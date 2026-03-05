Ante el aumento del precio de la electricidad, los estadounidenses están instalando —con sigilo— sistemas solares caseros

Por Laura Paddison, CNN

Agnes Chan forma parte de una revolución solar discreta que está comenzando a surgir en Estados Unidos. Esta profesora jubilada tiene un pequeño sistema solar instalado en su patio trasero en Berkeley, California, y conectado a un enchufe normal. Cuesta unos US$ 2.000, le ahorra unos US$ 50 en sus facturas mensuales y lo defiende con entusiasmo. “Ya lo he recomendado muchas veces”, dice.

Originalmente, Chan quería un sistema solar completo en el tejado, pero el precio de más de US$ 20.000 era inaccesible para ella. La energía solar enchufable ofrecía una opción más económica, portátil y flexible: era increíblemente fácil de instalar, le ayudaría a mantener su casa centenaria calentita este invierno y se amortizaría en tres años.

Chan es uno de los cada vez más estadounidenses que recurren a la energía solar enchufable —también llamada “energía solar para balcones”, ya que suele instalarse sobre ellos— para combatir las elevadas facturas de energía. Aunque el Gobierno de Trump busca acabar con las energías renovables, el interés está impulsando la acción en casi 30 estados, que ahora están considerando legislar para hacer que estos sistemas económicos y pequeños sean más accesibles.

Sin embargo, existen obstáculos. La energía solar enchufable se encuentra actualmente en una “zona gris” legal, según Cora Stryker, cofundadora de Bright Saver, una organización sin fines de lucro que promueve la energía solar para balcones. Casi todos los estados exigen un acuerdo con la compañía eléctrica local, un proceso que puede tardar meses y aumentar los costos.

Por eso, la gente opta por el sigilo y conecta sistemas solares sin avisar a su compañía eléctrica, explicó Stryker.

La ventaja de la energía solar enchufable reside en su simplicidad: se compran paneles solares pequeños y económicos, se cuelgan prácticamente en cualquier lugar sin necesidad de un electricista, se enchufan a una toma de corriente normal y se empieza a generar electricidad. Es básicamente una planta eléctrica casera. El único equipo especial necesario es un microinversor, que permite que la energía generada por el sol se incorpore directamente al sistema eléctrico del hogar.

Alemania es pionera, con 1,23 millones de sistemas de balcones instalados, según la Agencia Federal de Redes del país. La cifra real podría ascender a 4 millones, ya que se cree que muchos sistemas no están registrados, según un informe de 2025 de Solar Power Europe.

Las regulaciones en ese país han facilitado el auge, incluso impidiendo eficazmente que los propietarios no les permitan a los inquilinos instalar paneles solares en balcones. Para los alemanes, es tan fácil como ir a Ikea a comprar un panel, con precios que parten de unos US$ 235. Los datos sugieren que la energía solar enchufable puede reducir las facturas de energía entre un 10 y un 20 %.

Cuando el representante estatal republicano de Utah, Ray Ward, se topó por primera vez con las noticias sobre lo que estaba sucediendo en Alemania, le dio vueltas a la cabeza. Cuanto más leía, más le atraía. “Uno piensa: ‘¡Dios mío!, esto es tan simple comparado con lo que estamos haciendo, y luego te preguntas por qué no poemos tenerlo aquí’”.

Así que hizo algo que ningún otro estado había hecho. Patrocinó un proyecto de ley para permitir que los residentes de Utah utilizaran pequeños sistemas enchufables sin necesidad de acuerdos con las compañías eléctricas.

“La gente siempre quiere decirte: ‘Bueno, eso es imposible, es peligroso, mejor no lo hagas, porque quemarás el edificio’”, dijo Ward. Simplemente señaló el historial de años de Alemania y les dijo: “No se ha quemado (nada)”.

Los argumentos de Ward funcionaron; el proyecto de ley se aprobó el año pasado. Lo sorprendente fue que se aprobara por unanimidad, dijo Jennifer Eden, asociada sénior de la organización sin fines de lucro Utah Clean Energy. “El revuelo y el interés que ha generado es realmente notable”.

