Tras una semana, el fin de la guerra de Trump con Irán es una incógnita

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

Tras una semana de violencia que reconfigura Medio Oriente, algunos objetivos de Estados Unidos parecen alcanzables, otros quizá fantasiosos. Pero la pregunta de dónde terminará todo esto resuena con más fuerza.

La exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ayude a elegir al nuevo líder supremo de Irán ofrece quizá la visión más clara hasta ahora de lo cerca podría estar una conclusión. A primera vista, parece fantasioso, casi absurdo, pensar que los 88 clérigos iraníes de alto rango encargados de reemplazar al teócrata en la cima de una república islámica fundada para resistir la influencia estadounidense seguirían el ejemplo de la Casa Blanca o le harían caso. Pero la exigencia de Trump, y su rechazo a que Mojtaba, el hijo del difunto ayatola Alí Jamenei, sea su sucesor, revela dos puntos importantes.

Primero, que Trump cree que el modelo de Venezuela puede funcionar aquí: que la acción militar obligue a un régimen a cambiar, en lugar de forzar un cambiarlo. Pero Irán es una autocracia de línea dura, agresiva y fuertemente armada que lleva una semana causando estragos en todo el Golfo, y que mató a miles de sus propios ciudadanos hace apenas unas semanas. No es tan simple como la cleptocracia petrolera del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aun así, las aspiraciones de Trump delatan hacia dónde cree Estados Unidos que se dirige su guerra.

En segundo lugar, el comentario insinúa un compromiso político. Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, de tendencia moderada, insinuó esfuerzos de mediación este viernes por la mañana. El miércoles, el ministro de Exteriores de Irán llamó a Qatar y a Francia. Horas después, más misiles iraníes impactaron en Doha, lo que sugiere, como mínimo, enfoques diferentes dentro de Teherán. Trump declaró el jueves que Irán quería hablar, pero que Estados Unidos quería pelear más de lo que ellos querían. Su exigencia de este viernes de una “rendición incondicional” refuerza, de manera discutible, la idea de que Trump busca una resolución más que el colapso del régimen de Teherán impuesto militarmente.

Un nuevo líder iraní podría ofrecer una oportunidad limpia para cerrar un acuerdo. Algún tipo de compromiso político todavía parece ser la salida más probable. La notable fanfarronería de Trump —amplificada por su secretario de Defensa, Pete Hegseth— parece diseñada para generar la máxima influencia. Trump volvió a evocar el jueves la idea de un levantamiento iraní, pero aún no se ha convertido en parte de un conjunto de objetivos concretos de Estados Unidos que el CENTCOM parece, día a día, acercarse a cumplir. Una caída de casi el 90 % en los lanzamientos de misiles y drones por parte de Irán, y más de 30 buques de guerra iraníes hundidos, según un comunicado del CENTCOM del jueves, sugerirían que dos de los objetivos militares de Estados Unidos están cerca.

El retraso de una semana en nombrar a un sucesor de Jamenei se hace evidente. Un plan de sucesión se difundió ampliamente antes de su muerte, y las luchas internas, sumadas al temor de cuánto tiempo podría sobrevivir cualquier sucesor a la promesa de Israel de eliminarlo, podrían retrasar el anuncio.

Pero el hecho de no llenar este vacío de liderazgo es quizá la primera consecuencia imprevista de la guerra. Estados Unidos podría estar bien con no saber quién está al mando cuando inicia una guerra, menos cuando se pregunta cuánto podría durar. Una semana después, el vacío ofrece tanto caos como oportunidad. Irán intenta proyectar fuerza. Sus misiles y drones son menos efectivos y frecuentes que antes, pero los lanza para indicar que no está derrotado.

Trump habló el jueves de una campaña militar adelantada al calendario, y de la necesidad de un nuevo líder supremo que esté lo suficientemente alineado como para que Estados Unidos no tenga que atacar de nuevo en 10 años. Es un enfoque más acorde con sus instintos para los acuerdos y para una acción militar rápida e inesperada. Sin embargo, en una guerra de esta magnitud, los planes y las aspiraciones se deterioran rápidamente. Ya hay dos factores impredecibles evidentes.

Israel está avanzando su ofensiva contra el muy mermado grupo extremista libanés Hezbollah a un ritmo notablemente agresivo, ordenando evacuaciones masivas en unas 72 horas desde el anuncio de una campaña. La ambición de Israel de “desarmar” a su enemigo de larga data podría derivar en meses de guerra terrestre, o volver rápidamente al último año de aeronaves eliminando objetivos a diario cuando surgen. La campaña de Israel hacia el norte no parecía haber formado parte de la estrategia pública inicial de Estados Unidos. Quizás debería verse como separada del conflicto de Estados Unidos con Irán, pero es una dinámica competidora que significa que Israel puede estar menos dispuesto a un alto el fuego regional.

Los furiosos y persistentes intentos de Irán por atacar a los países del Golfo, que duraron toda la primera semana, muestran el potencial de los militares iraníes de línea dura para insistir en que Estados Unidos y sus aliados cedan primero.

Esta es una guerra existencial para el régimen iraní, y la debilidad pública agravaría fatalmente la debilidad práctica que los bombardeos israelíes y estadounidenses han impuesto. Sin un líder iraní respetado y establecido que controle el ejército de drones, estos ataques, aunque a menudo sean interceptados, podrían frustrar cualquier posibilidad de una salida. Irán podría quedarse pronto sin drones, pero tiene otras opciones asimétricas (como bloquear el estrecho de Ormuz o planear atentados terroristas en suelo extranjero) que pueden irritar a Estados Unidos y a otros. Que finalmente se vea obligado a detenerse es menos probable.

El ritmo de esta campaña no tiene precedentes, trastocando la mayoría de las normas de la guerra y sus antiguos plazos. Las listas de objetivos impulsadas por IA, y la descomunal superioridad aérea tecnológica de Estados Unidos han logrado en una semana lo que hace 23 años podría haber tomado meses. Pero la entropía sigue siendo la misma. Semanas antes de la invasión de Iraq en 2003, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo que la guerra “podría durar seis días, seis semanas. Dudo que seis meses”. La primera fase de la ocupación de Estados Unidos se lanzó con la creencia de que el pueblo iraquí se levantaría y rechazaría a sus opresores. En cambio, gran parte de Iraq se levantó para expulsar a las fuerzas terrestres de Estados Unidos, y la guerra se prolongó durante ocho años.

Esta es una guerra diferente, en una era en la que el terreno moral elevado se ocupa con menos urgencia, y la fanfarronería con temática de videojuegos en las redes sociales ha desplazado el horror ante la barbarie de la guerra. Puedes apostar por pocas cosas aparte de la presión que la convulsión económica ejercerá sobre Trump a medida que la guerra se prolongue.

Esta semana ha batido récords de velocidad en cuanto a conflicto y destrucción. A medida que se acerca a su fin, persiste la necesidad de soluciones diplomáticas ancestrales. Para el próximo viernes, podrían parecer menos alcanzables.

