En medio de la guerra con Irán, Israel aprovecha la oportunidad para acabar con Hezbollah

Durante la última semana, Israel ha lanzado una intensa ofensiva en todo el Líbano, dirigida contra el grupo extremista Hezbollah desde Trípoli, en el extremo norte, hasta las aldeas a lo largo de la frontera sur del país.

Las Fuerzas Armadas de Israel afirman haber atacado posiciones de Hezbollah con cientos de bombardeos. Los ataques han dejado al menos 217 muertos y cerca de 700 heridos, según autoridades libanesas, además de cientos de miles de personas desplazadas. Al menos 12 soldados israelíes han resultado heridos en los combates renovados, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Es probable que los ataques aumenten en los próximos días, luego de que se emitieran advertencias de evacuación para amplias zonas del país, incluyendo todo lo que está al sur del río Litani y barrios densamente poblados de Beirut. Cuando se le preguntó esta semana si Israel se preparaba para una invasión terrestre a gran escala en el Líbano, un portavoz de las FDI respondió que “todas las opciones siguen sobre la mesa”.

La guerra comenzó el sábado por la mañana cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán. Sin embargo, Israel siempre estuvo preparado para que el conflicto se expandiera hacia los aliados regionales de Irán. Y cuando Hezbollah lanzó una pequeña andanada de misiles y drones contra una base militar en el norte de Israel la madrugada del lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo el motivo que necesitaba para reanudar los combates a gran escala.

La guerra con Hezbollah iniciada tras los ataques del 7 de octubre nunca terminó realmente, a pesar de un alto el fuego nominal que entró en vigor en noviembre de 2024. Israel ha realizado ataques casi diarios contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, acusando al grupo respaldado por Irán de violar la tregua al intentar rearmarse y reconstruir sus fuerzas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel actuaron rápidamente en la nueva campaña, movilizando a más de 100.000 reservistas y tomando más posiciones a lo largo de la frontera en el sur de Líbano.

“Había cinco puntos. Ahora estos puntos se han ampliado significativamente”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, el viernes, en referencia a los puestos de observación establecidos por Israel.

Las condiciones están ahora dadas para una escalada dramática de Israel en el Líbano, ya sea mediante una invasión terrestre a gran escala o un bombardeo aéreo masivo.

Sin embargo, Yoav Limor, analista militar del diario Israel Hayom, escribió el jueves que “Israel no tiene la capacidad de desmantelar completamente a Hezbollah”. Según explicó, “el objetivo sería debilitar al grupo de forma que se elimine la amenaza en la frontera norte, privar a la organización de capacidades, retrasar su recuperación durante mucho tiempo y, sobre todo, permitir que el gobierno libanés y el ejército libanés asuman el control total del país”.

Israel y Hezbollah libraron una guerra de un mes en 2006 que terminó sin un vencedor claro. El conflicto dejó a Hezbollah debilitado pero aún en pie, lo que le permitió construir en los años siguientes un enorme arsenal de cohetes, misiles y drones. Aunque la frontera permaneció relativamente tranquila durante años, Israel también se preparó para una nueva guerra con Hezbollah, recopilando inteligencia y reforzando sus propias defensas.

Ahora Netanyahu busca una victoria decisiva y definitiva en este conflicto que lleva años gestándose. El jefe del ejército israelí dijo que Israel no se detendrá hasta que Hezbollah esté completamente desarmado.

Sin embargo, una rendición del grupo extremista parece poco probable, si no impensable. “No abandonaremos la resistencia. No abandonaremos las armas y no dejaremos el campo”, señaló el grupo en un comunicado difundido el viernes.

El Gobierno libanés podría ser una pieza clave en una solución a largo plazo, después de decretar recientemente que las actividades militares de Hezbollah están prohibidas. “No permitiremos que el país sea arrastrado a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los responsables y proteger al pueblo libanés”, dijo el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, el lunes en una publicación en X.

“Una vez más, (el Líbano) se enfrenta a una realidad que le resulta demasiado familiar, en la que decenas de miles de sus ciudadanos se ven obligados a huir de sus hogares y desplazarse más allá del Litani”, escribió Zvi Barel, analista de asuntos árabes del diario Haaretz. “Pero ahora Israel podría encontrar en el Líbano un socio dispuesto a cooperar con él, aunque no sea de forma declarada, para eliminar la amenaza de la organización”.

La pregunta es en qué momento el Gobierno de Israel aceptará esa posibilidad y permitirá que Líbano haga internamente lo que Israel intenta lograr por la fuerza. Por ahora, Netanyahu persigue una solución militar total para desarmar a Hezbollah y descarta cualquier salida diplomática a corto plazo.

