Noem priorizó la inmigración por encima de todo lo demás en la amplia cartera de Seguridad Nacional. Esa no fue su perdición

Análisis por John Miller, CNN

El avión gubernamental de Kristi Noem aterrizó el miércoles en Nashville, donde lo esperaba una caravana.

Quince minutos después, la flota de todoterrenos llegó al muelle de carga del Grand Hyatt Nashville, pero la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional permaneció dentro, detrás del vidrio polarizado.

A los líderes del sindicato de policía de la gran ciudad que la esperaban les dijeron que tenía una llamada importante. Unos diez minutos después, Noem salió y caminó por el laberinto de pasillos que conducían a una sala donde se habían reunido esos líderes y agentes del orden.

“Se estaba tomando fotos con nosotros. Era amable y sonriente”, declaró Kenneth Corey, exjefe de departamento del Departamento de Policía de Nueva York. “Nadie se imaginaría que el presidente la acababa de despedir mientras estaba en el coche”.

Mientras los líderes policiales tomaban sus asientos en el salón de baile de la Conferencia de las Principales Ciudades, hubo una actuación sorpresa de Lee Greenwood, el cantante de country y favorito de Trump por su canción “God Bless the USA”, el himno no oficial de los mítines de MAGA y Trump.

La música sonó a todo volumen desde los altavoces y Greenwood levantó el micrófono.

“Si mañana desaparecieran todas las cosas por las que he trabajado toda mi vida… ”

Mientras Noem esperaba entre bastidores y escuchaba a Greenwood cantar estas palabras, comenzaron a llegar a los teléfonos de la sala boletines de que un frustrado Trump la había despedido.

La Conferencia de Ciudades Principales es un evento anual, patrocinado este año por la Asociación Benéfica de Sargentos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Gremio de Oficiales de Policía de Seattle.

La cita reúne a líderes de sindicatos policiales de todo el país para dialogar con ejecutivos de las fuerzas del orden y funcionarios federales como Noem.

Este año, las ciudades santuario y el papel de la policía en la aplicación de la ley inmigratoria fueron un tema central.

Estos relatos de los movimientos de Noem fueron contados a CNN por varios funcionarios policiales locales que asistieron a la conferencia.

Cuando Noem subió al escenario, probablemente dándose cuenta de que todos en la sala sabían que la habían despedido, comenzó su intervención haciendo referencia al discurso sobre el Estado de la Unión de Trump y describiendo la misión del DHS.

“Es para cumplir con nuestro deber de proteger a los ciudadanos estadounidenses, que deben estar primero bajo nuestra Constitución y nuestras leyes y deben ser priorizados, especialmente por encima de otras personas que son de otros países”, declaró.

Noem nunca dio señales de que hubiera algo extraño, contó Vincent Vallelong, presidente de la Asociación Benéfica de Sargentos.

“Se mantuvo concentrada durante el discurso, respondió a varias preguntas y dio respuestas reflexivas sobre cómo podemos colaborar”, indicó Vallelong. “Di lo que quieras sobre política, pero ella mantuvo la calma y la sala unida”.

Noem fue confirmada por el Senado como secretaria del DHS el 25 de enero de 2025, y se comprometió a “trabajar a diario para mantener a todos los estadounidenses seguros y a salvo. Una de mis principales prioridades es cumplir el mandato del presidente Trump, emitido por el pueblo estadounidense, de asegurar nuestra frontera sur y reparar nuestro deficiente sistema inmigratorio”.

Si bien el DHS obtuvo excelentes calificaciones durante la administración de Noem por mejorar la seguridad fronteriza y reducir significativamente los cruces ilegales, la aplicación de la ley inmigratoria en las ciudades estadounidenses se convirtió rápidamente en un foco de atención político.

El DHS desvió recursos de casos de terrorismo, investigaciones de trata de personas y misiones del Servicio Secreto para concentrarlos masivamente en lo que era principalmente la aplicación de la ley inmigratoria civil.

El DHS se jactó de centrarse en “lo peor de lo peor”, pero múltiples estudios revelaron que solo un pequeño porcentaje de los detenidos tenía una condena por un delito violento.

Las redadas policiales provocaron protestas en todo el país. Dos puntos álgidos recientes fueron los enfrentamientos de enero en Minneapolis, que terminaron en tiroteos fatales a manos de agentes de inmigración contra Renee Good y Alex Pretti con pocos días de diferencia. Ambos eran manifestantes y ciudadanos estadounidenses.

