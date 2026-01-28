Rusia ataca tren civil en Ucrania y Zelensky califica el hecho como “terrorismo”

Por Daria Tarasova-Markina, Victoria Butenko e Ivana Kottasová, CNN

Al menos cinco personas murieron en un ataque con un dron ruso contra un tren civil en el noreste de Ucrania, informó el presidente del país, Volodymyr Zelensky, quien describió el ataque como un “acto de terrorismo”.

Los equipos de emergencia se encontraron este martes con escenas de masacre en el lugar del bombardeo en la región de Járkiv, con partes de los cuerpos de las víctimas esparcidas entre los restos quemados, lo que hizo imposible determinar inmediatamente el número de muertos.

Casi 300 personas viajaban en el tren que los ucranianos utilizan para visitar a los soldados en el frente.

“En cualquier país, un ataque con drones a un tren civil sería considerado de la misma manera: puramente como un acto de terrorismo”, denunció Zelensky en un comunicado en Telegram, y agregó que “18 personas estaban en el vagón alcanzado por uno de los drones rusos”.

La Fiscalía Regional de Járkiv informó que se encontraron los restos de cinco personas y que la identificación solo será posible después de una prueba de ADN.

Si bien Rusia ya ha atacado anteriormente la infraestructura ferroviaria de Ucrania, un ataque directo a un tren de pasajeros es inusual.

Ukrzaliznytsia, la operadora ferroviaria nacional, informó el miércoles que dos personas resultaron heridas y una permanece desaparecida.

La compañía indicó que se arriarían las banderas en todas las estaciones de tren del país y se guardaría un minuto de silencio en honor a las víctimas.

Ukrzaliznytsia informó que el tren viajaba desde Chop y Lviv, en el oeste de Ucrania, hasta Barvinkove, en el límite de la región de Donetsk. Esta es la estación más cercana a las líneas del frente, actualmente a unos 70 kilómetros de distancia.

El viceprimer ministro de Ucrania, Oleksii Kuleba, indicó que los drones impactaron la parte delantera de la locomotora del tren, así como un vagón de pasajeros.

Un video proporcionado por el Gobierno ucraniano mostró el tren después del ataque, con humo y llamas saliendo de las ventanas rotas de un vagón destruido.

Otro video muestra a una joven en el momento en que es rescatada del tren con su pequeño bebé. Visiblemente angustiada y en estado de shock, se la escucha sollozar y explicar que viajaba para “mostrarle mi hijo a su padre”.

Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a los pasajeros, incluidas personas con niños pequeños, evacuando el tren en llamas y caminando hacia el bosque cubierto de nieve al costado de las vías del tren con sus bolsos en la mano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Max Saltman de CNN colaboró ​​con este informe.