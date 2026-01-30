Calendario de la Serie del Caribe 2026: fechas y horarios de todos los partidos

Por Federico Leiva, CNN en Español

Lo mejor del béisbol de Caribe se dará cita desde este domingo en busca de un nuevo rey. Será una semana entera de acción, con siete días consecutivos de partidos hasta la final del sábado 7 de febrero.

La competencia se desarrollará en México, una sede alternativa, ya que varios países se negaron a viajar a la sede original, Venezuela, a raíz de la inestabilidad que reina al país desde hace meses. Eso también motivó el boicot del único participante sudamericano, que se bajó de la cita en Guadalajara a modo de protesta, motivando a que el país anfitrión presente dos conjuntos en el torneo.

Con cinco participantes, dos de México y uno de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, se determinó hacer una primera fase de todos contra todos durante cinco intensos días, donde todos reciben una jornada de descanso en algún momento. Solo el peor clasificado quedará eliminado, con los cuatro mejores disputando un partido de semifinales. La final será el sábado entre los dos ganadores.

Domingo 1 de febrero

Tomateros de Culiacán vs. Cangrejeros de Santurce

2 p.m. de Miami.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

8 p.m. de Madrid.

Leones de Escogido vs. Charros de Jalisco

8:30 p.m. de Miami.

7:30 p.m. de Ciudad de México.

8:30 p.m. de Bogotá.

10:30 p.m. de Buenos Aires.

2:30 a.m. de Madrid.

Lunes 2 de febrero

Cangrejeros de Santurce vs. Leones de Escogido

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Charros de Jalisco vs. Federales de Chiriquí

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Martes 3 de febrero

Federales de Chiriquí vs. Tomateros de Culiacán

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Charros de Jalisco vs. Cangrejeros de Santurce

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Miércoles 4 de febrero

Federales de Chiriquí vs. Leones de Escogido

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Jueves 5 de febrero

Cangrejeros de Santurce vs. Federales de Chiriquí

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Leones de Escogido vs. Tomateros de Culiacán

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Viernes 6 de febrero

Semifinal 1

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Semifinal 2

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

Sábado 7 de febrero

Final

8 p.m. de Miami.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. de Madrid.

