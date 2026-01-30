Blue Origin dice que está pausando los viajes de turismo espacial para centrarse en misiones a la Luna

Por Jackie Wattles, CNN

Blue Origin anunció este viernes que suspende los vuelos a bordo de su cohete suborbital de turismo espacial New Shepard. Desde 2021, New Shepard ha ofrecido vuelos de 10 minutos al borde del espacio para personas adineradas, celebridades e invitados especiales.

La empresa, fundada por el multimillonario de Amazon Jeff Bezos, informó en un comunicado que detendrá estos viajes durante al menos dos años para “redireccionar recursos y acelerar el desarrollo de las capacidades humanas para misiones lunares”.

Blue Origin y SpaceX, de Elon Musk, tienen contratos con la NASA para desarrollar vehículos capaces de transportar astronautas desde el espacio profundo hasta la superficie lunar.

Por ahora, está previsto que SpaceX provea el módulo de aterrizaje que completará la primera misión de alunizaje de la NASA desde la era Apolo, llamada Artemis III, programada para despegar en 2028, aunque podría sufrir retrasos adicionales, en parte porque el módulo de SpaceX podría no estar listo a tiempo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, emitió advertencias a ambas compañías en octubre, cuando también era administrador interino de la NASA. Indicó que la NASA podría usar el módulo de Blue Origin para Artemis III si el de SpaceX se retrasa demasiado.

“Si SpaceX se retrasa, pero Blue Origin puede hacerlo antes, bien por Blue Origin”, dijo Duffy en el programa “Squawk Box” de CNBC en octubre. “Pero no vamos a esperar a una sola empresa. Vamos a avanzar y ganar la segunda carrera espacial contra China”.

Legisladores en el Capitolio han insistido en que la NASA debe llevar astronautas de regreso a la Luna antes que China. Se prevé que China lleve a sus taikonautas a la superficie lunar por primera vez en 2030.

El primer vuelo tripulado del programa Artemis —una misión que circunnavegará la Luna, pero no aterrizará— está previsto para despegar el 8 de febrero.

Duffy no precisó cuándo la NASA podría modificar su acuerdo con SpaceX o contratar a un nuevo proveedor para el módulo lunar de Artemis III.

El nuevo administrador de la agencia, Jared Isaacman —empresario multimillonario que ha viajado dos veces al espacio en cápsulas de SpaceX— no ha dado más detalles desde que asumió el cargo en diciembre.

En enero, Isaacman publicó en redes sociales que se reunió con SpaceX y Blue Origin para “conocer los planes más recientes para acelerar el calendario de Artemis de la NASA”.

Blue Origin afirmó este viernes que su decisión de suspender los vuelos de su cohete suborbital de turismo espacial New Shepard refleja el “compromiso con el objetivo nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia lunar permanente y sostenible”.

No está claro cuántas personas tienen boletos para futuros vuelos de New Shepard y que ahora podrían tener que esperar años. Blue Origin tampoco revela el precio de sus boletos.

Desde su primer viaje tripulado en 2021, que despegó con el fundador de Blue Origin, Bezos, y otros pasajeros, el cohete New Shepard ha llevado a 98 personas más allá de la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros sobre el nivel del mar y que se usa comúnmente para marcar el límite del espacio exterior. Entre sus pasajeros han estado el actor William Shatner, el exjugador de la NFL Michael Strahan, la periodista Gayle King y la cantante Katy Perry.

