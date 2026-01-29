Foro Penal reporta nuevas excarcelaciones en Venezuela y llega a 300 confirmadas en enero

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

La organización Foro Penal reportó este miércoles nuevas excarcelaciones en Venezuela, con las que llegó a 300 casos desde que el 8 de enero el Gobierno anunció que liberaría a un “número importante” de personas detenidas, aunque la cifra se mantiene alejada de las más de 800 reportadas por las autoridades.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, reportó la tarde del miércoles que confirmaron 19 excarcelaciones en El Rodeo I, en el estado Miranda, y una en el estado Amazonas, con las que el conteo llegaba a 297. Por la noche, Himiob agregó la verificación de la excarcelación de tres mujeres en la cárcel La Crisálida, en el estado Miranda.

Diversas organizaciones civiles que trabajan en contacto con los familiares tienen diferentes criterios para definir qué casos corresponden a presos políticos. Hasta el miércoles por la mañana, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón divulgó una lista con los nombres de 294 personas excarceladas, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reportó por la noche un listado de 303 personas.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre”, teniendo en cuenta que decenas de detenidos salieron de prisión en Navidad y Año Nuevo, y negó la existencia de presos políticos en el país sudamericano.

En tanto, activistas y familiares continúan realizando manifestaciones afuera de varias cárceles en reclamo de información y para exigir la libertad plena de los detenidos.

Días atrás, la presidenta Delcy Rodríguez afirmó que contactaría a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados, pero hasta ahora el Gobierno no ha difundido un listado oficial con las identidades.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.