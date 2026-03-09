El Gobierno de Trump empieza a entrar en pánico por el rápido aumento de los precios del petróleo

Por Adam Cancryn, CNN

El Gobierno de Trump ha empezado a entrar en pánico por el alza vertiginosa del precio del petróleo.

Si bien altos asesores de Trump habían anticipado un breve aumento en los precios del petróleo en los primeros días de la guerra con Irán, la magnitud y la sostenibilidad de la reacción del mercado los tomó por sorpresa, dijeron a CNN personas familiarizadas con las discusiones internas.

Ahora, con los precios del petróleo rondando los US$ 100 dólares por barril a poco más de una semana de iniciada la guerra y los precios de la gasolina en EE.UU. subiendo con fuerza, la situación ha provocado una tardía carrera por intentar tranquilizar a los inversionistas y buscar formas de contener el impacto. Pero el Gobierno se enfrenta a los límites de su poder… y a la realidad de que la decisión del presidente Donald Trump de librar una guerra en el extranjero amenaza con borrar algunos de sus principales logros económicos en casa.

“Es difícil ver otra cosa que no sea una presión alcista continua sobre los precios”, dijo Neil Atkinson, analista energético de larga trayectoria y exjefe de la división de industria petrolera y mercados de la Agencia Internacional de la Energía. “La gente saldrá perjudicada en el surtidor”.

Los funcionarios pasaron el fin de semana y el lunes elaborando con urgencia un abanico más amplio de opciones destinadas a calmar los mercados financieros y limitar el impacto del aumento del petróleo en los precios de la gasolina en EE.UU., dijeron las personas familiarizadas. Esas ideas han ido desde acciones regulatorias más limitadas, como flexibilizar las restricciones al flujo de petróleo doméstico, hasta medidas mucho más extremas como intervenir directamente en el comercio mundial de petróleo. Se esperaba que asesores de Trump presentaran al presidente una lista de opciones este lunes, según las fuentes.

Por ahora, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizado, interrumpiendo aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo, con pocas señales de cuándo los petroleros podrán volver a atravesar con seguridad la vía marítima crítica frente a la costa de Irán.

Pocas empresas navieras han estado dispuestas a arriesgarse ante la amenaza de que Irán dispare contra sus petroleros desde que EE.UU. e Israel bombardearon Irán hace más de una semana, creando un embotellamiento que ha impulsado los precios mundiales del petróleo a un ritmo histórico.

Los precios del petróleo a primera hora del lunes se acercaron a los US$ 120 por barril antes de retroceder un poco, un nivel no visto desde las primeras etapas de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022. Ese repunte se ha trasladado rápidamente a los precios de la gasolina en EE.UU., provocando un aumento de 51 centavos por galón en el promedio nacional durante la última semana.

El alza ha provocado alarma en todo el Gobierno de Trump, donde los funcionarios originalmente habían planeado hacer de los precios más bajos de la gasolina un pilar clave de los esfuerzos del Partido Republicano para conservar sus mayorías en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Ese nivel de urgencia se intensificó notablemente durante el fin de semana, dijeron las personas, a medida que el precio del petróleo alcanzó los US$ 100 por barril y quedó claro que las medidas iniciales del Gobierno habían fracasado en gran medida en disipar los temores de una crisis energética prolongada.

El secretario de Energía, Chris Wright; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario del Interior, Doug Burgum, han tomado la delantera en el desarrollo de una lista de nuevas opciones, junto con personal del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca.

Wright y otros funcionarios han intentado restar importancia a la situación en apariciones públicas durante los últimos días, culpando a los operadores de petróleo por pujar irracionalmente al alza los precios e insistiendo en que el tráfico a través del estrecho de Ormuz pronto se reanudará con normalidad.

“No estamos demasiado lejos, creo, de que vean una reanudación más regular del tráfico de barcos”, dijo Wright el domingo en CNN. “Esto es cuestión de semanas, no de meses”.

Trump en los últimos días también ha desestimado el impacto de la guerra en los precios de la gasolina, escribiendo el domingo en Truth Social que es un “precio muy pequeño a pagar” y que “¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!”

