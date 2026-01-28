Según una encuesta, los consumidores no están convencidos con la gran apuesta de Apple por un iPhone más delgado

Por Lisa Eadicicco, CNN

Apple apostó fuerte el año pasado por un rediseño drástico de su iPhone, el mayor cambio en su smartphone insignia en casi una década. Pero el iPhone Air, más delgado, no parece haber conectado con los compradores.

Nuevos datos de investigación de mercado indican que la adopción del iPhone Air está muy por detrás del iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max: solo el 6 % de los compradores de iPhone estadounidenses encuestados por Consumer Intelligence Research Partners adquirieron el iPhone Air en el trimestre que finalizó en diciembre, el primer trimestre completo de disponibilidad del teléfono.

En comparación, el 22 % compró el iPhone 17 estándar; el 25 % compró el iPhone 17 Pro; y el 27 % eligió el costoso iPhone 17 Pro Max, según el informe. Las cifras se compartieron con CNN antes de su publicación el miércoles.

Apple (AAPL) presentará sus resultados el jueves por la tarde y anunciará los ingresos globales del iPhone para el trimestre. Sin embargo, no desglosa las cifras por modelos específicos de iPhone.

Ya se han publicado informes sobre la baja demanda del iPhone Air. Pero Apple, el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo según algunas estimaciones, podría no necesitar un éxito rotundo. International Data Corporation pronosticó un número récord de envíos este año para Apple, impulsado por su última línea de iPhone 17. Y algunos analistas dicen que el iPhone Air nunca tuvo la intención de ser un superventas. En cambio, el teléfono estaba destinado a ofrecer más variedad a los compradores y preparar el terreno para iPhones más avanzados, como los modelos plegables.

Aun así, la fría acogida del iPhone Air plantea interrogantes sobre cómo Apple puede evolucionar más allá de la línea de iPhone tradicional: los modelos estándar, Pro y Pro Max.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios sobre las ventas del iPhone Air, los planes de lanzamiento de una futura versión o los cambios en los planes de producción.

Los nuevos datos de CIRP indican una brecha considerable en el interés entre el Air y el resto de los últimos iPhones de Apple. El informe se basa en una encuesta realizada entre el 2 y el 21 de enero a 500 consumidores estadounidenses que compraron un producto de Apple entre octubre y diciembre de 2025.

Esta no es la primera señal de la baja demanda del iPhone Air, lanzado en septiembre, al mismo tiempo que los modelos del iPhone 17. El sitio The Information informó en noviembre que Apple está retrasando el modelo de segunda generación debido a que las ventas no cumplieron con las expectativas. Según Nikkei Asian Review, Apple redujo la producción del iPhone Air el otoño pasado y aumentó los pedidos de los otros modelos.

Según Josh Lowitz, uno de los analistas de CIRP responsables del estudio, podría haber una razón sencilla por la que los consumidores no están interesados ​​en el iPhone Air: a la gente no le importan los teléfonos delgados.

La mayoría de los encuestados que compraron el iPhone Air lo hicieron para reemplazar un teléfono antiguo, no porque quisieran un teléfono más delgado, explicó Lowitz.

Carolina Milanesi, presidenta y analista principal de la firma de análisis de la industria tecnológica Creative Strategies, coincide con esta opinión.

Los consumidores no van a las tiendas diciendo: “¡Ojalá fuera más ligero!”, comentó Milanesi. “Estamos acostumbrados a llevar lo que llevamos. Así que no era un problema en sí mismo”.

Apple ha tenido dificultades para encontrar un cuarto modelo de iPhone que tenga una gran acogida entre los consumidores. Anteriormente, ofrecía versiones más pequeñas y más grandes del iPhone estándar, llamadas iPhone Mini y iPhone Plus, respectivamente. Sin embargo, Apple eliminó ambos modelos de su catálogo debido a la supuesta baja demanda.

El iPhone Air no supera al resto de la gama en ningún aspecto, excepto en su delgadez. El iPhone 17 Pro Max tiene la pantalla más grande, la batería de mayor duración y una cámara con tres lentes. El iPhone 17 Pro es más económico y pequeño que el Pro Max y comparte muchas de sus características. El iPhone 17 es el más barato de todos, pero aun así tiene una cámara adicional y mayor duración de la batería en comparación con el Air, aunque el teléfono más delgado de Apple tiene una pantalla más grande y un chip más potente.

“El iPhone 17 Pro, el Pro Max y el modelo base 17 cubren muchas de las características”, dijo el analista de CIRP, Michael Levin. “Y acaparan gran parte de la atención”.

Algunos analistas, como Milanesi, afirman que el iPhone Air representa mucho más que ventas a corto plazo. El nuevo diseño y los cambios de ingeniería podrían allanar el camino para un iPhone plegable, que, según Bloomberg, podría llegar este año.

A diferencia de otros modelos, los chips que potencian el iPhone Air están integrados en el módulo de la cámara, cerca de la parte superior del dispositivo, lo que permite disponer de más espacio en el cuerpo principal para la batería. Esto permite a Apple lograr un diseño más delgado sin comprometer demasiado la duración de la batería.

Este cambio podría ser importante para un futuro iPhone plegable, considerando que este tipo de teléfonos suelen ser más gruesos que los smartphones convencionales cuando están cerrados.

Los dispositivos con diseños innovadores, como el iPhone Air y los teléfonos plegables, suelen atraer a los primeros usuarios en lugar del consumidor promedio. Aunque este público representa una pequeña parte del mercado de los smartphones, es un mercado importante para Apple, según Milanesi.

Es una parte clave de cómo Apple se presenta a sí misma como líder en diseño y tecnología.

“Puede que no compre el Air, pero aun así creo que Apple es la mejor compañía porque lanzó el Air”, dijo Milanesi. “Así que existe ese efecto positivo que se obtiene desde la perspectiva de la marca”.

