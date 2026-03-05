La situación en Medio Oriente en el séptimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Casi una semana después del inicio del último conflicto en Medio Oriente, los ataques de Irán en la región han disminuido significativamente, mientras que los bombardeos estadounidenses contra el país persa continúan aumentando y los golpes militares de Israel provocan pánico en el sur de Beirut

La administración Trump advierte que la guerra pronto se intensificará y los aliados de la OTAN se están involucrando a regañadientes en el conflicto.

Esto es lo que necesitas saber.

EE.UU. intensifica sus ataques: Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y Líbano se han intensificado, con explosiones en Teherán y Beirut desde la noche hasta la madrugada del viernes. Las fuerzas estadounidenses están utilizando “varias nuevas capacidades”, según el CENTCOM. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió: “Si creen haber visto algo, esperen” .

Mientras tanto, los ataques con misiles balísticos iraníes han disminuido en un 90 % y los lanzamientos de drones en un 83 %, dijo el jueves el Comando Central de Estados Unidos, lo que supone un posible alivio para los estados vecinos del Golfo que han soportado la peor parte de las represalias de Irán.

Europa se ve involucrada: Países como Gran Bretaña, Francia y España han acordado brindar apoyo militar para proteger los intereses de sus aliados. Sin embargo, muchos también critican la guerra. Incluso mientras Italia enviaba armas defensivas al Golfo Pérsico, su ministro de Defensa afirmó que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán había violado el derecho internacional.

La OTAN se prepara: Los estados miembros de la OTAN han reforzado su defensa tras el derribo de un presunto misil iraní mientras se dirigía hacia el espacio aéreo turco el miércoles. Irán ha declarado no haber disparado ningún misil hacia Turquía, según medios estatales.

Más ataques israelíes: Israel está pasando a la “siguiente fase” de la guerra, declaró su jefe militar el jueves por la noche, tras llevar a cabo 2.500 ataques con más de 6.000 armas. Añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel se adentrarían más en el Líbano. Mientras tanto, en Irán, Israel inició una “ola de ataques a gran escala” contra infraestructuras clave del régimen en Teherán la madrugada del viernes.

Beirut en la mira: Nuevos ataques israelíes han tenido como blanco los suburbios del sur de la capital libanesa, zonas que el país considera un bastión del grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Las órdenes de evacuación del jueves, que abarcan barrios enteros con más de medio millón de habitantes, provocaron pánico generalizado, mientras la gente se apresuraba a evacuar.

Número de víctimas en aumento: Los ataques entre Estados Unidos e Israel han matado a más de 1.200 personas en Irán y a más de 120 en el Líbano desde el inicio del último conflicto, según medios estatales de ambos países. La respuesta de Irán también ha matado a decenas de personas en otros países de la región.

Ataques iraníes: Incluso con un menor número de ataques, la amenaza persiste. Un hotel, dos edificios residenciales y una refinería de petróleo en Bahrein fueron alcanzados por ataques iraníes, y Qatar, Kuwait y Arabia Saudita interceptaron misiles y drones en la madrugada del viernes. Irán también está acusado de atacar Azerbaiyán, en los primeros ataques contra el país desde el comienzo del conflicto, pero los iraníes lo niega.

Irán ataca a Israel: Irán afirmó haber lanzado un ataque híbrido con drones y misiles contra Tel Aviv el jueves por la noche. Los equipos de CNN en tierra detectaron lo que parecía ser una ojiva de racimo en el cielo sobre el centro de Israel.

Radares fabricados en Estados Unidos en la mira: Imágenes satelitales de bases militares clave en la Península Arábiga sugieren que Irán está tratando de debilitar los sistemas de defensa aérea THAAD destruyendo radares fabricados en Estados Unidos que detectan misiles y drones entrantes.

Viajeros atrapados: Cientos de estadounidenses regresaron a casa en el primer vuelo fletado de evacuación desde Abu Dhabi el jueves. Más de 11.000 vuelos en 10 países de la región han sido cancelados desde que comenzó el conflicto, según el rastreador de vuelos Flightradar24.

El Congreso vota, nuevamente: La Cámara de Representantes no logró aprobar el jueves una medida que habría limitado los poderes de guerra del presidente Donald Trump, después de que un esfuerzo similar fracasara en el Senado el miércoles.

﻿Próximo líder supremo: Trump dijo que debe "participar en el nombramiento" del próximo líder de Irán y descartó la posibilidad de que Mojtaba Jamenei suceda a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Ali Jamenei.

