¿Está de moda odiar a los gatos? Jessie Buckley y Doechii parecen creerlo

Es una verdad irrefutable: a internet le encantan los videos de gatos.

Ahora, un par de personalidades reconocidas se han atrevido a oponerse públicamente a los felinos que inspiran esos videos adorables y disparatados, emitiendo declaraciones que claramente han provocado reacciones, digamos, maliciosas.

El lunes, Doechii optó por la violencia en Threads, donde, aparentemente de la nada, compartió sus incisivas reflexiones sobre los animales ahora domesticados, antaño consagrados en el antiguo Egipto.

“La gente actúa como si fuera un crimen odiar a los gatos cuando realmente no son animales amigables”, escribió la ganadora del Grammy.

“¡No quieren ser domésticos, déjenlos en paz! Como si no fuera orgánico, lo siento, pero es raro que los gatos se vuelvan cariñosos de inmediato sin años de dolor y trabajo”, continuó, antes de mencionar que los dueños de gatos son “arañados y golpeados hasta la médula” por sus propios animales.

Doechii se sintió tan afectada que luego interactuó con muchos usuarios sorprendidos y decepcionados en los comentarios, manteniéndose firme con respuestas como: “Si le digo a un dueño de gato que se levante la manga del brazo ahora mismo, va a enloquecer”, antes de ceder un poco al comentar “ojos bonitos” en una de las muchísimas imágenes y videos que sus seguidores compartieron de sus gatos siendo, de hecho, amigables y encantadores.

El odio a los gatos continuó esta semana cuando resurgió un video de finales del año pasado que mostraba a los coprotagonistas de “Hamnet”, Paul Mescal y Jessie Buckley, compartiendo su desagrado por los gatos después de que les plantearan la obvia pregunta de si preferían gatos o perros.

“Perro”, respondió Buckley de inmediato, y cuando le señalaron la “convicción” en su respuesta, la nominada al Oscar se explayó diciendo que “los gatos son malos” antes de compartir una anécdota que causó revuelo.

Como preámbulo, quizás con razón, y con la salvedad de que la anécdota probablemente haría que la “cancelen”, Buckley explicó que cuando salía con su ahora esposo, Freddie Sorensen, él tenía dos gatos, incluyendo uno que “organizó un golpe” contra ella.

“Llegaba a casa y solo había caca en la almohada”, explicó, antes de mencionar la disyuntiva que le planteó a su futuro esposo: “O yo o los gatos”. Como nota al pie, alegremente, compartió: “¡Gané!”.

Naturalmente, el ultimátum causó un gran revuelo en línea, dando lugar a hilos de Reddit que exponían su comportamiento “aborrecible”, mientras que algunos proponían con cautela que, si bien no hay problema en no amar a los gatos, definitivamente no se debería compartir esa aversión tan públicamente.

Si bien nuestros compañeros caninos llevan el cariñoso apodo de “el mejor amigo del hombre”, es innegable que los gatos son un elemento permanente y dinámico de nuestra cultura (por no hablar de muchos de nuestros hogares), ya sea en la politización de la loca por los gatos o en la existencia furtiva de los padres de gatos.

Pero ¿acaso ahora se nos permite odiar libremente a los gatos? ¿Qué pasaría si la situación cambiara y los famosos comenzaran a compartir su odio por los perros?

“¡Miau!”… no sería ni la mitad de la historia.

