Un juez ordena la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, según una fuente

Un juez federal ha ordenado la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, de acuerdo con una orden judicial que obtuvo CNN.

Conejo Ramos y su padre fueron detenidos por agentes de inmigración en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, cubierta de nieve, y trasladados a más de 2.000 kilómetros de distancia, a un centro de detención en Texas diseñado para familias. Han estado detenidos durante más de una semana.

La orden especifica que el niño en edad preescolar y su padre deben ser liberados a más tardar el martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial, según San Antonio Express-News, que fue el primer medio en informar sobre el fallo.

En una contundente opinión, que por momentos parecía más una lección de educación cívica, el juez de distrito estadounidense Fred Biery reprendió “la ignorancia del gobierno respecto a un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia” y citó las quejas de Thomas Jefferson contra “un rey con aspiraciones autoritarias”, afirmando que hoy en día la gente “escucha ecos de esa historia”.

El caso de Liam, escribió Biery, se originó en “la búsqueda gubernamental, mal concebida e implementada de forma incompetente, de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños”.

“Observar el comportamiento humano confirma que para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder ilimitado y la imposición de crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de decencia humana”, escribió el juez. “Y que se condene el Estado de derecho”.

Biery señaló que Liam y su padre bien podrían terminar siendo deportados de todos modos, pero “ese resultado debería producirse a través de una política más ordenada y humana que la que existe actualmente”.

El juez concluyó su dictamen citando la descripción que Benjamin Franklin hizo de la naciente nación en la Convención Constitucional de 1787: “¿Y bien, doctor Franklin, qué tenemos?” “Una república, si son capaces de conservarla”.

La detención de Liam, y la impactante fotografía de un agente sosteniendo la mochila de Spiderman del niño mientras él miraba con un gorro de conejo de dibujos animados, avivaron la creciente indignación por la masiva represión migratoria del Gobierno de Trump en Minneapolis y reavivaron la pregunta: ¿Qué sucede con los niños cuando sus padres son detenidos repentinamente por el ICE?

Aunque las detenciones a nivel nacional han afectado a algunos delincuentes indocumentados, a quienes el Gobierno de Trump afirma estar persiguiendo, también han afectado a residentes legales, familias y niños pequeños. Liam es el cuarto niño de su distrito escolar en ser detenido por agentes de inmigración en un período de dos semanas, según las Escuelas Públicas de Columbia Heights. Y el pasado fin de semana, una niña pequeña fue devuelta a su madre en Minneapolis después de haber sido detenida de manera similar y enviada a Texas con su padre.

El representante demócrata Joaquín Castro, quien visitó al niño y a su padre en el centro de detención a principios de esta semana, había declarado anteriormente que el niño estaba “muy deprimido”.

El padre de Liam le contó a Castro que su hijo no ha estado comiendo bien, duerme mucho y pregunta por su madre y sus compañeros de clase, informó el congresista el miércoles.

Mientras que los familiares y los administradores escolares han acusado a ICE de usar a Liam como “cebo” para capturar a sus padres, los funcionarios de inmigración dicen que su madre estaba a pocos pasos de distancia, pero se negó a llevárselo.

La madre de Liam, que está embarazada y también tiene un hijo adolescente, estaba “aterrorizada” por los agentes que estaban afuera de su casa, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado ayudando a la madre.

“Los agentes de ICE intentaban usar al niño para que ella saliera de su casa”, dijo Amezcua. Pero los vecinos le aconsejaron que no saliera, por temor a que también fuera detenida.

Un agente “lo llevó a la puerta y le indicó que tocara, pidiendo que lo dejaran entrar, para ver si había alguien más en la casa; básicamente, usando a un niño de 5 años como cebo”, dijo Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar local.

Mary Granlund, presidenta de la junta escolar de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, pasaba en su auto y presenció la escena. Le dijo a CNN que la madre de Liam miraba por una ventana, mientras que el padre de Liam gritaba: “¡Por favor, no abran la puerta! ¡No abran la puerta!”.

“Había otro adulto que vivía en la casa y que estaba allí diciendo: ‘Yo me llevo al niño. Yo me llevo al niño’”, dijo Granlund.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ofrecido una versión diferente, diciendo que el padre de Liam huyó cuando los agentes intentaron detenerlo, dejando al niño solo.

El DHS dijo en una publicación en redes sociales que la “supuesta madre de Liam se NEGÓ a hacerse cargo de su propio hijo” a pesar de “múltiples intentos de que la madre entrara a la casa para hacerse cargo de su hijo”.

“Se les pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE colocará a los niños con una persona segura designada por el padre”, decía la publicación.

El DHS dijo en otra publicación que los agentes “respetaron los deseos del padre de que el niño permaneciera con él”.

Un funcionario de ICE dijo que la agencia nunca ha “usado a un niño como cebo”.

“Mis oficiales hicieron todo lo posible para reunirlo con su familia”, dijo Marcos Charles, director asociado ejecutivo interino de Operaciones de Control y Remoción de ICE. Dijo que los agentes cuidaron de Liam y lo llevaron a McDonald’s para que comiera.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado al padre de Liam como un “inmigrante indocumentado”, pero su abogado afirma que la familia entró legalmente a Estados Unidos y estaba solicitando asilo.

Liam y su familia son de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, según el abogado de la familia, Marc Prokosch.

El padre y su esposa llegaron a Estados Unidos buscando “una vida mejor”, lejos de la inestabilidad económica y la precariedad laboral en Ecuador, según declaró su hermano, Luis Conejo, a CNN.

El padre de Liam no parece tener antecedentes penales en Minnesota, dijo Prokosch. Los funcionarios del DHS aún no han compartido ningún historial criminal de Conejo Arias, y una fuente familiarizada con el caso le dijo a CNN que no parece tener antecedentes penales.

Cuando se le preguntó sobre posibles antecedentes penales, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo: “La ley exige que quienes se encuentran ilegalmente en el país y alegan temor a ser detenidos permanezcan bajo custodia en espera de su deportación. Pueden consultar la ley”.

CNN no ha podido encontrar ningún antecedente penal de Arias en fuentes públicas. No tenía antecedentes penales en Ecuador, según el Ministerio del Interior de ese país.

Esta es una noticia ha sido actualizada con más información.

