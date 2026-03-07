Elecciones legislativas de Colombia: ¿a qué hora abren las mesas y hasta cuándo se puede votar?

Por CNN Español

Las elecciones legislativas de Colombia para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República —Senado y Cámara de Representantes—, además de consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales, se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo de 2026

Las mesas de votación abren a las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m. hora local.

Esto significa que si un votante llega antes de las 4:00 p. m. y queda esperando en fila, puede ejercer su derecho al voto aunque la mesa haya terminado el sufragio formalmente a esa hora.

Este horario es uniforme para todos los colombianos dentro del territorio nacional.

La votación para los colombianos residentes en el exterior se realiza durante toda la semana previa y hasta el día principal de las elecciones, desde el lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo, y en todos esos días las mesas de votación funcionarán en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para las elecciones del 8 de marzo, la Registraduría publicó oficialmente que el censo electoral —es decir, el total de ciudadanos colombianos habilitados para ejercer el derecho al voto en el país y en el exterior— asciende a 41.287.084 personas; de ese total, 40.036.238 ciudadanos están habilitados para votar en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior, quienes podrán sufragar en 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación para elegir a los representantes al Congreso de la República.

Para ejercer el derecho al voto debes presentar tu cédula de ciudadanía válida, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula puede ser física (amarilla con hologramas), o digital (descargada y activada desde la aplicación oficial).

La Registraduría recuerda que solo los documentos oficiales emitidos por esta entidad son válidos para acreditar la identidad en la votación.

No se aceptan copias, capturas de pantalla o fotografías de documentos que no cumplan con el formato oficial.

Antes de votar debes estar inscrito en el censo electoral y saber dónde te corresponde votar. La Registraduría habilita herramientas oficiales para que los ciudadanos consulten su puesto de votación e incluso cambien su lugar de sufragio si corresponde.

Además, la Registraduría ha puesto a disposición recursos digitales para que los ciudadanos consulten información electoral de forma más accesible.

En las elecciones, la Registraduría establece los horarios y mecanismos de votación, mientras que el Consejo Nacional Electoral actúa como órgano de control y regulación para que el proceso se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.