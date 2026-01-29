Stephen Miller gestiona al detalle las políticas migratorias de Trump. Así es como opera

Por Priscilla Álvarez y Kristen Holmes

Stephen Miller ha intentado esta semana distanciarse de los recientes tiroteos fatales en Minneapolis y de la respuesta mal calculada de la administración. Sin embargo, Miller ha sido más que nadie el artífice principal de la agresiva campaña de deportacionsde Trump, alentando operativos de mano dura en ciudades demócratas e instando a las agencias a desplegar una amplia red para cumplir con las elevadas cuotas de arrestos.

Miller es uno de los múltiples funcionarios de la administración Trump que han tratado de culparse entre sí tras el tiroteo fatal de Alex Pretti en Minnesota, mientras se enfrentan a críticas bipartidistas por las escenas cada vez más caóticas allí y por su aparente prisa por culpar a Pretti por la confrontación.

El martes, Miller —quien durante mucho tiempo se ha mostrado reticente a admitir sus fracasos o debilidades— dio el inusual paso de reconocer un posible error en la gestión del Gobierno, una señal de cuánto ha sacudido el tiroteo de Pretti a la Casa Blanca.

Miller dijo que es posible que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no haya seguido los protocolos durante el tiroteo y señaló que la Casa Blanca basó su respuesta preliminar en informes iniciales de la agencia sobre el terreno.

Miller inicialmente llamó a Pretti un “asesino en potencia”, y su comentario fue amplificado por otras cuentas vinculadas a Trump. Su descripción de Pretti fue rápidamente desmentida por un video que lo mostraba únicamente grabando a los agentes y ayudando a una mujer que había sido atropellada.

Miller, secretario general adjunto de la Casa Blanca, es considerado ampliamente en la administración como el cerebro de la política de inmigración de Trump, presionando incansablemente a los funcionarios para que cumplan los objetivos que él designa en nombre del presidente.

Su poder es evidente en sus conferencias telefónicas diarias a las 10 a.m., incluidos los sábados, donde exige actualizaciones de las agencias y ejerce presión sobre los altos funcionarios que entregan resultados que no evalúan como satisfactorios, según una fuente familiarizada con el asunto.

Esas llamadas, que un funcionario de la Casa Blanca describió como “llamadas políticas para garantizar la coordinación interinstitucional”, incluyen a los principales líderes de las agencias de toda la administración que son responsables de varios aspectos de la seguridad nacional y la seguridad pública.

Y aunque las llamadas pueden cubrir una variedad de temas, se centran principalmente en la ofensiva antiinmigración de Trump, una parte central de la agenda del segundo mandato del presidente.

Según fuentes de la administración, Miller es un militante y cree que debe impulsar estrictamente esa campaña. Se ha centrado especialmente en las cifras, incluyendo el número de arrestos por cuestiones migratorias que se realizan diariamente y la rapidez con la que se realizan las deportaciones. El año pasado, ordenó a los funcionarios de ICE que cumplieran con la cuota diaria de 3.000 arrestos, una cifra sin precedentes que aún no se ha alcanzado.

La intensa presión de la Casa Blanca se siente entre los agentes que llevan a cabo operaciones de control de inmigración, lo que hace que amplíen su red de personas que arrestan, incluidas personas que no tienen antecedentes penales.

Los funcionarios suelen respirar aliviados cuando Miller dirige su ira a una agencia ajena durante las llamadas. Miller también es conocido por llamar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem —quien ha recibido fuertes críticas por su gestión de Minnesota— varias veces al día, según fuentes, para brindarle orientación sobre cómo se está ejecutando la agenda migratoria de Trump.

“Stephen está totalmente concentrado en implementar la agenda del presidente, y el gran éxito del Consejo de Seguridad Nacional lo demuestra”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN, señalando el “ Grupo de Trabajo para un Washington Seguro y Hermoso” y las incautaciones de los barcos petroleros, entre otros temas. “Esta es la definición de buen gobierno”.

CNN informó previamente que Miller también participa activamente en las operaciones diarias del Departamento de Justicia, especialmente en materia de inmigración y comunicación. Mantiene contacto regular con funcionarios de todos los niveles del departamento, según varias personas familiarizadas con las conversaciones.

Un funcionario de la Casa Blanca argumentó que la función de Miller se centra estrictamente en la política, no en la ejecución operativa. El funcionario señaló que Greg Bovino, quien hasta esta semana dirigió la operación en Minnesota, no estuvo presente en estas llamadas.

Miller, exasesor del Senado con una larga trayectoria de obsesión con la política migratoria, se unió a la campaña presidencial de Trump en 2016 en sus inicios y fue el único asesor de la Casa Blanca que cumplió los cuatro años completos de su primer mandato. Ha cobrado aún más influencia durante el segundo mandato de Trump, con su influencia en una amplia gama de temas, mientras Trump y sus asesores buscan transformar Washington.

Un funcionario de la Casa Blanca se rió ante la posibilidad de que Miller fuera despedido por la respuesta de Minneapolis. Trump “duda en hablar de deshacerse de alguien que lleva aquí unas semanas, y mucho menos de alguien que lleva con él más de 10 años. Ni siquiera lo tiene en mente”.

El miércoles, Miller volvió a compartir publicaciones X sobre los arrestos de “alborotadores de Minnesota” y la “política peligrosa” sobre inmigración apoyada por los demócratas.

Paula Reid y Michael Williams de CNN contribuyeron a este informe.

