Así quedaron las eliminatorias de los playoffs de la Champions League: partidos, cruces, fechas y más

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 dejó un nuevo cruce entre el Benfica y el Real Madrid, que intentará tomarse revancha de la dolorosa derrota sufrida en la última jornada de la fase de liga, y un duelo francés entre el vigente campeón, el París Saint-Germain, y el Mónaco.

Los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán eliminatorias de ida y vuelta entre el 17 y el 25 de febrero, cuyos ganadores avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los ocho mejores de la fase inicial.

Benfica y Real Madrid volverán a verse las caras tras el 4-2 en Lisboa, sellado con el histórico gol del portero ucraniano Anatoliy Trubin en el minuto 98, que dejó al equipo español noveno, a un punto del Manchester City. La ida se jugará de nuevo en el estadio Da Luz y la vuelta en el Santiago Bernabéu, en una eliminatoria sin margen de error para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. El reencuentro tendrá además el regreso de Jose Mourinho al Bernabéu, ahora al frente del Benfica.

El PSG, undécimo tras cerrar la fase de liga sin victorias en sus tres últimos partidos, se medirá con el Mónaco, vigésimo primero. El equipo de Luis Enrique Martínez afronta de nuevo esta ronda, como la pasada temporada, cuando superó con contundencia a otro rival francés antes de encaminarse hacia su primer título continental.

El Atlético de Madrid, que se quedó a tres puntos del top 8 tras caer en la última jornada ante el Bodo/Glimt, se enfrentará al Club Brujas. Sobre el papel, el equipo de Diego Pablo Simeone parte como favorito, aunque el conjunto belga ha demostrado ser competitivo, especialmente en casa, y capaz de plantar cara a rivales de mayor entidad.

Entre los otros emparejamientos destacados figuran el Borussia Dortmund ante el Atalanta, ambos fuera de los ocho primeros tras dos derrotas consecutivas; el Inter de Milán, líder de la Serie A, frente al Bodo/Glimt, reforzado por sus recientes victorias ante el Manchester City y el Atlético; y la Juventus contra el Galatasaray, un rival siempre peligroso en su estadio. El Newcastle United se medirá al Qarabag azerí, una de las revelaciones del torneo, mientras que el Bayer Leverkusen volverá a cruzarse con el Olympiacos, campeón griego dirigido por el español José Luis Mendilíbar, en una eliminatoria marcada por la irregularidad del conjunto alemán.

