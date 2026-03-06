Wall Stret advierte sobre “ecos” de la crisis financiera de 2008

Análisis de Allison Morrow, CNN

Durante meses, inversores y analistas han seguido de cerca el opaco sector financiero conocido como crédito privado, donde las alarmas han avivado el temor a una repetición de la crisis financiera de 2008.

No está claro si estas alarmas se reducen a un puñado de malas apuestas aisladas o a una debilidad sistémica más amenazante en el sector de US$ 1,8 billones. Pero si esto último es siquiera una posibilidad remota, vale la pena comprender qué está sucediendo.

En pocas palabras, el término se refiere a los inversores que prestan dinero directamente a empresas privadas sin pasar por los bancos. Los prestatarios —en su mayoría empresas pequeñas que los bancos considerarían demasiado arriesgadas o complejas para un préstamo tradicional— pagan un tipo de interés más alto a cambio de un acceso rápido al capital y condiciones de financiación flexibles.

Suele funcionar así: las grandes gestoras de activos (como Blackstone, más conocida por comprar empresas directamente) reúnen fondos de grandes inversores, como pensiones o compañías de seguros, que buscan una mayor rentabilidad que la que pueden encontrar, por ejemplo, en el mercado de bonos. Estos fondos de crédito privado prestan dinero directamente a empresas que, de otro modo, tendrían dificultades para obtener préstamos.

No es una práctica nueva, pero se convirtió en un negocio mucho más grande tras la crisis financiera de 2008, cuando los gobiernos endurecieron las restricciones crediticias a los bancos.

El asunto es que los problemas de crédito privado pueden convertirse rápidamente en problemas públicos.

“Hay un conjunto opaco de préstamos que, en muchos casos, respaldan a un conjunto opaco de empresas”, me dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “Se puede imaginar un escenario desagradable pero relativamente benigno, pero también se puede imaginar un escenario en el que se estén encubriendo muchos errores”.

Y aunque la reciente turbulencia en el crédito privado parece aislada, afirmó, la naturaleza interconectada de los mercados financieros haría que una gran explosión fuera un problema común si los mercados crediticios se paralizan y los bancos se ven obligados a amortizar pérdidas.

“Eso no significa que estemos encaminándonos a un desastre crediticio privado que se desarrolle de la misma manera que el desastre de las hipotecas subprime”, afirmó. Al mismo tiempo, “hay ecos” de ese cálculo anterior.

En las últimas semanas, los inversores en crédito privado han estado exigiendo la devolución de su dinero ante la preocupación de que los prestamistas sobrevaloraran los préstamos vinculados a empresas de riesgo, muchas de las cuales son empresas de software cuyos negocios podrían verse afectados por la inteligencia artificial. Algunos analistas prevén que la IA desencadene una ola de impagos entre las empresas de software y servicios empresariales del mercado intermedio que se volvieron especialmente atractivas para los prestamistas privados durante la pandemia.

Gran parte de la ansiedad en Wall Street se ha centrado en la gestora de activos Blue Owl, que el mes pasado se vio afectada por un aumento repentino de solicitudes de retiro, lo que la obligó a detener reembolsos y liquidar activos para pagar a sus inversores.

Aunque Blue Owl intentó convencer a Wall Street de que la decisión no era una señal de debilidad, las acciones de la compañía se han visto muy afectadas, cayendo un 15 % en las últimas dos semanas. Las apuestas a que las acciones de Blue Owl caerán aún más también han aumentado, y las llamadas posiciones cortas contra la firma alcanzaron un máximo histórico esta semana, según datos de la empresa de análisis S3 Partners.

La ansiedad volvió a dispararse esta semana después de que Blackstone, el gigante del capital privado, se esforzara por satisfacer US$ 3.800 millones en solicitudes de reembolso de su fondo insignia de crédito privado. Según Bloomberg, al menos 25 altos directivos de la firma aportaron unos US$ 150 millones de sus propios bolsillos para cubrir el desembolso.

Las acciones de otras gestoras de activos alternativos, como KKR, Ares Management y Carlyle, también se han visto afectadas.

“Esta es la primera prueba real del mercado”, declaró John Bringardner, editor ejecutivo de Debtwire. “La gente prestaba con demasiada libertad tras el covid-19, cuando los mercados estaban a tope. Lo que estamos viendo es que parte de esa conmoción se está disipando”.

Para algunos inversores destacados, los paralelismos con la crisis de las hipotecas subprime parecen obvios. Jamie Dimon, director de JPMorgan Chase, afirmó que algunas empresas están cometiendo “tonterías” y expresó su preocupación por las “cucarachas” en el crédito privado. Mohamed El-Erian se preguntó en X el mes pasado si los problemas en Blue Owl constituían un momento de alerta similar al de 2007.

Sin embargo, no hay un consenso claro en Wall Street, y algunos gestores de fondos y analistas bancarios han desestimado las preocupaciones, considerándolas exageradas.

“Solo necesitamos dar un paso atrás y ponerlo en perspectiva: esto no es para tanto”, declaró esta semana Bruce Flatt, director ejecutivo de Brookfield Corp., a Bloomberg TV. “Definitivamente no es un 2008, no tiene nada que ver con el 2008”.

Aun así, la privacidad inherente al crédito privado a menudo deja un vacío de información que los observadores llenan con los peores escenarios. El crédito privado no es tan grande como el mercado inmobiliario anterior a 2008, pero Bringardner también señaló que hay ecos de ese período en la exuberancia irracional en torno a los préstamos durante los últimos cinco años, así como en la complejidad de las estructuras financieras que se han construido en torno al sector.

“Todavía no veo ningún cambio fundamental que vaya a derrumbar toda la economía como vimos en 2008… Pero hay muchas cosas pasando”, añadió, señalando la nueva guerra en Medio Oriente que amenaza con cortar el suministro de petróleo a todo el mundo. “Simplemente están sucediendo demasiadas cosas ahora mismo como para que alguien confíe en esta economía en el futuro previsible”.

En este momento, afirma Sosnick, los inversores inteligentes estarán muy atentos, vigilando el crédito privado sin entrar en pánico.

Hay un dicho basado en una frase de Ernest Hemingway que entra en juego, añadió: “¿Cómo te quebraste? ‘Lentamente al principio, luego de golpe’. Y así es como se desarrollan estas crisis”.

