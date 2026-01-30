Novak Djokovic derrota a Jannik Sinner y llega a la final del Abierto de Australia a los 38 años

Por Ben Church, CNN

Novak Djokovic derróotó a Jannik Sinner en un emocionante partido a cinco sets que lo colocó en la final del Abierto de Australia a los 38 años.

El serbio derrotó al campeón defensor con un marcador de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Se enfrentará al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en la final del domingo en Melbourne. El español llegó a la final tras un partido de casi cinco horas y media contra Alexander Zverev.

Para Djokovic, que busca su 25º título de Grand Slam, un récord histórico, parece que las circunstancias se están alineando a su favor en este torneo.

Hasta hoy, había logrado conservar energía, ya que dos de sus oponentes se retiraron por lesiones durante su camino a la final.

El de este viernes fue un partido lleno de altibajos contra Sinner, con el impulso cambiando de bando a lo largo del encuentro.

Pero el serbio pareció sacar fuerzas al final para asegurarse una cita con la historia el próximo domingo.

Con 38 años y 255 días, Djokovic también se ha convertido en el hombre de mayor edad en la Era de los Abiertos en alcanzar la final del Abierto de Australia.

