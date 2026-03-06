La economía estadounidense perdió 92.000 empleos en febrero y la tasa de desempleo subió al 4,4 %

Por Alicia Wallace, CNN

La contratación en empresas estadounidenses se desplomó inesperadamente el mes pasado, en el que los empleadores eliminaron aproximadamente 92.000 puestos, según nuevos datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo se disparó del 4,3 % al 4,4 %.

Los economistas esperaban una ganancia neta de 60.000 empleos el mes pasado, una fuerte desaceleración con respecto al total sorprendentemente alto de enero, que probablemente sobreestimó la contratación debido a factores puntuales como el clima. El aumento de empleos de enero se revisó a la baja de 130.000 a 126.000.

Además, se esperaba que el total de empleos de febrero se viera afectado por la huelga de los trabajadores de la salud de Kaiser Permanente a mediados de mes, que finalizó el 23 de febrero, lo que supondrá un impulso extraordinario para el informe de empleo de marzo.

Los futuros de acciones bajaron tras la publicación de los datos. Los futuros del Dow Jones cayeron 376 puntos, o un 0,78 %. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,83 %, y los futuros vinculados al Nasdaq 100 se desplomaron un 1 %. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años bajaron ligeramente, ya que los inversores optaron por los bonos. El dólar estadounidense se debilitó frente a otras divisas importantes. Por otro lado, el petróleo crudo subió un 6,2 %, hasta los US$ 86 por barril.

