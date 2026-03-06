“Fui la última persona conocida en Estados Unidos que vio”: maestros se enfrentan a las deportaciones de sus estudiantes

Por Sunlen Serfaty, CNN

Durante el último año, cuatro de los estudiantes de Kristen Schoettle fueron detenidos por ICE y llevados aproximadamente 2.400 km desde Detroit al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas.

“El momento más emotivo para mí personalmente fue la primera vez que sucedió”, declaró, recordando cómo presenció cómo agentes de inmigración se llevaban esposado a un estudiante mientras su clase estaba en una excursión escolar en mayo pasado.

En las siguientes ocasiones, Schoettle supo a qué abogados llamar, a quién informar y qué pasos tomar.

Ha trabajado con familias para rastrear fechas de nacimiento, buscar contactos en el extranjero y aprender sobre los procedimientos judiciales en centros de detención inmigratoria.

Y mientras sus estudiantes estaban detenidos, Schoettle se convirtió en uno de los principales adultos en quienes los adolescentes podían confiar en el mundo exterior y hablaba con ellos diariamente, convirtiéndose en terapeuta de facto, asesora legal y amiga de sus estudiantes mientras navegaban su tiempo tras las rejas.

“Se trata de mucho más que solo el aula, el currículo y la gestión”, comentó Schoettle. “Ha sido enorme. Es mucho más grande que lo que antes era la educación y la enseñanza”.

Como profesora de inglés como segundo idioma (ESL), Schoettle ha visto de cerca cómo la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump ha afectado a los estudiantes vulnerables.

Y no está sola. Muchos docentes de todo el país se encuentran asumiendo roles que van mucho más allá de la escuela para apoyar a los estudiantes, indocumentados o no, que enfrentan desafíos inmigratorios, declaró a CNN Randi Weingarten, presidenta del sindicato American Federation of Teachers.

“Miles de personas tienen miedo e indignación por lo que está sucediendo y temen por sus estudiantes”, señaló. “Los maestros se preocupan por sus estudiantes y sus familias, y realmente no tienen ninguna opinión sobre la inmigración, independientemente de si votaron por Trump o no”.

Este mes, el último estudiante de Schoeffle que aún permanecía detenido, un solicitante de asilo venezolano de 17 años, fue liberado.

Su reencuentro fue agridulce. Aunque él y otros dos solicitantes de asilo regresaron a Detroit, manifestó Schoeffle, el estudiante que ella presenció cuando se llevaron en mayo fue deportado con su familia.

“Es una locura pensar que yo fui la última persona en Estados Unidos que lo conoció, que lo vio antes de que se fuera”, lamentó.

Cada vez que su teléfono celular sonaba con una llamada del código de área 866, Schoettle sabía exactamente quién estaría en la línea: uno de sus estudiantes llamaba desde Dilley.

Con su propio dinero, Schoettle compró créditos para que sus estudiantes en detención pudieran hacer llamadas y acceder a internet. A veces le enviaban mensajes de texto usando Microsoft Teams, la herramienta de videoconferencia que usa su escuela.

Esperanzas, temores y detalles de vidas detenidas se revelan en sus conversaciones y mensajes, en su mayoría en español, algunos de los cuales fueron compartidos con CNN.

“Me temo que no podré regresar, señorita”, le escribió una estudiante en diciembre. “Estoy triste… No quiero estar aquí”, manifestó.

“ No les voy a mentir. Hoy estoy un poco triste. Los extraño a todos”, escribió otro. “¿Hay gente que intenta ayudarnos? Queremos salir de aquí, maestra”.

A menudo, los niños buscaban orientación práctica. Las conversaciones se centraban en lo que les depararía el futuro, y los estudiantes acudían a ella en busca de respuestas.

“¡Ojalá tuviera noticias para ti!” , respondió Schoettle a uno de los estudiantes que se registraba. “Te quiero y seguimos intentando que algo suceda. Todavía tengo esperanza, pero necesitamos que algo suceda antes de tu cita judicial en febrero”.

Durante ese tiempo, Schoettle se esforzaba por contactar a cualquiera que pudiera ayudar: abogados, congresistas o defensores de la inmigración.

Incluso dijo que, de ser necesario, patrocinaría la liberación de uno de los estudiantes sin su padre, con quien se encontraba detenido.

