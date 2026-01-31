Los despidos en Amazon son sorprendentes. Ya lo hemos visto antes

Análisis por Lisa Eadicicco, CNN

Las grandes tecnológicas siguen lidiando con despidos masivos, el más reciente con el anuncio de Amazon de recortar 16.000 empleos. Es una tendencia que comenzó mucho antes de la carrera de la IA: el cambio organizacional provocado por la llegada de las nuevas tecnologías.

Los gigantes tecnológicos prosperan o fracasan según sus decisiones de renovación, dejando a menudo a decenas de miles de trabajadores sufriendo las consecuencias.

Las décadas de 1990 y 2000 presenciaron una oleada de despidos en empresas emblemáticas de la industria como IBM, Hewlett Packard y Microsoft, que adoptaron avances tecnológicos como las computadoras personales, los dispositivos móviles y la nube.

Los asombrosos recortes de empleos de Amazon esta semana, la segunda ola desde octubre, elevan los ceses recientes del gigante del comercio a aproximadamente el 9 % de su fuerza laboral corporativa.

Si bien los despidos de Amazon no son consecuencia directa de la IA, sí están tangencialmente relacionados.

Los avances en IA han generado una preocupación generalizada sobre el futuro del empleo, ya que gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta y Verizon también recortaron su personal el año pasado.

La IA es la “tecnología más transformadora que hemos visto desde internet”, afirmó Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personal y tecnología de Amazon, al anunciar los despidos en octubre. Añadió que la empresa necesita “menos niveles” para “avanzar lo más rápido posible”.

En su memorando explicando la nueva ronda de ceses, Galetti escribió que Amazon pretende “fortalecer” la organización “reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando la burocracia”.

Es probable que las empresas estén trasladando recursos a áreas como datos, automatización y análisis en medio de la carrera de la IA, según Zeki Pagda, profesor asistente de la Rutgers Business School.

“Amazon no puede volver a capacitar fácilmente a una fuerza laboral diseñada para la logística manual o los sistemas minoristas tradicionales para que desarrolle agentes de IA generativos”, escribió Pagda en un correo electrónico a CNN.

Amazon remitió a CNN al memorando de Galetti cuando se le solicitó un comentario. La compañía también afirmó que la IA no es la causa de la gran mayoría de los recortes y que seguirá contratando en otras áreas. Galetti también escribió que las “reducciones generalizadas cada pocos meses” no forman parte del plan de Amazon.

IBM es uno de los ejemplos más destacados de recortes masivos en respuesta a las nuevas tecnologías.

La compañía despidió a 50.000 personas en 1993, cuando la tecnología de chips evolucionó y la industria tecnológica se alejó de las grandes computadoras mainframe.

Ante la competencia de las computadoras personales más pequeñas, el modelo de negocio de IBM comenzó a centrarse en los servicios y el software.

“El desafío de IBM no es sólo reducir su tamaño, sino también transformarse por completo en un actor más ágil y más orientado al mercado”, escribió el corresponsal de la revista Time, Thomas McCarroll, en 1992.

En 2014, Microsoft despidió a 18.000 trabajadores a los pocos meses de que Satya Nadella asumiera el cargo de CEO.

Estos recortes se produjeron justo después de que Microsoft absorbiera el negocio de telefonía móvil de Nokia, con la esperanza de alcanzar a Google y Apple en el mercado de smartphones.

Antes de esos despidos, Nadella escribió en un ensayo que la compañía necesitaba “aplanar la organización” a medida que se enfocaba cada vez más en los dispositivos móviles y la nube, informó The New York Times en ese momento.

Existen otros factores que contribuyen a los despidos, además de las nuevas tecnologías, como la sobrecontratación, la situación económica y un cambio en la estrategia corporativa.

Cisco, por ejemplo, reorientó su negocio para mantener su relevancia, según Pagda.

El auge de la computación en la nube en la década de 2010 obligó a Cisco a reducir su dependencia de los equipos de red y empezó a invertir más en áreas como ciberseguridad, tecnologías de centros de datos y servicios en la nube, explicó Pagda, aunque esto implicó recortar miles de empleos.

Sin embargo, Amazon, un actor importante tanto en el comercio digital como en la infraestructura en la nube, no corre el riesgo de volverse irrelevante ni enfrenta dificultades financieras.

Solo en el trimestre de septiembre del año pasado, registró US$ 180.200 millones en ventas netas y tiene una capitalización bursátil de US$ 2.500 billones.

Aún así, el objetivo es hacer los cambios necesarios antes de que lleguen las dificultades.

“Se podría argumentar que esto es lo que el liderazgo de Amazon dice: ‘Tenemos que hacer estos cambios ahora porque vemos hacia dónde se dirige la tecnología y vemos hacia dónde se dirige el mercado”, señaló a CNN Rob Siegel, profesor de administración en la Stanford Graduate School of Business.

