¿Quién es Markwayne Mullin, nombrado por Trump para reemplazar a Kristi Noem como secretario de Seguridad Nacional?

Por Michael Williams

El presidente Donald Trump anunció el jueves que destituía a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que el senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, la reemplazaría.

Mullin, un senador de primer mandato que ha ocupado ese cargo desde 2023, es un exdeportista de arte marcial mixto y empresario que es un fuerte partidario de la política de inmigración estricta de Trump.

Miembro inscrito de la Nación Cherokee, Mullin es el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de EE.UU. en casi dos décadas.

Heredará una agencia que es una piedra angular integral de la agenda de política interna de Trump: la agencia de aplicación de la ley federal mejor financiada del país y una que ha estado bajo intenso escrutinio durante el primer año del segundo mandato de Trump por cómo se ha comportado.

Esto es lo que hay que saber sobre Mullin:

Poco después de que Trump anunciara su intención de que Mullin sirviera como secretario de Seguridad Nacional, Mullin dijo que su enfoque sería “mantener la patria segura”.

“Hay mucho trabajo que podemos hacer para lograr que el Departamento de Seguridad Nacional trabaje para el pueblo estadounidense”, dijo Mullin. “El Departamento de Seguridad Nacional tiene una jurisdicción muy amplia, y creo que hay mucho trabajo que necesitamos hacer y estoy entusiasmado por eso”.

Sus declaraciones públicas anteriores han mostrado que está alineado estrechamente con la agenda de Trump.

Tras una decisión de la Corte Suprema el año pasado que estaba entrelazada con el decreto de Trump que terminaba con el derecho de ciudadanía por nacimiento, Mullin dijo en “Meet the Press” de NBC que los bebés nacidos en EE.UU. de padres indocumentados también deberían ser expulsados del país, enmarcando esa posición como un deseo de mantener a los niños con sus padres.

“¿Por qué no enviarías a un niño con sus padres?”, le dijo a Kristen Welker de NBC. “Quiero decir, ¿por qué querrías separarlos?”

Acusó a algunos inmigrantes que vienen a EE.UU. y tienen hijos de ser parte de una “industria” que busca manipular el sistema.

“Hay toda una industria que se formó para traer personas aquí en su último mes de embarazo para tener un hijo aquí, y vienen aquí con una visa de vacaciones, y tienen un hijo para que su hijo pueda ser ciudadano estadounidense”, dijo.

En una entrevista con CNBC el mes pasado, Mullin dijo que todos deberían portar prueba de ciudadanía en caso de que sean detenidos y cuestionados por las fuerzas del orden: “No hay nada que ocultar si estás aquí legalmente”, dijo.

Mullin defendió los tiroteos en donde murieron Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración a principios de este año.

Poco después de que Good fuera baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas, Mullin dijo que el agente “no tenía otra opción” más que “actuar” contra Good, quien conducía un vehículo que, según él, debe verse como un arma mortal.

Mullin luchó en la universidad y peleó durante un lapso breve como deportista profesional en arte marcial mixto.

Ha llevado su espíritu de luchador al Capitolio. Durante su tiempo en la Cámara, Mullin era famoso por sus intensos entrenamientos al estilo MMA que dirigía para otros miembros del Congreso.

Mullin estaba sirviendo en la Cámara durante el asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021 y ayudó a los agentes a bloquear las puertas del piso de la Cámara. Más tarde dijo que les dijo a los alborotadores que se encargaría físicamente de ellos si atravesaban.

Años después, mientras Trump evaluaba la posibilidad de indultar a los alborotadores, Mullin instó a Trump a “mirar los hechos antes de hacer algo” y dijo que cualquiera que atacara a la policía “debía pagar por eso, sin duda”.

Trump los perdonó de todos modos. Después de esos indultos, Mullin dijo en CNN que “no cabía duda” de que el asalto al Capitolio fue un “disturbio” y un “día horrible”.

Pero añadió: “Sin embargo, el pueblo estadounidense ha decidido seguir adelante” al elegir a Trump a pesar de que en su campaña habló sobre indultar a los alborotadores.

Durante una audiencia del Senado en 2023, Mullin desafió a un testigo, el líder de los Teamsters, Sean O’Brien, a una pelea. Ambos tenían un historial de intercambios tensos.

Más tarde dijo a CNN que volver a la violencia física podría ayudar a “curar” a personas a las que describió como “guerreros del teclado” que “salen y hablan todo el tiempo, y luego nunca tienen que enfrentar las consecuencias”.

El anuncio de Trump sobre el ascenso de Mullin a secretario de DHS fue algo vago. Noem dijo que su último día sería el 31 de marzo de 2026, y el presidente dijo que Mullin “se convertirá” en secretario de DHS ese mismo día.

Pero esa no es una decisión que le corresponda a Trump porque el puesto requiere la confirmación del Senado.

Si Mullin no es confirmado para el 31 de marzo, el puesto tendría que ser ocupado por un secretario interino. Pero ese no puede ser Mullin “por un par de razones”, dijo Thomas Berry, director del Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales del Instituto Cato, quien ha escrito extensamente sobre nombramientos presidenciales.

La ley requiere que alguien tenga algún otro trabajo en el poder ejecutivo antes de poder convertirse en secretario interino de una agencia. Mullin no puede hacer eso porque actualmente es senador.

“La única manera en que podría ser interino es si renunciara primero a su escaño en el Senado, consiguiera un nuevo trabajo en el Gobierno, obtuviera un puesto que no requiere confirmación del Senado y luego, potencialmente, intentarían una maniobra para hacerlo el secretario interino”, dijo.

Pero Berry añadió que esa medida sería legalmente dudosa debido a litigios anteriores después de intentos similares.

En el caso de que pase el 31 de marzo y Mullin no esté confirmado, la ley prevé que el subsecretario de DHS se convierta en secretario interino. La Casa Blanca parece confiada en que Mullin podría ser confirmado antes de esa fecha.

También está el tema del escaño de Mullin en el Senado. Una vez que renuncie, la ley de Oklahoma da al gobernador Kevin Stitt 30 días para nombrar un reemplazo. Como Mullin es republicano, su reemplazo habría tenido que ser republicano registrado al menos durante cinco años. Además, el designado deberá jurar que no se postulará para el cargo en las próximas elecciones.

Como está previsto que Mullin busque la reelección en noviembre, no habrá una elección especial separada.

En cambio, quien gane las elecciones de noviembre podrá asumir el cargo una vez que se finalicen los resultados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Ethan Cohen, Morgan Rimmer, Lauren Fox y Sarah Ferris de CNN contribuyeron a este informe.