Algunos mensajes describen los ritmos diarios y la rutina de la detención. Las comidas se servían a horarios fijos: desayuno a las 7:00 a.m., cena a las 5:00 p.m. A veces, había que asistir a una clase de arte o acudir a una cita médica.

En otras ocasiones, los estudiantes escribían a Schoettle solo para expresarle cómo se sentían y cuánto querían recuperar su libertad.

Por teléfono, le contaron a Schoettle que “la comida no es buena, que a veces puede tener bichos, moho, que el agua es asquerosa y que la gente no la bebe, que todo en el comisariato es carísimo, que las condiciones son pésimas”, comentó. Le dijeron que la gente se enfermaba constantemente.

Cuando se le preguntó sobre estas condiciones, la instalación, que también se conoce como Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, remitió a CNN a un comentario anterior que decía en parte que “trabaja todos los días para garantizar que las familias bajo su cuidado estén seguras, saludables y bien”.

En un momento dado, dos de sus estudiantes se econtraron, sin darse cuenta hasta el momento de que ambos habían sido detenidos.

Una quedó tan sorprendida al ver a la otra que “ni siquiera podía hablar”, le trasladó a Schoettle.

“Eso se me quedó grabado”, indicó Schoettle, “porque el lugar donde deberían estar juntos, viéndose, todos los días es en la escuela. Pero, en cambio, se ven en prisiones de todo el país”.

Las sillas vacías en el aula de Schoettle se convirtieron en símbolos inquietantes para los estudiantes que se quedaron, todos los cuales habían llegado a EE.UU. en los últimos años y se habían establecido en Detroit.

Western International High School atiende a una comunidad diversa de aproximadamente 1.900 estudiantes, alrededor de una quinta parte son inmigrantes y muchos más (alrededor del 70 %) son hijos de inmigrantes.

Mientras sus alumnos estaban ausentes, había “una carga que todos, incluyéndome a mí, teníamos que afrontar y en la que teníamos que pensar a diario”, sostuvo Schoettle. “Siguen en mi lista. Sigo marcándolos como ausentes”, y sin embargo, “no están aquí”.

Sus estudiantes restantes temían que “ellos pudieran ser los siguientes”, manifestó Schoettle.

Les explico lo que necesitan saber. ¿Cómo pueden protegerse? ¿Adónde no deberían ir, por ejemplo? ¿Qué lugares son quizás más peligrosos que otros? ¿Cómo pueden conducir con seguridad?

Pero muchos han dejado de asistir a la escuela, apuntó Schoettle, y algunos han solicitado cambiarse a una escuela virtual o pedir a los profesores que les den tareas en Microsoft Teams. Estima que el 20 % de sus estudiantes este año académico han faltado a clases por temor a ser detenidos.

“Mi salón de clases solía ser un lugar de alegría, de aprendizaje de inglés y de convivencia, pero definitivamente se ha convertido más en un lugar de miedo”, lamentó.

Schoettle no cree que la situación vaya a cambiar pronto. “Con la amenaza constante que aún existe en nuestra ciudad y en todo el país, el miedo persiste”, opinó.

La semana pasada, lideró una huelga de estudiantes durante las clases para protestar contra las tácticas de ICE en su comunidad.

“Esto no es normal”, manifestó a la multitud de estudiantes congregada frente a su escuela. “Esta es nuestra comunidad siendo aterrorizada, y estamos hartos de ello”.

Schoettle y otros maestros, padres y miembros de la comunidad han estado trabajando con la junta escolar para brindar apoyo a los estudiantes, como opciones de transporte más seguras y realizar capacitaciones de “Conozca sus derechos” para ayudar a las personas a comprender qué derechos tienen si son detenidos por ICE.

Esto está sucediendo en todo el país, afirmó Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros. Tras escuchar a sus miembros, el sindicato de maestros, el más grande del país, ha iniciado seminarios web para ayudar a los educadores a responder a la situación.

También están proporcionando kits de emergencia con silbatos y distribuyendo material informativo sobre “Conoce tus derechos”.

Para Schoettle, “se trata de intentar sacar a nuestros hijos del centro de detención de ICE. Se trata de hablar con los padres, hablar con los abogados, comprender el sistema legal”.

“Quiero que sepan que la gente quiere que sean liberados. Están luchando por ellos y seguirán luchando por ellos”, afirmó. “No quiero que se sientan solos”.

