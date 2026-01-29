Disminuyen las inscripciones en Obamacare tras expirar los subsidios ampliados para primas

Por Tami Luhby, CNN

Más de un millón de personas menos se han inscrito en coberturas de la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) para 2026, según datos federales publicados este miércoles. La caída se produce después de que expiraran los subsidios federales ampliados para las primas, lo que provocó que los pagos mensuales se dispararan para muchos afiliados.

Casi 23 millones de personas seleccionaron planes para 2026, de acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Eso se compara con poco menos de 24,2 millones de personas en un periodo similar el año pasado. Los datos incluyen todas las inscripciones en los 30 estados que utilizan el mercado federal, donde el periodo de inscripción abierta terminó el 15 de enero. Sin embargo, no captan la inscripción total en todos los estados que operan sus propios mercados, algunos de los cuales permiten registrarse hasta finales de este mes.

No obstante, es probable que la inscripción total siga bajando en los próximos meses, dijeron expertos. Una parte considerable de los consumidores fue reinscrita automáticamente en sus pólizas y podría no darse cuenta de cuánto aumentarán sus primas hasta que reciban su primera factura. Esto podría llevarlos a abandonar la cobertura o simplemente a no pagar, lo que resultará en su baja en abril.

“Ese número no cuenta toda la historia. Estas cifras van a caer de manera drástica mes tras mes a medida que las personas decidan que no pueden pagar la atención médica y dejen de pagar sus primas”, dijo en un comunicado Leslie Dach, presidente de Protect Our Care, un grupo de defensa.

Quienes mantengan su cobertura probablemente enfrenten pagos de primas más altos o deducibles mayores debido a la expiración de los subsidios ampliados, dijo Cynthia Cox, directora del Programa sobre la Ley de Atención Médica Asequible en KFF, un centro de investigación en políticas de salud. Según KFF, se espera que las primas aumenten en promedio un 114% este año.

La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que 2 millones de personas menos tendrían cobertura de Obamacare este año debido al fin de los subsidios federales más generosos.

La asistencia ampliada fue aprobada por el Gobierno de Biden como parte de un paquete de alivio por covid-19 en 2021, pero expiró a finales de 2025. Esa ayuda adicional impulsó un fuerte aumento en la inscripción en Obamacare, en particular entre estadounidenses de bajos ingresos que podían obtener pólizas sin primas o con primas muy bajas. Los subsidios ampliados también hicieron que la cobertura fuera más accesible para afiliados de clase media, que antes no calificaban para recibir ayuda.

La expiración de los subsidios desató una dura batalla partidista en el Capitolio que derivó en el cierre del Gobierno más largo de la historia el otoño pasado. Los demócratas insistieron en vincular la financiación del Gobierno federal a la extensión de los subsidios, pero finalmente cedieron a medida que el cierre se prolongaba. La Cámara de Representantes aprobó el mes pasado una extensión de los subsidios por tres años después de que varios legisladores republicanos votaran con los demócratas, pero la iniciativa no ha logrado avanzar en el Senado ante la férrea oposición del Partido Republicano.

La caída en las inscripciones para 2026 es el primer descenso desde 2020, cuando 11,4 millones de personas eligieron planes. La afiliación fue disminuyendo gradualmente durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El interés por las pólizas de Obamacare para 2026 cayó especialmente entre los nuevos clientes. Poco menos de 3,4 millones de nuevos consumidores se inscribieron en planes, una disminución del 14 % frente a hace un año. Los clientes que regresaron sumaron poco menos de 19,6 millones, una baja del 3 %.

Las mayores caídas en las inscripciones totales se registraron en Carolina del Norte, con un desplome del 22 %, y en Ohio, con una disminución del 20%, dijo Cox. En contraste, los mayores aumentos se dieron en Nuevo México, donde la selección de planes se disparó un 14 %, y en el Distrito de Columbia, con un alza del 9%.

Varios estados que administran sus propios mercados vieron disminuir su inscripción, ya que un mayor número de personas canceló sus planes para este año.

En Colorado, poco más de 277.000 personas seleccionaron pólizas al cierre del periodo de inscripción del estado, un 2 % menos que el año pasado. El número de nuevos afiliados cayó casi una cuarta parte. Esto ocurre incluso cuando el estado puso en marcha su propio programa de asistencia para primas con el fin de ayudar a reemplazar los subsidios federales ampliados.

“Por un lado, es alentador ver que la inscripción se mantiene relativamente estable, con solo una ligera caída, y comprobar que tantas personas reciben una ayuda financiera significativa”, dijo en un comunicado Kevin Patterson, director ejecutivo de Connect for Health Colorado. “Por otro lado, es profundamente preocupante que un número récord de personas esté cancelando sus planes porque simplemente no puede pagar sus cuotas mensuales o se ve obligado a elegir entre la atención médica y necesidades básicas como vivienda y alimentos”.

