Octavos de final de la Champions League 2025/2026: partidos, fechas, horarios y cómo sigue

La UEFA Champions League 2025/2026 comenzará este 10 y 11 de marzo a desandar el camino de los octavos de final. Para algunos equipos, clasificados a esta instancia hace semanas (o meses en algún que otro caso) la espera ha sido larga, aunque los seguidores pudieron disfrutar de algunos aperitivos en los playoffs, como el duelo entre Atalanta y Borussia Dortmund, o la remontada inconclusa de la Juventus ante el Galatasaray.

Los cruces entre los 16 mejores equipos de la competencia también prometen emoción, como el Real Madrid vs. Manchester City, el duelo entre el actual campeón de la Champions y el campeón del Mundial de Clubes o la epopeya del sorprendente Bodo/Glimt, que tiene por delante a su rival más accesible de los últimos partidos en el escenario europeo.

A esta instancia se clasificaron los ocho mejores equipos de la fase de liga del torneo (Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City) y los ocho ganadores de los duelos de playoff (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt), que enfrentaron a los equipos que terminaron entre el noveno y el vigesimocuarto puesto en la primera fase.

Estos últimos ocho, que fueron sorteados contra el primer grupo, comenzarán la serie siendo locales, debiendo definir la llave en casa del equipo mejor ubicado en la fase de liga (a partir de cuartos esto ya no está garantizado).

Galatasaray vs. Liverpool

1:45 p.m. hora de Miami.

﻿11:45 a.m. hora de Ciudad de México.

12:45 p.m. hora de Bogotá.

2:45 p.m. hora de Buenos Aires.

6:45 p.m. hora de Madrid.

Newcastle vs. Barcelona

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Atlético de Madrid vs. Tottenham

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Atalanta vs. Bayern Munich

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

1:45 p.m. hora de Miami.

﻿11:45 a.m. hora de Ciudad de México.

12:45 p.m. hora de Bogotá.

2:45 p.m. hora de Buenos Aires.

6:45 p.m. hora de Madrid.

Real Madrid vs. Manchester City

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt

1:45 p.m. hora de Miami.

﻿11:45 a.m. hora de Ciudad de México.

12:45 p.m. hora de Bogotá.

2:45 p.m. hora de Buenos Aires.

6:45 p.m. hora de Madrid.

Manchester City vs. Real Madrid

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Chelsea vs. PSG

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Arsenal vs. Bayer Leverkusen

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Barcelona vs. Newcastle United

1:45 p.m. hora de Miami.

﻿11:45 a.m. hora de Ciudad de México.

12:45 p.m. hora de Bogotá.

2:45 p.m. hora de Buenos Aires.

6:45 p.m. hora de Madrid.

Liverpool vs. Galatasaray

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Tottenham vs. Atlético de Madrid

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

Bayern Leverkusen vs. Atalanta

4 p.m. hora de Miami.

2 p.m. hora de Ciudad de México.

3 p.m. hora de Bogotá.

5 p.m. hora de Buenos Aires.

9 p.m. hora de Madrid.

El sorteo de la Champions realizado después de finalizar la fase de playoffs dejó trazado el camino para cada uno de los 16 clasificados a los octavos de final. Por diseño, el Arsenal y el Bayern Munich (1° y 2° de la fase de liga) quedaron en lados opuestos del cuadro y solo se enfrentarían en una hipotética final. Lo mismo con el Liverpool y el Tottenham (3° y 4°), el Barcelona y el Chelsea (5° y 6°) y el Sporting Lisboa y el Manchester City (7° y 8°).

El sorteo también determinó que el clásico Barcelona vs. Real Madrid solo se dará en caso de que ambos lleguen al último partido, la gran final, a disputarse en Hungría.

Solo los Gunners y los bávaros, por haber sido los mejores en la primera etapa, tienen asegurada la definición de todas las series en casa. El resto dependerá del cuadro ya sorteado, donde siempre el equipo más abajo ubicado jugará como local en el partido revancha.