El atractivo de la energía solar en balcones es evidente tanto para quienes se inclinan por la izquierda, que buscan energía limpia, como para quienes, en cambio, buscan satisfacer sus necesidades sin la intervención del gobierno, afirmó Stryker. “Es prácticamente una cuestión de elegir qué narrativa atraerá a tu electorado”, añadió.

La preocupación por el aumento de los precios del petróleo y el gas debido al conflicto en Medio Oriente podría ser un motivo más para el interés de ambos partidos.

La medida de Utah ha desatado una ola legislativa. Al menos 28 estados, incluyendo Washington, California, Oklahoma y Carolina del Sur, tienen proyectos de ley en proceso que facilitarían una adopción mucho más amplia.

Pero los acuerdos con las empresas de servicios públicos no son el único obstáculo. Otro tema clave son las normas de seguridad. Si bien los componentes de la energía solar enchufable (los paneles y el microinversor) cuentan con certificación de seguridad, no existe una certificación para el sistema en su conjunto.

Las preocupaciones incluyen el riesgo de sobrecargar los circuitos domésticos, lo que provoca el sobrecalentamiento e incendio de los cables, y posibles riesgos de descarga eléctrica para los trabajadores de las empresas de servicios públicos si los dispositivos exportan energía inesperadamente a la red. Alemania ha introducido medidas para mitigar estos riesgos, pero el mercado es mucho más reciente en EE.UU., que también opera con un sistema eléctrico diferente.

Algunas empresas de servicios públicos y grupos comerciales se han opuesto a los proyectos de ley. En Washington, Puget Sound Energy y la Asociación de Empresas de Washington se opusieron al proyecto de ley estatal sobre energía solar enchufable, alegando preocupaciones de seguridad. Existe una falta de una “certificación clara de seguridad del producto que explique el funcionamiento de estos dispositivos en edificios de apartamentos reales”, afirmó Peter Godlewski, director de asuntos gubernamentales de AWB.

Sin embargo, ninguna de las organizaciones se opuso en principio a la energía solar en balcones. “Si logramos abordar estos problemas, podríamos llegar a apoyar el proyecto de ley”, declaró un portavoz de Puget Sound Energy.

Cada riesgo de seguridad “puede mitigarse con soluciones de ingeniería, pero los productos con esas mitigaciones de seguridad diferirán de los que se encuentran actualmente en el mercado”, afirmó Ken Boyce, vicepresidente de UL Solutions, empresa que desarrolla estándares de seguridad. En enero, UL Solutions publicó un marco de certificación para sistemas solares enchufables.

Los defensores esperan que los estándares de seguridad finales no supongan un costo adicional para quienes deseen sistemas solares enchufables, por ejemplo, al requerir una instalación profesional.

“No pretendo decir que simplemente no necesitemos un estándar de seguridad… pero no es un producto eléctricamente complejo”, afirmó Ward. Cree que la oposición radica en el desconocimiento de estos pequeños sistemas, que son muy diferentes a los sistemas solares para tejados, más complejos.

No existen estadísticas oficiales sobre cuántos hogares estadounidenses tienen sistemas solares en sus balcones, pero hay evidencia de su popularidad. La empresa CraftStrom, con sede en Texas, vende sistemas solares enchufables en los 50 estados y vendió 1.200 unidades el año pasado. Recomienda a los clientes que notifiquen a su compañía eléctrica, pero como sus kits no exportan energía a la red eléctrica, no suelen ser necesarios acuerdos de interconexión, según Stephan Scherer, fundador de la empresa.

Los sistemas solares en balcones solo cubrirán una fracción de las necesidades energéticas de los estadounidenses; estos sistemas son pequeños; ese es su objetivo. Pero Stryker cree que pueden ayudar a reducir el aumento de las facturas y mostrar a la gente los beneficios de las energías renovables. “Es una verdadera puerta de entrada a la concienciación sobre las energías limpias”, afirmó.

Mientras los promotores esperan que las regulaciones se actualicen, afirman que el número de pioneros como Chan seguirá creciendo. “Hay personas inteligentes y aventureras que encontrarán maneras de que esto funcione”, afirmó Eden, de Utah Clean Energy.

Ward cree que la demanda de energía solar para balcones seguirá aumentando. “Es muy fácil de entender y la gente sabe que la quiere”, dijo Ward. “La gente se pregunta: ‘¿Por qué no puedo tener esto?’”.

