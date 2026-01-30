Así se verán los integrantes de The Beatles en las películas biográficas de la banda

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Sony Pictures dio a conocer cómo se verán los actores que le darán vida a los integrantes de The Beatles en las próximas películas biográficas de la emblemática banda.

A través de diversas imágenes promocionales, se puede ver a Paul Mescal personificado como Paul McCartney, a Barry Keoghan en el papel de Ringo Starr, a Joseph Quinn como George Harrison y a Harris Dickinson interpretando a John Lennon.

Este es el primer vistazo que se tiene de los actores caracterizados como los ídolos de Liverpool para los cuatro largometrajes que serán dirigidos por Sam Mendes, y en donde cada película será abordada desde la perspectiva de cada uno de los integrantes del famoso grupo musical.

De acuerdo con Reuters, Tom Rothman, ejecutivo de Sony Pictures, productora del proyecto que llevará por nombre “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, describió el proyecto como “la primera experiencia cinematográfica irresistible”, con planes de estrenar las cuatro películas “casi” simultáneamente en abril de 2028.

