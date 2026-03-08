Los precios del diésel están subiendo incluso más rápido que los de la gasolina. He aquí por qué debería importarte

Por Chris Isidore, CNN

Los conductores estadounidenses notan el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina. Pero otro combustible –el diésel– también está en alza, y a un ritmo mucho más rápido.

Aunque probablemente nunca hayas comprado un galón de diésel, sigue siendo motivo de preocupación. Eso se debe a que gran parte de la economía mundial –desde bienes de consumo hasta la comida que comes– llega gracias al diésel.

Desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán, hace una semana, los precios de la gasolina han subido 47 centavos, o 16 %, hasta US$ 3,45 por un galón de gasolina regular, según el informe del domingo de la AAA. Pero eso no es nada comparado con el aumento de 84 centavos, o 22 %, en los precios del diésel, llevando un galón de ese combustible crítico a US$ 4,60.

La razón por la que el diésel sube mucho más rápido que la gasolina es que ya había una menor oferta antes de este shock en el precio de la energía, dijo Tom Kloza, un analista independiente de petróleo y asesor de la compañía petrolera global Gulf Oil. Él predice que el diésel podría llegar a US$ 5 por galón este mes.

El invierno gélido creó una gran demanda de combustible para calefacción en el noreste de EE.UU., donde sigue siendo una fuente común de calefacción residencial. El combustible para calefacción doméstica y el diésel son esencialmente productos idénticos.

Eso significa mayores costos de combustible para calefacción. Pero el verdadero riesgo para los consumidores son los mayores costos para transportar los productos que compran todos los días.

Casi todos los artículos en tu hogar estuvieron en un camión en algún momento, y la mayoría de estos camiones funcionan con diésel.

Para las empresas de transporte más pequeñas, un aumento repentino del diésel puede ser catastrófico.

Kareem Miller, quien comenzó a operar su empresa de transporte con sede en Chicago, Strong Pact Trucking, hace unos tres años, utiliza diésel en sus tres camiones.

“He visto fluctuar los precios del diésel, pero nunca subir tan rápido”, dijo a CNN la semana pasada. “Fue horrible.”

Miller dijo que pronto podría tener que aumentar sus tarifas para compensar los costos. Pero las empresas de transporte más grandes no están esperando. Todas ellas tienen esquemas de recargos por combustible que suben o bajan según el precio del diésel.

UPS, la empresa de transporte más grande de Estados Unidos, ya aumentó su recargo semanal por combustible. Es probable que lo haga de nuevo el lunes.

No solo los camioneros están aumentando sus tarifas de transporte. Las compañías de envío de contenedores y otros transportistas de carga, que usan un combustible similar al diésel, también han comenzado a imponer recargos por combustible.

El diésel también es un combustible clave para la agricultura, y este es un momento crítico del año, justo antes de la temporada de siembra de la primavera boreal.

Los agricultores dependen del diésel para alimentar sus tractores y cosechadoras, además de para transportar el fertilizante que necesitan para cultivar y llevar sus productos al mercado. Los precios de las materias primas como el maíz, trigo y soja ya han empezado a subir, aunque no al ritmo de los precios del combustible.

“Ahora es cuando más lo necesitamos [el diésel]”, dijo Curt Hoobler, un agricultor de Kansas a KWCH, filial de CNN en Wichita, la semana pasada. Hoobler también está lidiando con el aumento del costo del propio fertilizante, que en parte se suministra desde Medio Oriente.

“Va a ser mucho más difícil para un agricultor salir adelante este año,” dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Samantha Delouya, de CNN, contribuyó con este informe