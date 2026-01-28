Trump considera un nuevo ataque importante contra Irán mientras las negociaciones nucleares no muestran avances

Por Natasha Bertrand, Kylie Atwood, Zachary Cohen, Jennifer Hansler, Oren Liebermann, Kevin Liptak y Kristen Holmes, CNN

El presidente Donald Trump considera un nuevo ataque importante contra Irán después de que las discusiones preliminares entre Washington y Teherán sobre la limitación del programa nuclear y la producción de misiles balísticos del país no lograran avances, según personas familiarizadas con el asunto.

Se trata de un rápido reenfoque de los objetivos públicamente establecidos por el Gobierno para Irán y llega solo semanas después de que Trump considerara seriamente una acción militar que presentó como posible ayuda para las protestas a nivel nacional en Irán. Los manifestantes enfrentaron una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad que causó cientos de muertes.

El miércoles, Trump publicó en Truth Social exigiendo que Irán se siente a la mesa para negociar “un acuerdo justo y equitativo: SIN ARMAS NUCLEARES”.

Advirtió que el próximo ataque de EE.UU. contra el país “será mucho peor” que el realizado el verano pasado, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron tres instalaciones nucleares de Irán.

Las opciones que Trump está considerando incluyen ataques aéreos militares estadounidenses contra los líderes iraníes y los funcionarios de seguridad considerados responsables de las muertes, así como ataques contra instalaciones nucleares e instituciones gubernamentales, según las fuentes. Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre cómo proceder, según las fuentes, pero cree que sus opciones militares se han ampliado desde principios de mes ahora que un grupo de ataque del portaaviones de Estados Unidos está en la región.

El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln entró en el océano Índico el lunes y continúa acercándose a Irán, donde podría apoyar cualquier operación potencial contra el país, tanto en términos de apoyo a los ataques como de protección a aliados regionales ante posibles represalias iraníes.

Estados Unidos e Irán habían intercambiado mensajes —incluidos a través de diplomáticos omaníes y entre el enviado exterior de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi— a principios de este mes sobre una posible reunión para evitar un ataque estadounidense, que Trump había amenazado en respuesta a las muertes de manifestantes, dijeron las fuentes.

Hubo una breve discusión sobre una reunión en persona, pero nunca se concretó, dijo una fuente. No ha habido negociaciones directas serias entre Estados Unidos e Irán mientras Trump ha intensificado sus amenazas de acción militar en los últimos días, según otra persona familiarizada con el asunto.

No está claro por qué Trump ha vuelto a centrarse en el programa nuclear iraní, que según dijo el verano pasado, había sido “destruido” por los ataques de EE.UU. Pero Irán ha intentado reconstruir sus sitios nucleares aún más profundamente bajo tierra, según una persona familiarizada con la reciente inteligencia estadounidense sobre el tema, y ha resistido durante mucho tiempo la presión de Estados Unidos para detener el enriquecimiento de uranio. El régimen también ha prohibido a la agencia nuclear de la ONU inspeccionar sus instalaciones nucleares.

En medio de las amenazas de acción militar, Estados Unidos también ha exigido condiciones previas para una reunión con funcionarios iraníes, según las fuentes, incluyendo el fin permanente del enriquecimiento de uranio, un componente central del programa nuclear iraní, nuevas restricciones al programa de misiles balísticos iraní y el cese total del apoyo a las potencias respaldados por Irán en la región.

El mayor punto de fricción, según las fuentes, es la exigencia de Estados Unidos de que Irán acepte limitar el alcance de sus misiles balísticos, una preocupación para Israel, que gastó gran parte de su reserva de interceptores de misiles en derribar misiles balísticos iraníes durante la guerra de 12 días de junio pasado. Irán se ha negado y le dijo a Estados Unidos que solo hablará sobre su programa nuclear. Estados Unidos no ha respondido, lo que deja a ambas partes en un callejón sin salida, según las fuentes.

Un funcionario estadounidense dijo el lunes que el Gobierno todavía está dispuesto a dialogar con Irán siempre y cuando “ellos conozcan los términos”.

“Estamos abiertos a negociar… como dicen, así que si quieren contactarnos y saben cuáles son las condiciones, entonces vamos a tener la conversación”, dijo el funcionario a los periodistas.

El funcionario no dio detalles sobre los términos, pero dijo: “se han reportado durante todo este inicio del Gobierno de Trump, así que están al tanto de los términos”.

Aun así, Estados Unidos se prepara para una posible acción. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trasladaron sistemas de defensa aérea a la región, incluyendo baterías Patriot adicionales, para ayudar a proteger a las fuerzas estadounidenses allí de una posible represalia iraní, dijo un funcionario estadounidense. EE.UU. también planea trasladar uno o más sistemas de defensa antimisiles THAAD a la región, según varias fuentes.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizará un ejercicio aéreo de varios días en Medio Oriente, lo que permitirá a los aviadores demostrar “que pueden dispersarse, operar y generar salidas de combate bajo condiciones exigentes, de manera segura, precisa y junto a nuestros socios”, según un comunicado del teniente general Derek France, comandante de AFCENT del Comando Central de EE.UU. y comandante del Componente Aéreo de Fuerzas Combinadas.

