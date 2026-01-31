Alcalde de Chicago firma decreto que insta a la policía a investigar a agentes de inmigración acusados de mala conducta

Por Ray Sanchez y Whitney Wild, CNN

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado un decreto que ordena a la policía de la ciudad a investigar y documentar la presunta mala conducta de agentes federales de inmigración con miras a su procesamiento.

“Estamos poniendo en alerta al ICE de nuestra ciudad. Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes”, declaró Johnson en un comunicado, en referencia a las controvertidas medidas del presidente Donald Trump para aplicar la ley migratoria en todo el país.

La medida se produce luego de que nueve fiscales de distrito locales lanzaron esta semana una coalición para ayudar a enjuiciar a agentes federales encargados de hacer cumplir la ley que violen las leyes estatales, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propuso una legislación que prohibiría los acuerdos de cooperación entre los departamentos de policía locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Las tensiones entre Washington y los líderes de las ciudades progresistas de Estados Unidos han aumentado desde que la mortal y caótica represión federal contra la inmigración en Minneapolis resultó en la muerte el fin de semana pasado de Alex Pretti, el segundo residente de Minnesota que fue abatido por agentes federales en el estado este año. Las muertes de Pretti y Renee Good el 7 de enero han transformado el acalorado debate nacional sobre la aplicación de la ley inmigratoria.

“Necesitamos enviar un mensaje claro: si el Gobierno federal no responsabiliza a estos actores deshonestos, Chicago hará todo lo posible para llevar a estos agentes ante la justicia”, dijo Johnson poco antes de firmar el decreto llamado “Ice On Notice” (“Aviso a ICE”, en español).

“Este decreto convertirá a Chicago en la primera ciudad del país en sentar las bases para procesar a agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza por mala conducta criminal”, dijo el alcalde.

El decreto instruye al Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) a documentar las acciones federales de cumplimiento de la ley, conservar las grabaciones de las cámaras corporales, intentar identificar al agente supervisor federal presente en el incidente, completar un informe sobre la presunta mala conducta y convocar a los servicios médicos de emergencia, de acuerdo con Johnson.

“En caso de mala conducta ilegal por parte de agentes federales de inmigración, los supervisores del CPD preservarán las pruebas del incidente y… remitirán los asuntos graves a la Fiscalía del Estado del Condado de Cook”, dijo el alcalde en un comunicado.

CNN contactó al Departamento de Policía de Chicago y la Fiscalía del Estado del Condado de Cook para obtener comentarios.

John Catanzara, presidente de la Orden Fraternal de Policía Lodge 7, desestimó en un correo electrónico el decreto y lo calificó como “un pedazo de papel higiénico” y “más bravuconería política de la alcaldía”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, respondió este sábado al llamado a la acción de Johnson, dijo que “las acusaciones de mala conducta criminal por parte de las fuerzas de ICE son FALSAS”.

El DHS, que incluye a ICE y la Patrulla Fronteriza, dijo a CNN que su personal recibe capacitación regular y se rige por “el más alto nivel profesional”.

El DHS reiteró su afirmación de que los funcionarios locales no han estado dispuestos a colaborar con ellos, citando las políticas de las ciudades santuario.

Tom Homan, zar de la frontera de Trump, reconoció el jueves que el esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota debía ser “arreglado” y dijo que su equipo trabaja en un plan de reducción de fronteras, al tiempo que reforzaba el enfoque de las operaciones en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Enviado por el Gobierno a Minneapolis para gestionar las operaciones de ICE tras el mortal tiroteo de Pretti, Homan dijo que no “todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto” y que “ciertas mejoras podrían y deberían hacerse”.

Johnson citó los tiroteos de Pretti y Good, así como otros dos incidentes en Chicago que involucraron a agentes federales de inmigración. En septiembre, un agente de ICE disparó mortalmente a un hombre que, de acuerdo con el DHS, se resistió al arresto y lo arrastró durante una parada vehicular en un suburbio de Chicago, según el DHS.

El hombre, Silverio Villegas-González, era un inmigrante indocumentado, según el DHS. El agente, que no fue identificado de inmediato, fue dado de alta del hospital tras sufrir lesiones, informó un portavoz de ICE.

En otro incidente, Marimar Martinez, una ciudadana estadounidense de 30 años, recibió cinco disparos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. después de que su vehículo chocara con un vehículo policial federal el 4 de octubre en Chicago.

Una denuncia penal federal acusó a Martínez de embestir su auto contra el vehículo policial, y un funcionario del DHS se refirió a ella como “terrorista doméstica”.

En noviembre, un juez de distrito de Estados Unidos desestimó los cargos federales contra Martínez después de que la fiscalía presentara una moción para desestimarlos. El abogado defensor de Martínez, Christopher Parente, alegó que en realidad fue el agente quien la embistió. El abogado también expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno trasladó evidencia a aproximadamente 1.600 kilómetros de la ciudad que podría haber respaldado la defensa.

Johnson dijo en un comunicado que al Departamento de Policía de Chicago se le ordenó emitir directrices y procedimientos para implementar el decreto en un plazo de 30 días.

“Este es un esfuerzo nacional para exigir responsabilidades a un régimen autoritario”, afirmó.