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, calificó el aumento como “un cambio a corto plazo en los precios del petróleo, que caerán drásticamente una vez que se logren los objetivos de la Operación Furia Épica”. “El presidente Trump y todo su equipo de energía han tenido un sólido plan de juego para mantener estables los mercados energéticos mucho antes de que comenzara la Operación Furia Épica, y seguirán revisando todas las opciones creíbles”, dijo ella.

Pero, entre bastidores, los funcionarios han buscado frenéticamente maneras de aliviar una crisis que temen que perjudique a Trump ante unos votantes ya ansiosos por el costo de vida y que tiene un potencial agudo de repercutir en la economía estadounidense en general. También han presionado a representantes de la industria petrolera para encontrar formas de acelerar la producción, aunque hay poca inclinación entre las empresas a producir significativamente más petróleo sin una idea clara de cuánto tiempo durarán los precios altos.

Los asesores han explorado una serie de posibles palancas administrativas, incluida la flexibilización de las restricciones de la Ley Jones para aumentar el flujo de petróleo nacional por todo el país y la relajación de otras regulaciones que podrían frenar el aumento de los precios de la gasolina.

También han sopesado medidas más agresivas, incluidas nuevas restricciones a las exportaciones estadounidenses, la posibilidad de imponer controles de precios e incluso que el Tesoro intervenga directamente en los mercados de futuros del petróleo para ejercer presión a la baja sobre los precios, dijeron las personas familiarizadas.

Y los funcionarios de Trump ahora han planteado la posibilidad de desplegar la reserva estratégica de petróleo de EE.UU., después de días de descartarla firmemente como una opción. Pero todavía hay una profunda aversión a usar la SPR, en la que el Gobierno de Biden se apoyó para aliviar los precios del petróleo en 2022, con un éxito solo marginal.

Trump ha criticado repetidamente el uso de la reserva por parte del expresidente Joe Biden, acusándolo de agotarla con fines políticos.

El lunes, las naciones del Grupo de los Siete discutieron una liberación coordinada de las reservas de sus países en un intento de abordar la escasez de suministro. Pero EE.UU. estuvo entre los escépticos respecto de esa medida, dijo una de las personas familiarizadas, y el grupo optó por no tomar ninguna acción inmediata.

La Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios a una declaración conjunta del G7 en la que las naciones “están listas” para liberar sus existencias si es necesario.

Las opciones restantes que se discuten dentro del Gobierno podrían tener algún beneficio marginal para los mercados petroleros y los precios de la gasolina en EE.UU., dijeron expertos en energía. Sin embargo, es poco probable que cambien la trayectoria y harían poco para compensar la pérdida de hasta 20 millones de barriles de petróleo al día que normalmente transitan por el estrecho de Ormuz.

Una iniciativa de la que los funcionarios de Trump eran optimistas y que podría cambiar la dinámica —ofrecer hasta US$ 20.000 millones en seguros para petroleros dispuestos a cruzar la vía marítima— ha quedado en nada.

“Aun si estás asegurado contra el riesgo de que hundan tu barco, no quieres que hundan tu barco”, dijo Tobin Marcus, jefe de política y política estadounidense en la firma de investigación financiera Wolfe Research. “No son malas ideas, pero no están permitiendo que la gente ignore el hecho de que por el Estrecho no ha pasado nada durante seis días”.

En los últimos días, los funcionarios de Trump también han planteado la posibilidad de escoltas militares a través del estrecho. Pero sigue sin estar claro con qué rapidez EE.UU. podrá organizar esas escoltas. Y, mientras tanto, eso solo ha reforzado aún más que la única manera segura de estabilizar los mercados petroleros es poner fin a la guerra —y hacerlo lo suficientemente rápido como para evitar consecuencias económicas duraderas.

Y el propio Trump dijo en una entrevista con CBS News el lunes que su Gobierno está “pensando” en tomar el control del estrecho.

“Las otras opciones que tiene la administración, aparte de poner fin a la guerra, en realidad son bastante limitadas”, dijo Atkinson. “Al mercado del petróleo le falta masivamente oferta”.

