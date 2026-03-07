A Noboa no le será fácil distanciarse de China para quedar bien a los ojos de Trump

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Con varios incendios diplomáticos sobre sus hombros y las recientes relaciones diplomáticas rotas entre Ecuador y Cuba, el presidente Daniel Noboa llegó a Doral en Estados Unidos para participar en la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas) convocada por el mandatario estadounidense y que reunirá a representantes de 12 países de Latinoamérica para promover el combate al crimen organizado y el narcotráfico. El encuentro también planteaba interrogantes sobre las inclinaciones geopolíticas de los gobiernos luego de que Donald Trump ha insistido en su ofensiva por reducir la influencia de China en América Latina.

Noboa estaba intentando arribar a la reunión con algo que ofrecer en sus manos y en los últimos días ha mostrado un llamativo alineamiento con Estados Unidos luego de que el Comando Sur y el Ejército de Ecuador informaran sobre el inicio de una “nueva fase” de cooperación en el combate al narcoterrorismo y la minería ilegal. Los anuncios han estado acompañados de mensajes de apoyo del jefe del Comando Sur, Francis Donovan y declaraciones de las autoridades ecuatorianas agradeciendo la asistencia estadounidense. Sin embargo, ciudadanos y analistas expertos exigen más resultados a Noboa y menos anuncios que podrían confundirse con propaganda sin efectos concretos.

“EE.UU. plantea un reposicionamiento geopolítico en el continente en contraposición a la presencia que China ha mantenido en los últimos años. Es un momento delicado para la presencia de China y plantea inquietudes sobre si otro gigante puede ayudar a los intereses de Latinoamérica”, dijo a CNN el catedrático e internacionalista Santiago Orbe.

En 2025, Ecuador reportó un notable aumento de las importaciones desde China y se consolidó como el primer país de origen de estas compras. Según el Banco Central del Ecuador, el total de importaciones no petroleras desde China ascendió a US$ 7.821 millones, es decir 29,5 % más de lo que el país compró al gigante asiático en 2024, cuando esa cifra se ubicó en US$ 6.038 millones. Mientras que las exportaciones totales a China -aunque crecieron a menor ritmo- pasaron de US$ 5.089 millones en 2024 a US$ 5.988 millones, un 17,6 % de incremento. Cifras reportadas tras casi dos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Ecuador y China.

Pero más allá de los vínculos comerciales con el gigante asiático y la nación sudamericana, la relación política con China se ha venido enfriando dice la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia en Canadá, Grace Jaramillo. Sostiene que los condicionamientos de ciertos sectores de Estados Unidos para brindar más apoyo a Ecuador ya venían arrastrándose desde el gobierno de Guillermo Lasso.

“Daniel Noboa ya no tenía mucho más que hacer porque ya se estaba produciendo un desenganche. Desde el mandato interino de Noboa, él ya tomó una decisión de un alineamiento completo con EE.UU. en todos los temas que le importan a ese país, uno de ellos el desenganche con China”, afirma.

Pero Noboa también ha lanzado mensajes contradictorios, pues visitó China como su primer destino en una gira internacional tras asumir en mayo de 2025 la Presidencia para un segundo periodo de cuatro años. Lo hizo para promover más inversiones, intercambio y asistencia. Incluso su canciller, Gabriela Sommerfeld, descartó presiones de Estados Unidos para que Ecuador se abstenga de profundizar sus relaciones con China. “No hay problema, el comercio no hace daño a nadie”, expresó en aquel momento. A eso hay que agregar que representantes del gigante de compras en línea Temu se reunieron con el ministro de la Producción para mostrar su intención de instalarse en el país y realizar inversiones.

“Hay que separar las cosas, por un lado, la alianza estratégica y otra cosa es el intercambio comercial que existe en los países”, afirma Jaramillo. Al mismo tiempo sostiene que Ecuador ha tratado de deshacer una relación estratégica auditando cuestionados proyectos de inversión e infraestructura que han estado marcados por procesos judiciales, sentencias e investigaciones de corrupción. China ha insistido que continuamente exige a sus empresas operar de conformidad con las leyes y reglamentos en el extranjero.

Ecuador mantiene compromisos con China en cuanto a deuda, proyectos de inversión y ha sido una especie de “salvavidas” en momentos críticos como la pandemia del covid-19 cuando la campaña de vacunación promovida por Lasso logró tener éxito con apoyo de donaciones y compras masivas de vacunas desde el gigante asiático.

La reunión con Trump que tuvo Daniel Noboa junto a presidentes y representantes de otros 11 países en un club privado en Florida puso a correr a las autoridades ecuatorianas que en los últimos días han querido mostrar mayor cercanía en temas relacionados con la lucha antinarcóticos con Estados Unidos.

