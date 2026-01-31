Premios Grammy 2026: cuándo, a qué hora y cómo verlos en vivo

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La edición número 68 de los premios Grammy se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, con Trevor Noah como presentador por sexto año consecutivo.

Kendrick Lamar encabeza las nominaciones a los premios Grammy 2026 con nueve menciones, seguido de Lady Gaga con siete. Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas les siguen con seis menciones cada uno.

Entre los artistas que cantarán en vivo en la gala están Lady Gaga y Justin Bieber. Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson compartirán el escenario durante el segmento In Memoriam en homenaje a los músicos fallecidos en 2025.

Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagen, Post Malone y Slash actuarán en un tributo especial a Ozzy Osbourne, que murió en el pasado mes de julio. Y la cantante Lauryn Hill será la encargada del homenaje a D’Angelo y Roberta Flack, quienes fallecieron el año pasado también.

Todos los nominados en la categoría de mejor nuevo artista (Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías) cantarán en un segmento especial. La estrella Sabrina Carpenter también interpretará una canción en la gala.

La ceremonia de entrega de premios comienza a las 8:00 p.m., hora de Miami. Ya que los Grammy 2026 premian 95 categorías, la mayoría de las estatuillas se anuncian antes de la gala, en una ceremonia que será emitida en vivo por live.GRAMMY.com y YouTube a las 3:30 p.m., hora de Miami.

La cobertura está disponible en el canal por cable E! Network a partir de las 4:00 p.m., hora de Miami. También podrá verse parte del arribo de las estrellas a la alfombra roja a través del sitio web live.GRAMMY.com.

En Estados Unidos la gala podrá verse en vivo por señal abierta en la cadena CBS y en streaming a través de la plataforma Paramount+ (requiere el plan Premium para acceso en vivo, de lo contrario estará disponible a demanda al día siguiente).

En Latinoamérica, el canal por cable TNT emitirá la gala, mientras que Max ofrecerá la transmisión vía streaming. La cobertura incluye la alfombra roja a las 6:00 p.m., hora de Miami, y la gala principal a las 8:00 p.m., hora de Miami.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación que concede los premios Grammy informó que compartirá información del detrás de cámaras y entrevistas especiales a través del sitio web live.GRAMMY.com y de su canal de YouTube.