El DHS es un departamento enorme que alberga a más de 20 agencias de alto perfil, incluyendo la TSA, la Guardia Costera de EE.UU. y, por supuesto, ICE, y cuenta con más de un cuarto de millón de empleados y un presupuesto de más de US$ 100.000 millones.

Noem enfrentó fuertes críticas por erosionar las capacidades básicas del DHS durante su breve mandato.

Noem destripó la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, la unidad enfocada en proteger a EE.UU. de ciberataques, supervisó el despido de cientos de empleados de la agencia de socorro en casos de desastre FEMA y propuso reducir el personal de la Oficina de Inteligencia y Análisis de 1.000 a 275.

Algunos de los recortes finalmente se redujeron, pero estaba claro que el enfoque estaba en la aplicación de las leyes de inmigración por encima del contraterrorismo o el socorro en casos de desastre.

Exfuncionarios del DHS declararon a CNN que los recortes fueron seguidos por lo que describieron como una “cacería de brujas” que incluyó exámenes de polígrafo para el personal que pudiera estar hablando con la prensa.

En conjunto, según los funcionarios, el deterioro de la moral provocó una fuga de cerebros que llevó a muchos profesionales con experiencia abandonaran el DHS.

Noem se mantuvo firme y sin complejos ante la asignación de recursos del DHS a la aplicación de la ley inmigratoria.

Defendió la avalancha de agentes del DHS en las “ciudades santuario” con alcaldes demócratas porque la ley o las políticas locales prohibían a la policía participar en la aplicación de la ley inmigratoria civil.

Trump defendió su liderazgo y Stephen Miller, subsecretario de la Casa Blanca, continuó presionando al DHS semanalmente para que se detuviera a más personas, según varios funcionarios del DHS.

Las primeras grietas en el apoyo de la Casa Blanca comenzaron a aparecer tras las muertes de Good y Pretti, a quienes Noem describió como terroristas nacionales.

Pero, al final, el dardo venenoso político que puso fin a su reinado en el DHS podría no haber tenido nada que ver con la gestión de la agencia ni con su insensible defensa de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de sus agentes.

La caída de Noem podría deberse a una incomprensión fundamental de lo que es más importante para la única persona cuyo apoyo importaba.

Una campaña publicitaria de US$ 220 millones lanzada por Noem atrajo la atención del Congreso, que quería saber más sobre el acuerdo, quién aprobó el costo y quién recibió el pago.

ProPublica informó el año pasado que el beneficiario del lucrativo subcontrato publicitario era el esposo de una exportavoz del DHS.

Noem fue la estrella de los anuncios de televisión. Apareció en pantalla con su sombrero de vaquero y a caballo, describiendo la importante labor que el DHS realizaba bajo su liderazgo.

La publicidad mostraba a Noem siendo recibida por oficiales del DHS y niños en el camino. Un anuncio termina con la secretaria a lomos de su caballo, mirando hacia una cresta con el Monte Rushmore a sus espaldas.

Esta semana, Noem testificó bajo juramento ante el Congreso y le preguntaron si Trump sabía de los anuncios de televisión y su costo. Noem respondió que Trump sí lo sabía. El presidente se apresuró a decir que no.

Un exalto ejecutivo del DHS lo resumió así: “Puedes avergonzar a la administración. Eso no te va a hacer que te despidan. Pero avergüenzas al presidente, eso sí te va a hacer que te despidan”.

El jueves en Nashville, Noem pronunció su discurso con firmeza y luego respondió preguntas.

El capitán de policía de Newark, Nueva Jersey, John Chrystal III, presidente de la Asociación de Oficiales Superiores de su departamento, le preguntó a Noem cómo conciliaría la administración Trump las políticas federales con las políticas estatales que prohíben a la policía compartir información con el DHS sobre inmigrantes indocumentados buscados por delitos.

Noem dijo que seguía comprometida a rechazar las leyes estatales que bloquean el acceso al DHS y que estaba comprometida a hablar con los líderes estatales para trabajar juntos.

—Ah, por cierto, ¿eres religiosa? —preguntó Chrystal después de que Noem terminara de hablar—. Porque eres la respuesta a todas mis oraciones.

—Sí, señor —dijo Noem, riendo—. ¿Quién lo diría?

La sala estalló en risas y aplausos.

John Miller es el principal analista de inteligencia y aplicación de la ley de CNN y se desempeñó como subdirector adjunto de Inteligencia Nacional entre 2009 y 2010.