Por un lado, está el lanzamiento de una nueva campaña de operaciones para combatir el crimen organizado con el apoyo tecnológico, asesoría y asistencia del Comando Sur, y por otro lado la decisión de Ecuador de expulsar al personal diplomático de la embajada de Cuba en el país y la declaración de persona non grata a su embajador sin explicar motivos.

Esto último ocurre en plena crisis de escasez y falta de energía eléctrica en Cuba sumada a la advertencia de Trump de una eventual caída del régimen en la Isla.

“Parece que ha hecho toda la tarea previa para ser bien recibido en el resort de Trump, ser bien atendido y ser visto como un par. Pero no sé si esto sea suficiente para atender los problemas de interés nacional”, sostiene el analista Santiago Orbe.

La profesora Grace Jaramillo afirma que mientras más pliega un país por una potencia dominante los beneficios son menores porque “deja de verse respetable en sus principios” y aclara que el fin de las relaciones internacionales es precisamente evitar conflictos.

“Creo que (Noboa) está haciendo buena letra pero innecesariamente. Ningún gobierno debería alinearse demasiado o tomar partido por una potencia en específico más aún cuando el mundo está tan segmentado y polarizado”, enfatiza.

Ecuador busca lucir “en conflicto” con otros países; ya lo hizo con México en 2024 y las relaciones siguen rotas tras la incursión armada a su embajada; ahora fue el turno de Cuba y hace poco con Colombia pues el mes pasado se desató una crisis política y arancelaria con el país vecino debido a la exigencia de Ecuador a Colombia para que ejerza mayor control en la frontera. Analistas consideran que el gobierno de Ecuador busca “ganar el espacio” de socio histórico que ha tenido Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero significativas diferencias entre países complicarían ese escenario.

El internacionalista Santiago Orbe considera que Noboa llega a la reunión del sábado con la cancha marcada por la contraparte que es Estados Unidos que podría imponer sus límites, alcances y ver dónde ubicar a Ecuador en el “juego político”.

“No es que nos sentemos en una mesa. Eso no dice nada. Dice cómo está ubicada la mesa y eso va a ser importante a la hora de las imágenes. Ver los discursos y los ofrecimientos y ver las posiciones o posturas políticas que tomen los presidentes invitados”, afirma Orbe.

El gobierno de Noboa se enfrenta a una disyuntiva cuando tiene que escoger entre dos socios importantes como EE.UU. y China y por eso los analistas sostienen que deberá ser estratégico, pues si no tiene una agenda definida y clara será más difícil obtener resultados concretos para el país que en 2025 reportó un récord de más de 9000 homicidios, el año más violento de su historia.

“El peso geopolítico está dado por la capacidad y la postura de estadista que puedan tener los presidentes. Si Noboa no va con una agenda y va simplemente a aplaudir y recibir ciertos reconocimientos de orden personal, eso no tiene nada que ver con el interés estatal”, puntualiza.

Jaramillo cree que en este momento los países deben actuar de forma estratégica y mirar el mapa político de manera más global debido a las implicaciones que puedan tener sus decisiones.

“Lo más saludable para cualquier país como Ecuador es generar una canasta diversa de socios comerciales; China, Japón, la Unión Europea, los países árabes y lógicamente EE.UU., pero que esa canasta debe ser balanceada. Un país pequeño no puede darse el lujo de rechazar inversión”, insiste.

Además, la profesora Jaramillo cree que los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán demandarán alineamientos de los países.

“Se viene un frente internacional caótico en los próximos años. Una asociación paralela a la OEA donde EE.UU. asegura una lealtad específica frente a los dilemas y decisiones que está enfrentando en cuanto a la acción militar”, agrega.

Y en medio de esa exigencia velada de alinearse, Santiago Orbe advierte la posibilidad de que Ecuador se esté aislando y no encuentre ese balance. “Cuando hay tensión geopolítica no puede haber equilibrio pues el mensaje se sujeta a si estás conmigo o eres mi enemigo”, expresa.

Cabe señalar que en 2025 China registró un superávit comercial histórico hacia Latinoamérica. El récord alcanzado por China dio un salto de 20 % con respecto a 2024 y tuvo un importante impulso de América Latina con compras al gigante asiático que aumentaron en el último año a pesar de las tensiones con Estados Unidos por los polémicos aranceles establecidos por el presidente Donald Trump.

Las exportaciones de China a los países de la región crecieron 9,3 % entre enero y noviembre de 2025, en comparación el mismo período de 2024, y alcanzaron los US$ 271.680 millones, según datos de la Administración General de Aduanas de China. Este contexto pondrá a prueba el sábado a presidentes como Noboa y con los días o meses se sabrá qué tanto apoyo real y efectivo habrán conseguido de esta cita en un momento geopolítico complicado y con impactos distintos en cada país.

