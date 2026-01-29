Descubren en México asombrosa tumba zapoteca de 1.400 años con símbolos en piedra, un mural y una escultura gigante de búho

Por Jack Guy, CNN

Arqueólogos descubrieron una tumba zapoteca de 1.400 años en el sur de México, adornada con complejos relieves, la cual ha sido calificada como “el descubrimiento arqueológico más importante de la última década”.

Ubicada en San Pablo Huitzo, en el estado de Oaxaca, la tumba fue construida por la cultura zapoteca alrededor del año 600, según un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México la semana pasada.

Entre los muchos detalles bien conservados se encuentra una escultura de un búho que está sobre la entrada a la cámara funeraria.

Se puede ver una escultura de la cabeza de un hombre dentro de su pico, posiblemente representando al individuo que fue sepultado en el interior, según el INAH.

Hasta la fecha, viven en México cientos de miles de hablantes zapotecos. Para los zapotecos, los búhos representan tanto la noche como la muerte.

El sitio también alberga murales multicolores, con símbolos asociados con el poder y la muerte.

En el umbral de la cámara funeraria hay relieves de dos figuras humanas sosteniendo varios artefactos en sus manos, quienes podrían haber sido los guardianes de la tumba, según el INAH.

Y dentro de la propia cámara funeraria hay un mural “extraordinario” en ocre, blanco, verde, rojo y azul, que muestra una procesión de personas llevando bolsas de copal, una resina de árbol que se quema como incienso durante ceremonias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia del descubrimiento en su conferencia de prensa diaria el pasado viernes.

“Es el descubrimiento arqueológico más importante de la última década en México por el nivel de conservación y la información que proporciona”, dijo.

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, también subrayó que la tumba es un “hallazgo excepcional” por lo que revela acerca de la cultura zapoteca y “su organización social, ritos funerarios y sistema de creencias, preservado por la arquitectura y los murales”.

Un equipo multidisciplinario del INAH trabaja ahora para proteger el sitio y llevar a cabo investigaciones adicionales.

Esto incluye estabilizar los murales, que se encuentran en un “estado frágil” debido al impacto de raíces de árboles, insectos y cambios rápidos en las condiciones ambientales, según el INAH.