Araghchi advirtió este miércoles que las fuerzas militares del país están totalmente preparadas para responder “de inmediato y con fuerza” ante cualquier agresión contra el territorio, el espacio aéreo o las aguas de Irán.

“Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas —con el dedo en el gatillo— para responder de inmediato y con fuerza ante CUALQUIER agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar”, escribió Araghchi en inglés en X. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que los comentarios respondían a las amenazas de Trump.

Informes recientes de inteligencia estadounidense, sobre los cuales Trump ha sido informado, indican que el régimen de Irán está en una posición históricamente débil tras los ataques estadounidenses e israelíes contra sus sitios nucleares y grupos respaldados por Irán el año pasado, y las protestas masivas que estallaron a principios de este mes, según personas familiarizadas con las evaluaciones. Y Trump insinuó el fin de semana pasado que quiere ver al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, fuera del poder.

“Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, dijo Trump a Politico el sábado, lo que pareció reafirmar sus comentarios anteriores apoyando un cambio de régimen en Irán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo a los legisladores el miércoles que el régimen iraní “probablemente está más débil que nunca”.

Pero el Gobierno de Irán ya se ha visto debilitado antes, señaló una de las fuentes familiarizadas con la inteligencia, y no hay garantía de que la destitución de Jamenei marque la caída del régimen.

“Incluso si remueves al ayatolá, sus sucesores también son todos radicales”, dijo esta persona. Tampoco hay indicios de que los servicios de seguridad de Irán se estén preparando para volverse contra el Gobierno, dijeron las fuentes.

Rubio también repitió esa perspectiva diciendo que “nadie sabe” quién asumiría el poder si el líder supremo es destituido.

Sin embargo, todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente, dijo a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones.

Idealmente, Trump quiere ejecutar un ataque poderoso y concluyente que obligue a Teherán a aceptar los términos estadounidenses para un alto el fuego, dijo un funcionario. Si se ordena un ataque contra Irán, Trump querrá declarar la victoria rápidamente.

En Truth Social el miércoles, Trump pareció comparar una posible operación militar estadounidense contra Irán con la que ordenó en Venezuela en diciembre para destituir al entonces presidente Nicolás Maduro. Pero dos funcionarios estadounidenses dijeron que Trump es consciente de que un ataque militar contra Irán sería mucho más difícil que una operación encubierta y precisa en Venezuela.

Irán cuenta con una variedad de sistemas de defensa aérea, misiles balísticos y drones de ataque unidireccionales en su arsenal, así como aviones de combate estadounidenses y rusos envejecidos pero probados en combate. Las capacidades militares de Teherán, aunque inferiores en número y más antiguas que los sistemas modernos de Estados Unidos, hacen que un ataque decisivo sea mucho más difícil. Y a diferencia de la capital venezolana, Caracas, Teherán está a horas de la costa, lo que plantea desafíos distintos para una posible operación militar allí.

El Gobierno de Trump también había mantenido conversaciones con el ahora gobierno interino venezolano antes de detener a Maduro, sentando las bases para un régimen de transición. Dichas conversaciones no han tenido lugar del lado iraní, dijeron fuentes.

Rubio reconoció este miércoles que la situación en Irán es “más compleja”.

“Se trata de un régimen que lleva mucho tiempo en el poder, por lo que será necesario reflexionar con mucha cautela si alguna vez se presenta esa eventualidad”, declaró, refiriéndose a la posibilidad de un cambio de régimen en ese país.

En un rechazo a una posible acción militar estadounidense, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aliados clave de EE. UU., han descartado el uso de su espacio aéreo y territorio para una operación estadounidense.

Sus declaraciones a principios de esta semana se producen en medio de fuertes preocupaciones de los aliados del Golfo y Turquía sobre posibles movimientos militares de Estados Unidos, preocupaciones que han comunicado tanto a Teherán como a Washington, según una de las personas familiarizadas con las conversaciones.

Trita Parsi, del Instituto Quincy, señaló que el mensaje iraní probablemente ha sido “que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo también será visto como un objetivo legítimo por parte de Irán, y con eso, están enviando el mensaje a estos países de que esto también será perjudicial para ellos”.

Apuntar al líder supremo de Irán plantea sus propios desafíos. Tras el conflicto de junio entre Israel e Irán, el ministro de Defensa de Israel reconoció que el país no tuvo la oportunidad de atacar al ayatolá.

“Era un objetivo legítimo para ser eliminado, pero no fue posible esta vez”, dijo Israel Katz en una de las entrevistas que concedió tras el final del conflicto.

En la primera andanada de ataques en junio, Israel eliminó al agente militar de más alto rango de Irán, al jefe de su élite Guardia Revolucionaria y a otros, lo que demuestra la inteligencia precisa que tenía Israel antes de atacar. Pero Israel nunca pudo localizar exactamente a Alí Jamenei.

Katz, quien había dicho que Jamenei estaba marcado para morir, admitió que Israel no pudo localizar al líder iraní después de que se escondiera.

“Jamenei entendió esto. Se fue muy profundo bajo tierra, a grandes profundidades, e incluso cortó el contacto con los comandantes”, dijo Katz a Kan News. “Así que, en última instancia, no era realista”.

Con información de Mohammed Tawfeeq, de CNN.