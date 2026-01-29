Así se definirán las eliminatorias de los playoffs de la Champions League: equipos clasificados, posibles cruces y fechas

Por CNN Español

Los playoffs de la Champions tendrán a varios equipos grandes obligados a jugarse la continuidad antes de los octavos de final. Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter y Paris Saint-Germain quedaron fuera del grupo de los ocho mejores y deberán superar una eliminatoria previa, a ida y vuelta, para seguir en la carrera, en una ronda en la que hay enfrentamientos de peso, viajes exigentes y margen de error mínimo antes de que el torneo entre en su tramo decisivo.

Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting y Manchester City evitaron el repechaje y aseguraron su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Real Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Benfica.

Paris Saint Germain o Newcastle vs. Qarabag o Mónaco.

Juventus o Atlético de Madrid vs. Galatasaray o Brujas.

Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Olympiacos o Borussia Dortmund.

Real Madrid y Atlético de Madrid conocerán a sus rivales en el sorteo del viernes 30 de enero, en Nyon. Los cruces los emparejarán con equipos que también llegan desde la zona media de la tabla.

El Real Madrid y el Inter —noveno y décimo— se medirán con Bodo Glimt o Benfica, que selló su clasificación en el tiempo añadido gracias a la diferencia de goles. El Atlético de Madrid y la Juventus —decimocuarto y decimotercero— lo harán ante el Club Brujas o el Galatasaray. En todos los casos, la ida se disputará fuera de casa y la vuelta como locales.

Los partidos de ida de la ronda previa se jugarán el 17 y 18 de febrero de 2026, y los de vuelta una semana después, el 24 y 25 de febrero. Los ocho equipos que superen esta fase avanzarán a octavos de final, cuyo sorteo se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026, junto con los de cuartos y semifinales.

En octavos, los cruces enfrentarán a los clasificados directos en duelos aún abiertos: Barcelona o Chelsea; Liverpool o Tottenham; Sporting o Manchester City; y Arsenal o Bayern Munich, con el orden definitivo pendiente de los resultados del repechaje.

