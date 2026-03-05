El Departamento de Justicia publica entrevistas del FBI relacionadas con una acusación de abuso sexual contra Trump

Por Hannah Rabinowitz y Casey Tolan, CNN

El Departamento de Justicia publicó en internet tres entrevistas del FBI relacionadas con acusaciones de agresión sexual contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se habían incluido en el enorme lote de archivos de Epstein difundido por el propio departamento.

Un análisis de CNN detectó que decenas de entrevistas a testigos faltaban en el archivo en línea de evidencia relacionada con la investigación de Jeffrey Epstein. Todas esas entrevistas quedaron registradas en un memorando conocido como “302”, que resume lo que una persona entrevistada les dijo a agentes del FBI. Los “302” no incluyen otra información corroborante ni las opiniones de los agentes.

Entre los registros que faltaban había tres entrevistas relacionadas con una mujer que les dijo a los agentes que Epstein abusó de ella repetidamente hace décadas, comenzando cuando tenía aproximadamente 13 años, y que también acusó a Trump de agredirla sexualmente.

Trump ha negado de forma consistente haber cometido irregularidades en relación con Epstein.

De acuerdo con la ley, el Departamento de Justicia puede retener archivos que sean duplicados, estén protegidos por privilegio legal o formen parte de una investigación federal en curso.

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué no se publicaron las descripciones de las entrevistas a testigos relacionadas con Trump, pero dijo en un comunicado la semana pasada que inició una revisión para determinar si algunos documentos fueron “etiquetados de forma incorrecta durante el proceso de revisión”. Si eso ocurrió, el departamento dijo que los publicaría, según el comunicado.

El miércoles, el Departamento de Justicia también volvió a publicar imágenes en la biblioteca de archivos de Epstein que habían sido retiradas temporalmente tras ser señaladas por posible desnudez.

El departamento ha sido duramente criticado por su proceso de edición por protección y ha tenido que retirar documentos repetidamente, ajustar ediciones y volver a publicarlos. Entre los problemas más graves reportados están casos en los que se hicieron públicas, sin su conocimiento, las identidades o fotos de víctimas.

Aún faltan varios miles de imágenes por volver a publicarse, dijo a CNN un funcionario del departamento, y eso también se hará este jueves.

The-CNN-Wire

