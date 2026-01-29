Una bomba ciclónica traerá una gran tormenta invernal al sureste. El noreste podría experimentar viento o mucha nieve

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Se espera que una tormenta que se fortalece rápidamente se desarrolle frente a la costa sureste este fin de semana en medio de un brote de frío intenso, lo que genera una alta probabilidad de nieve y fuertes vientos en partes de las Carolinas y el sur de Virginia, solo días después de que un histórico sistema invernal azotara gran parte de la costa este.

Más al norte, a lo largo del corredor de la Interestatal 95, el pronóstico es menos seguro, con pequeños cambios en la trayectoria de la tormenta que podrían provocar una gran nevada o un día ventoso con algo de nieve ligera en las principales ciudades del noreste.

Los modelos se alinean cada vez más con un sistema de baja presión que se forma frente a las Carolinas la madrugada del sábado y se intensifica rápidamente hasta convertirse en una bomba ciclónica.

La proximidad de la tormenta a la costa a medida que avanza hacia el norte durante el fin de semana determinará la cantidad de nieve, si la hubiera, que caiga en el Atlántico Medio y el Noreste.

La confianza en el pronóstico es mayor en partes del sudeste, incluidas las Carolinas y el sur de Virginia, donde la acumulación de nieve y los fuertes vientos probablemente comenzarán el sábado.

Los modelos coinciden en que la tormenta se acercará lo suficiente como para traer nieve a esta región, incluso con cambios leves en su trayectoria.

Si bien aún se están refinando los totales exactos de nevadas, la señal de acumulación es lo suficientemente fuerte como para generar preocupación por posibles viajes peligrosos, especialmente con el aire frío ya firmemente establecido.

Se esperan las mayores nevadas cerca de la costa en Carolina del Norte y Virginia, donde ciudades como Raleigh, Carolina del Norte, y Roanoke, Virginia, podrían recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve.

También se prevén nevadas más ligeras en el interior, y algunos modelos indican que los copos llegarán hasta Atlanta, Knoxville y Roanoke, en el oeste.

Los fuertes vientos podrían empeorar aún más las condiciones, provocando ventiscas y la posibilidad de cortes de electricidad dispersos si se forman bandas de nieve más intensas.

Se pronostica que la nieve continúe hasta el domingo a medida que la tormenta se intensifica en alta mar.

Más al norte, en el Atlántico medio y el noreste, la confianza en los pronósticos cae drásticamente, y la trayectoria final de la tormenta juega un papel crítico para determinar los impactos.

A primera hora del jueves, las zonas más cercanas a la costa y más al norte, en Nueva Inglaterra, parecen tener la mayor probabilidad de acumulación de nieve. Aun así, una variación de tan solo 160 a 320 kilómetros podría cambiar drásticamente el pronóstico, especialmente para las ciudades a lo largo del corredor interestatal 95.

Una trayectoria que bordea la costa podría provocar una importante tormenta de nieve con vientos dañinos y un frío peligroso.

Un camino ligeramente más alejado de la costa probablemente resultaría en viento, con nevadas ligeras o condiciones predominantemente ventosas en ciudades como Washington, Filadelfia y Nueva York.

Boston tiene más posibilidades de ver nieve dada su posición más al este, más cerca de la trayectoria probable de la tormenta.

Incluso en áreas donde no hay nieve, los impactos costeros siguen siendo una preocupación seria en partes de la Costa Este a medida que la tormenta se intensifica rápidamente en alta mar.

Según el Centro de Predicciones Meteorológicas de NOAA, “las ráfagas de viento con fuerza de huracán coincidirán con mareas altas astronómicas, lo que producirá inundaciones costeras de moderadas a localmente significativas”.

Se prevén fuertes vientos, oleaje alto y erosión de playas desde la costa sureste hasta partes del noreste, especialmente si la tormenta se intensifica rápidamente al acercarse a la costa.

Las inundaciones costeras dependerán de la fuerza, el momento y la proximidad de la tormenta a la costa, pero es probable que se presenten condiciones marinas peligrosas independientemente de su trayectoria.

Cualquier nevada intensa o vientos fuertes agravarían el impacto de la mortal tormenta invernal del fin de semana pasado, mientras muchas comunidades aún están trabajando para restablecer el suministro eléctrico y excavar nieve en medio de condiciones de frío persistente.

En resumen: si vives desde las Carolinas hasta el noreste, presta mucha atención al último pronóstico y haz preparativos ahora.

El meteorólogo de CNN Chris Dolce contribuyó a este informe.

