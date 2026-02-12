Usted podría ser elegible para servicios gratuitos de preparación y presentación de impuestos en EE.UU.

Por Juana Sahadi, CNN

En lo que respecta a sus declaraciones de impuestos federales, decenas de millones de hogares estadounidenses pagan por la preparación y presentación de sus impuestos. Sin embargo, muchos podrían calificar para programas gratis aprobados por el IRS.

Entonces ¿por qué no los utilizan?

Una razón podría ser la complejidad del código tributario.

“Nuestra propia investigación sugiere que esta complejidad es un factor que impulsa a las familias, incluidas las de bajos ingresos, a utilizar intermediarios de preparación de impuestos”, declaró a CNN Margot Crandall-Hollick, investigadora asociada principal del Centro de Política Tributaria Urban-Brookings, en un correo electrónico.

El Centro de Política Tributaria, utilizando datos del IRS, descubrió que en el año fiscal 2024, alrededor de 85,4 millones de declaraciones fueron preparadas por profesionales tributarios pagados, mientras que otras 61,7 millones fueron preparadas por contribuyentes que utilizaron software comercial (de los cuales se estima que 26 millones se hicieron de forma gratuita).

Contribuyentes que exploran opciones gratuitas pueden encontrarlas difíciles de usar. Los servicios “difieren en el método de entrega —desde asistencia presencial hasta herramientas guiadas en línea para hacerlo usted mismo— y en la elegibilidad, el alcance y la disponibilidad de la preparación de declaraciones estatales”, señaló el Departamento del Tesoro de EE.UU. en un informe de octubre de 2025.

En ese mismo informe, el Departamento del Tesoro anunció la suspensión de Direct File, la nueva incorporación al sistema de preparación y presentación de impuestos gratuita, debido principalmente al costo del programa para el Gobierno federal.

El programa, que aún se encontraba en fase piloto, tenía como objetivo ofrecer, con el tiempo, la preparación y presentación de impuestos guiada y gratuita directamente a través del IRS.

Si bien el sistema Direct File ya no funciona, varias opciones gratuitas aprobadas por el IRS siguen estando disponibles durante esta temporada de presentación de impuestos.

Esta es la asociación público-privada de larga data entre el IRS y sus “socios de confianza” en la industria del software de preparación de impuestos privados.

Está disponible para los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado para 2025 fue de US$ 89.000 o menos y que realizan declaraciones utilizando los formularios federales presentados con mayor frecuencia.

El IRS ofrece un cuestionario interactivo para ayudarle a determinar si califica para Free File y, de ser así, cuál de sus ocho socios podría brindarle los servicios que necesita. Nota: Algunos de los socios también pueden presentar su declaración de impuestos estatales de forma gratuita.

El programa de Formularios Rellenables de Free File (FFFF) ofrece a los contribuyentes la opción de completar muchos (pero no todos) los formularios de declaración de impuestos federales en el sitio web del IRS.

No hay límites de ingresos, edad ni residencia para quienes pueden hacerlo.

“Estos son idénticos a los formularios impresos del IRS, por lo que esta opción es similar al antiguo método de presentación con lápiz y calculadora”, señala el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS), una organización independiente dentro del IRS que representa los intereses de los contribuyentes.

“Sin embargo, los formularios rellenables no incluyen ninguna guía adicional. Si planea usar esta opción, debe estar familiarizado con el proceso de completar una declaración de impuestos”, añade.

Para el año fiscal 2024, solo 400.000 declaraciones de aproximadamente 161 millones se prepararon utilizando formularios rellenables de Free File, según el Tesoro.

El programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA) ayuda principalmente a los contribuyentes con ingresos inferiores a US$ 69.000, a aquellos que tienen discapacidades y a los que no dominan el inglés.

El programa de Asesoría Fiscal para Personas Mayores (TCE) suele combinarse con VITA y está dirigido a personas mayores. Sin embargo, a diferencia de VITA, no existen límites formales de ingresos del IRS.

“Los sitios de TCE ofrecen asistencia gratuita para la preparación de impuestos federales y estatales a contribuyentes mayores de 60 años y, a menudo, se especializan en cuestiones impositivas exclusivas de las personas mayores, como asuntos relacionadas con pensiones y jubilación”, según TAS.

El Tesoro estima que, para el año fiscal 2024, aproximadamente 67 millones de contribuyentes cumplían los requisitos para VITA, pero solo 1,6 millones de declaraciones se presentaron a través de ese programa.

Y a través de TCE solo se presentaron 1,2 millones de declaraciones de un total de 22 millones que cumplían los requisitos.

Los servicios de VITA y TCE se brindan a través de casi 3.100 organizaciones asociadas, como la Fundación AARP, en sitios de todo el país, según el Defensor del Contribuyente Nacional.

A continuación se muestra una lista del IRS de los tipos de declaraciones que las organizaciones asociadas de VITA y TCE generalmente preparan, pero algunas organizaciones específicas pueden tener una lista más limitada.

Además de utilizar el programa Free File del IRS, los miembros de las fuerzas armadas, así como los veteranos calificados y sus familiares, pueden obtener servicios gratuitos de preparación y presentación de impuestos para declaraciones federales y estatales de MilTax, que es proporcionado por el Departamento de Defensa.

No existen restricciones de ingresos, según el TAS.

El software MilTax, agregó, “fue desarrollado específicamente para abordar las circunstancias únicas de la vida militar que pueden afectar los impuestos, como el pago de combate y el manejo de múltiples mudanzas dentro del mismo año fiscal”.

