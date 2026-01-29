ICE detuvo a hombre de Texas que era el único cuidador de su hijo discapacitado. Ahora no podrá asistir al funeral del joven

Por Nicquel Terry Ellis, CNN

La familia de Wael Tarabishi esperaba que su padre y principal cuidador pudiera estar presente para despedirse de su hijo de 30 años en su funeral este jueves.

Pero los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negaron la solicitud de la familia para liberar temporalmente a su padre, Maher Tarabishi, para el servicio fúnebre en Joshua, Texas, según informó el abogado de la familia en un comunicado.

Ahora la familia se prepara para enterrar sin la presencia de Maher a Wael, quien falleció el viernes pasado después de haber vivido con una grave y rara enfermedad hereditaria llamada enfermedad de Pompe, que causa debilidad muscular severa y problemas cardíacos.

“Estamos profundamente decepcionados con la decisión de ICE de negarle a Maher Tarabishi la oportunidad de despedirse de su amado hijo, Wael”, declaró el abogado Ali Elhorr en un comunicado el martes. “La decisión de hoy de impedirle despedirse refleja la trágica falta de humanidad de los responsables”.

En un comunicado aparte, los familiares dijeron que impedir que Maher entierre a su hijo “solo profundizaría las heridas causadas por el dolor de los últimos meses”.

La decisión de ICE se produjo tres meses después de que Maher fuera detenido durante un control de inmigración de rutina en Dallas. Desde entonces, su familia ha ofrecido una rueda de prensa y ha suplicado públicamente a los funcionarios federales de inmigración que lo liberen temporalmente del Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas.

Al principio, esperaban que Maher pudiera ser liberado para brindar la atención especializada las 24 horas que Wael necesitaba y que solo él estaba capacitado para proporcionar. Pero en los últimos días de Wael, esperaban que Maher al menos pudiera despedirse de su hijo en persona.

El martes, un día antes de la fecha original del funeral de Wael, Elhorr dijo que había hablado sobre la logística del funeral y las condiciones de ICE para permitir la asistencia de Maher con los funcionarios de inmigración, “quienes habían mostrado la voluntad de facilitar la liberación supervisada de Maher”, pero finalmente se negaron a hacerlo.

Según su sitio web, las normas de detención de ICE permiten que los detenidos “mantengan vínculos con sus familias a través de viajes de emergencia escoltados por personal para visitar a familiares directos gravemente enfermos o para asistir a sus funerales”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre la decisión.

Shahd Arnaout, cuñada de Wael, declaró a CNN que la familia tuvo dificultades para cuidar de Wael mientras su padre estaba bajo custodia de ICE.

Maher era quien bañaba a Wael, le cambiaba la ropa y le administraba la comida y la medicación a través de una sonda, explicó Arnaout.

“Él era quien sabía qué darle inmediatamente cuando le subía la fiebre”, dijo Arnaout a CNN. “Tuvimos que consultar con varios médicos para que nos dijeran qué medicamentos darle a Wael porque Maher no estaba allí para reaccionar rápidamente”.

En una conferencia de prensa en diciembre, se leyó en voz alta una declaración de Wael en la que describía la relación con su padre.

“Él es quien me mantiene con vida cuando estoy más débil”, dijo Wael en la declaración, según informó WFAA, afiliada de CNN. “Sin él, no soy nada. Sin él, no puedo sobrevivir”.

En las semanas posteriores a la detención de Maher, Arnaout dijo que la salud de Wael se deterioró significativamente y desarrolló complicaciones de salud que ponían en peligro su vida.

Fue hospitalizado de urgencia dos veces: una en noviembre con sepsis y neumonía, y otra en diciembre con una infección estomacal causada por una sonda de alimentación desplazada, según informó la familia en un comunicado. Permaneció en la UCI del Methodist Mansfield Medical Center, en un suburbio del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, durante el mes siguiente, según la familia. Falleció el 23 de enero.

En las horas previas a su muerte, el deseo de Wael era volver a ver a su padre. El día de su fallecimiento, Elhorr se reunió con un funcionario de ICE para preguntar si Maher podía ir al hospital a ver a su hijo, según informó la familia en un comunicado. La solicitud fue denegada, añadieron.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, no respondió a las preguntas sobre si la familia había solicitado su liberación temporal en dos ocasiones distintas y el motivo por el cual fue denegada.

“Es increíble”, dijo Arnaout. “Nuestras vidas se han puesto patas arriba”.

Maher llegó a Estados Unidos en 1994 desde Kuwait, donde vivía en ese momento, con una visa de turista, huyendo de la violencia, dijo Arnaout. Varios miembros de su familia ya vivían en Estados Unidos, agregó. El país de origen de Maher es Jordania.

Durante muchos años, se ganó la vida como ingeniero informático, pero dejó de trabajar en 2019 para cuidar a su hijo a tiempo completo, dijo Arnaout.

Fue detenido en octubre durante una cita programada en un centro de ICE en Dallas, según su familia y su abogado.

McLaughlin, la portavoz del DHS, dijo en un comunicado a CNN que a Maher se le había permitido permanecer en Estados Unidos ilegalmente durante casi 20 años a pesar de que un juez de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración le habían ordenado que se marchara.

Un tribunal de inmigración ordenó la deportación de Maher en 2006, pero se le permitió permanecer en Estados Unidos porque era el cuidador de su hijo y debía presentarse anualmente ante ICE, dijo Elhorr. No está claro cuándo podría ser deportado a Jordania, dijo Elhorr.

La semana pasada, Elhorr dijo que presentó una moción para reabrir el caso de Maher tras descubrir que el “abogado” que presentó la solicitud de asilo original de Maher ejercía la abogacía de forma fraudulenta sin licencia, dijo.

CNN no pudo obtener documentos sobre la orden de deportación de Maher, la pausa del caso ni las condiciones que regían su estancia en Estados Unidos.

En su declaración, McLaughlin se refirió a Maher como un “miembro confeso” de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), un organismo político que ha sido reconocido por las Naciones Unidas y la Liga Árabe como el “único representante legítimo” del pueblo palestino desde 1974.

En agosto, el Gobierno de Trump anunció que estaba “negando y revocando visas” a miembros de la OLP y el Gobierno Autónomo Palestino, acusándolos de haber tomado medidas que “contribuyeron significativamente a la negativa de Hamas a liberar a sus rehenes y al fracaso de las negociaciones para el alto el fuego en Gaza”.

Arnaout afirmó que la familia niega que Maher fuera miembro de la Organización para la Liberación de Palestina.

Maher siempre ha seguido los procedimientos adecuados para permanecer en Estados Unidos y se ha presentado a todas las citas requeridas con las autoridades de inmigración, dijo Arnaout.

La familia ha hablado con Maher desde que está bajo custodia de ICE, pero es difícil porque generalmente tienen que esperar a que él tenga acceso a un teléfono y los llame, explicó Arnaout.

“No se encuentra bien”, dijo. “Quiere salir lo antes posible”.

Arnaout cree que la ausencia de Maher afectó mentalmente a Wael, lo que provocó el deterioro de su salud.

“Mentalmente, empezó a darse cuenta de que ya no se sentía seguro”, dijo Arnaout sobre su cuñado. “’La persona que me hace sentir seguro, que me da esperanza de que viviré un día más y que me hace sentir como una persona normal ya no está conmigo’” era su razonamiento.

