Rusia está ayudando a Irán en la guerra con información sobre objetivos militares estadounidenses, según fuentes

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación y los movimientos de tropas, barcos y aeronaves estadounidenses, según varias personas familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto, lo que constituye el primer indicio de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra.

Gran parte de la información que Rusia ha compartido con Irán consiste en imágenes de la sofisticada constelación de satélites aéreos de Moscú, según una de las fuentes. No está claro qué recibe Rusia a cambio de la ayuda.

CNN ha solicitado comentarios al Kremlin y a la embajada rusa en Washington.

Tampoco está claro si alguno de los ataques iraníes puede vincularse con la información de inteligencia rusa sobre los objetivos, sobre la que reportó inicialmente el Washington Post. Sin embargo, varios drones iraníes han alcanzado lugares donde han estado tropas estadounidenses en los últimos días. Un dron iraní atacó una instalación improvisada que albergaba a tropas estadounidenses en Kuwait el domingo, matando a seis militares estadounidenses, según informó CNN.

Una de las fuentes con conocimiento de la información de inteligencia declaró: “Esto demuestra que Rusia todavía tiene una gran simpatía por Irán”.

Estados Unidos también cuenta con información de inteligencia que sugiere que China podría estar preparándose para proporcionar a Irán asistencia financiera, repuestos y componentes de misiles, según informaron tres personas familiarizadas con el asunto, aunque Beijing se ha mantenido al margen de la guerra hasta ahora. China depende en gran medida del petróleo iraní y, según se informa, ha estado presionando a Teherán para que permita el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz.

“China es más cautelosa en su apoyo. Quiere que la guerra termine porque pone en peligro su suministro de energía”, declaró una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

La CIA declinó hacer comentarios. CNN ha solicitado a la embajada china en Washington comentarios sobre la sugerencia de que China podría estar preparándose para ayudar a Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró a la prensa el miércoles que Rusia y China “no son realmente un factor” en la guerra con Irán.

Rusia e Irán han cooperado durante al menos los últimos tres años en tecnología de misiles y drones. Irán ha proporcionado a Rusia drones Shahed y misiles balísticos de corto alcance para atacar Ucrania y ha ayudado a establecer una enorme fábrica de drones para producir drones de diseño iraní en Rusia. Irán, a su vez, ha solicitado la ayuda de Rusia para reforzar su programa nuclear, según informó CNN.

La operación estadounidense contra Irán involucra actualmente a más de 50.000 soldados, más de 200 aviones de combate y dos portaaviones, según declaró esta semana el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, y funcionarios de la administración no han precisado la duración prevista de la guerra. El objetivo militar estadounidense, según funcionarios del Pentágono, es eliminar la capacidad de misiles balísticos de Irán, que Pete Hegseth afirmó esta semana que Irán utilizaba como “escudo” para desarrollar su programa nuclear.

