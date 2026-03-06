El petróleo supera los US$ 86 por primera vez desde abril de 2024

Por Matt Egan, CNN

Los precios del petróleo siguen en alza mientras persiste el cierre de facto del estrecho de Ormuz, que bloquea el flujo de energía desde Medio Oriente.

Los precios del petróleo estadounidense subieron otro 6 %, hasta los US$ 85,85 por barril, en las últimas operaciones. El crudo llegó a alcanzar los US$ 86,22 por barril hoy, el precio intradía más alto desde abril de 2024.

Esto se suma a un aumento repentino de casi el 9 % el jueves, el mayor incremento diario desde mayo de 2020.

Los precios del petróleo han aumentado un 50 % en lo que va de año, y la mayor parte de estas ganancias se produjeron tras el refuerzo militar estadounidense en Medio Oriente.

El crudo ha subido un 28 % tan solo desde el viernes, el último día antes del estallido de la guerra.

La actual guerra en Medio Oriente podría obligar a todos los exportadores de energía del Golfo a suspender su producción en cuestión de días y elevar los precios del petróleo a US$ 150 por barril, según declaró el ministro de energía de Qatar, Saad al-Kaabi, al Financial Times.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cotiza actualmente a US$ 89 por barril. Los analistas energéticos también han advertido sobre posibles recortes en la producción de crudo en la región del Golfo, ya que los tanques de almacenamiento de petróleo se están llenando, con las exportaciones prácticamente suspendidas.

En la entrevista publicada este viernes, al-Kaabi afirmó que los precios del crudo podrían alcanzar los US$ 150 en dos o tres semanas si los petroleros y otros buques mercantes siguen sin poder atravesar el vital estrecho de Ormuz.

El lunes, QatarEnergy, la empresa energética estatal de Qatar, detuvo la producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní a sus instalaciones en Ras Laffan. Al-Kaabi declaró al Financial Times que, incluso si la guerra terminara de inmediato, Qatar tardaría entre semanas y meses en reanudar sus operaciones de GNL con normalidad.

Qatar es uno de los mayores productores de GNL del mundo y representa aproximadamente el 20 % de las exportaciones mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.