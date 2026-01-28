Machado se reúne con Rubio en Washington y dice que la oposición venezolana tiene el respaldo de EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este miércoles que el movimiento político que encabeza tiene el apoyo de Estados Unidos y de otros países para que en Venezuela se concrete una transición luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, quien el 3 de enero fue capturado en un operativo militar de EE.UU. en Caracas.

En declaraciones a periodistas después de reunirse en privado en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, Machado aseguró que esta transición está avanzando y llamó a los venezolanos a confiar en ese proceso.

“Hoy puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente (Donald) Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio”, dijo.

Machado también señaló que quiere regresar pronto a Venezuela pero no ha definido cuándo lo hará. En su país, Machado se mantuvo en la clandestinidad durante casi todo 2025 por temor a ser detenida por el Gobierno Maduro, según argumentó entonces. Escondida, salió de Venezuela en diciembre para viajar a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

“Es una decisión que estoy tomando día a día, dónde puedo ser más útil, pero la realidad es que la situación se está moviendo muy rápido. ¿Dónde estábamos hace cuatro semanas, dónde estábamos hoy?”, dijo.

“Sí, mi prioridad es regresar a Venezuela muy pronto para acompañar a los venezolanos y para mover adelante desde Venezuela, acelerar este proceso de transición, pero, efectivamente, creo que hay conversaciones y acuerdos que tengo que terminar de gestionar y de concretar. Es posible que vaya a otros países, pero no lo hemos decidido”, agregó.

Antes de reunirse con Machado este miércoles, Rubio habló de la situación en Venezuela durante una comparecencia en el Senado de EE.UU. Ahí, dijo que el Gobierno de Trump ve avances en Venezuela y en el trabajo de las autoridades interinas. Por esto, Washington confía en que podrá darse una transición, pero aclaró que no esperan que esto suceda pronto.

Más tarde, tras su encuentro con Rubio, periodistas preguntaron a Machado si estaría dispuesta a formar parte de un órgano de transición en el que también esté la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez asumió el Gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro, quien el 3 de enero fue llevado a Estados Unidos donde es acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza. Machado descalifica a Rodríguez y dice que ella y otros funcionarios son parte del régimen chavista.

“Nosotros estamos dispuestos, y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real, esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”, dijo la líder opositora, sin responder directamente si compartiría espacio con Rodríguez en un eventual proceso de transición.

