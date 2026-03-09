Ohtani, Arráez, Soto… lo mejor de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El Clásico Mundial de Béisbol sigue en esa búsqueda de consolidarse como una marca a ser mirada de cerca por la parte del mundo que es ajeno al deporte del diamante. Pero, con torneos como este de 2026, al menos en lo que va de sus primeras jornadas, es seguro que está dando pasos sólidos y seguros para lograr adeptos en el futuro cercano.

El campeonato, tanto en lo deportivo como en lo que ocurre fuera de los terrenos de juego, ha dejado postales que parecen determinar el crecimiento tanto entre los peloteros, que cada vez asumen este torneo con más seriedad, como entre los aficionados, que lo disfrutan con mucha pasión.

Va menos de una semana de acción, pero la competencia ya dejó algunos aspectos a resaltar en un puñado de selecciones.

El bateador designado, y uno de los grandes nombres del juego, no ha dejado de sonar para su selección. Shohei Ohtani ha rendido como primer bateador del conjunto japonés y fue clave en la clasificación del equipo nipón a los cuartos de final.

Con dos jonrones, cinco remolcadas y un porcentaje de embasado de 2,055 es el líder de la ofensiva japonesa, que se anima a pensar en que puede repetir el título en 2026.

Se sabía que el equipo de República Dominicana iba a batear, pero sus jugadores han respondido de forma casi escandalosa. Tres victorias por amplio margen, anotando más de 10 carreras por juego. Con Juan Soto largando un cuadrangular, Junior Caminero dos y Fernando Tatís y Vladimir Guerrero uno más, este equipo es temible para cualquiera.

Además, parece que los dominicanos se divierten mientras juegan. Como niños. Y esto solo los hace mucho más peligrosos a la hora de ir avanzando a las etapas definitivas del torneo.

Cuando se hablaba del poderío ofensivo de Venezuela, se pensaba en Ronald Acuña, Eugenio Suárez o Salvador Pérez. Y si bien el ataque completo de los caribeños ha respondido en general, su pieza principal no es otra que Luis Arráez.

El segunda base largó dos cuadrangulares en un mismo juego (primer jugador en la historia que lo hace en dos Clásicos Mundiales), pero además tiene siete remolcadas y el mismo porcentaje de embasado de Shohei Ohtani. Un verdadero líder ofensivo, que tiene emocionada a la afición venezolana.

Cada vez que juega México, con su alegre feligresía que los persigue a donde quiera que van; la gente abarrotando el Hiram Bithorn de San Juan cuando juega Puerto Rico con bulla y pleno en las tribunas; o la fiesta que arman los aficionados dominicanos, venezolanos y nicaragüenses, bailando y tocando instrumentos dentro y fuera del estadio LoanDepot Park en Miami, hacen que este Clásico Mundial comience a cobrar un color cada vez más especial.

Esto sin incluir a la bulliciosa afición japonesa, que le da un color diferente, casi de fútbol, a los partidos del equipo japonés cuando juega en el Tokyo Dome.

La alegría de la afición es, quizás más allá de lo deportivo, la gran victoria que tienen hasta ahora las Grandes Ligas con este Clásico, que tampoco decepciona en lo deportivo.

