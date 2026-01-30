¿Qué equipo militar ha posicionado EE.UU. en Medio Oriente mientras Trump considera un ataque contra Irán?

Por Haley Britzky, Avery Schmitz y Brad Lendon, CNN

Mientras el presidente Donald Trump considera un ataque importante contra Irán, tras discusiones sobre limitar el programa nuclear y la producción de misiles balísticos de ese país que no han avanzado, el Gobierno de Estados Unidos ha acelerado una acumulación de equipo militar durante semanas en Medio Oriente, según datos de fuentes abiertas.

Esto incluye vuelos de vigilancia casi constantes y decenas de aviones militares C-17 y C-5 que descargan cargamento en bases estadounidenses en la región.

La llegada del grupo de ataque del portaaviones Lincoln, ahora en el norte del mar Arábigo, representa el cambio más sustancial en el posicionamiento militar. El grupo incluye al USS Abraham Lincoln, junto con tres destructores con misiles guiados y el ala aérea del portaaviones, que incluye escuadrones de cazas F/A-18E Super Hornet, cazas F-35C Lightning II y aviones de guerra electrónica EA-18G Growler.

La Marina también tiene tres destructores —USS Delbert D. Black, USS McFaul y USS Mitscher— en la región, aparte del grupo de ataque del portaaviones.

Tres buques de combate litoral —USS Santa Barbara, USS Canberra y USS Tulsa— con base en Bahrein podrían ser llamados para tareas de desminado si Irán decide desplegar minas.

En los últimos días, Estados Unidos también ha desplegado varios sistemas de defensa aérea en la región, incluyendo sistemas adicionales THAAD (Defensa Terminal de Área a Gran Altitud) y sistemas de misiles Patriot, que aparecieron en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar la semana pasada, de acuerdo con una imagen satelital de Planet Labs del 25 de enero. Estos sistemas serían clave para contrarrestar ataques con misiles en caso de que Irán responda apuntando a activos militares estadounidenses o aliados en la región.

El equipo se ha acumulado mientras Trump ha amenazado repetidamente con acción militar, diciendo el miércoles que si Irán no acepta un acuerdo, “el próximo ataque será mucho peor” que el del pasado junio contra sus instalaciones nucleares.

“Al igual que con Venezuela, está listo, dispuesto y capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y contundencia, si es necesario”, dijo Trump sobre el Lincoln.

Los destructores de misiles guiados que navegan con el Lincoln y en otros lugares de la región ofrecen un importante potencial de ataque. Cada uno puede llevar decenas de misiles de ataque terrestre Tomahawk, con un alcance de 1.600 kilómetros y una ojiva convencional de 450 kilogramos.

Además, los grupos de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos suelen operar con un submarino de ataque que también puede lanzar Tomahawks, aunque la presencia de submarinos casi nunca se revela.

Mientras el portaaviones sirve como base flotante para operaciones militares, Estados Unidos tiene varias bases permanentes en la región a donde también se han dirigido otras aeronaves.

Un avión E-11A llegó el jueves a la Base Aérea de Al Udeid en Qatar, uno de los últimos activos críticos necesarios para que Estados Unidos coordine operaciones complejas. El jet comercial adaptado actúa como sistema de retransmisión de comunicaciones a gran altitud, transmitiendo datos para apoyar a fuerzas aéreas o terrestres.

Ese mismo día, llegó una aeronave de carga modificada para operaciones de búsqueda y rescate en combate. Un escuadrón de cazas F-15E Strike Eagle, que puede portar una variedad de bombas guiadas y misiles aire-superficie, también se desplegó recientemente en la región como parte de una rotación planificada de fuerzas.

Los vuelos de vigilancia de drones y aviones de reconocimiento estadounidenses han sido constantes, patrullando el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. Desde el lunes, los vuelos han operado casi sin pausa, saliendo de bases en Qatar, Bahrein e incluso fuera de Medio Oriente.

Variantes del avión de reconocimiento RC-135 también han llegado a la región, capaces de detectar residuos radiactivos e interpretar señales electromagnéticas.

El jueves, al menos ocho aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo cruzaron el Atlántico y aterrizaron en la Base Aérea de Morón, en el sur de España. Durante sus vuelos, varios transmitieron mensajes que sugerían que apoyaban al menos a siete aviones más pequeños en el vuelo transatlántico, posiblemente equipados para guerra electrónica o misiones de combate.

Un centro de operaciones de F-35 fue mencionado en mensajes transmitidos la noche del jueves a dos de los aviones cisterna y registrados en la plataforma de seguimiento tbg.airframes.io, lo que indica que los cazas de quinta generación cruzaban el Atlántico. Ambos aviones cisterna mencionados volaron desde la Base Aérea de Homestead en Florida, cerca de donde Estados Unidos había desplegado F-35 en Puerto Rico como parte de la Operación Southern Spear, la campaña del Gobierno de Trump para atacar presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Menos de dos horas después de que se enviaron los mensajes, seis F-35 aterrizaron en la Base Aérea de Lajes en Portugal, según el observador de aviones Andre Inacio, quien los fotografió. CNN confirmó de forma independiente la geolocalización de las imágenes.

Esta semana, mientras aumentaban las tensiones por las amenazas de Trump, la Fuerza Aérea realizó un ejercicio de varios días en la región para demostrar su capacidad “de desplegar, dispersar y mantener el poder de combate” en todo Medio Oriente, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

No está claro qué otros recursos globales podrían usarse en una operación potencial, dada la extensa red de aviones cisterna militares estadounidenses. En junio de 2025, siete bombarderos furtivos B-2 Spirit realizaron una misión de 37 horas desde la Base de la Fuerza Aérea Whiteman en Misuri hasta Irán, lanzando más de una decena de bombas sobre tres de las principales instalaciones nucleares iraníes.

También se utilizó en el ataque de junio pasado a los sitios nucleares iraníes un submarino de misiles guiados. La Marina de Estados Unidos dispone de cuatro submarinos de misiles guiados clase Ohio —submarinos balísticos convertidos, cuyas ubicaciones se mantienen en secreto— que pueden portar hasta 154 misiles Tomahawk.

