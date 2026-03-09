Repechaje al Mundial 2026: Bolivia da la lista de convocados e Iraq pide apoyo a la FIFA por el conflicto en Medio Oriente

Por César López, CNN en Español

La fecha FIFA de finales de marzo tendrá un ingrediente adicional de cara al Mundial 2026. Allí se definirán los seis últimos cupos en los partidos de repechaje, dejando el panorama completo de los grupos en la cita de Canadá, Estados Unidos y México.

Bolivia buscará ser el séptimo representante de la Conmebol en sumarse a la Copa del Mundo, y para ello el director técnico Óscar Villegas ya presentó la lista de convocados para el primer encuentro, previsto para el 26 de marzo frente a Suriname, en el estadio mundialista de Monterrey.

El ganador de este partido deberá medirse a Iraq en la misma sede, y quien salga vencedor se clasificará al Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega.

En la lista de 28 convocados, Villegas sorprendió con la inclusión del paraguayo naturalizado boliviano Juan Godoy y la ausencia del goleador Marcelo Moreno Martins, por quien muchos aclaman para regresar al seleccionado boliviano de cara al Mundial. Martins se había retirado, pero recientemente había anunciado su regreso a Oriente Petrolero, del fútbol de Bolivia, con la ilusión de ser convocado para el repechaje.

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar de Bolivia), Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú), Gerónimo Govea (Wanderers de Uruguay).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 de Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti de Rusia), Lucas Macazaga (Leganés de España), Roberto Fernández (Akron Tolyatti de Rusia), Dieguito Rodríguez (Always Ready de Bolivia), Luis Haquín (Al-Tai de Arabia Saudita), Richet Gómez (Always Ready de Bolivia), Marcelo Torrez (Santos de Brasil), Efraín Morales (CF Montréal de la MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania), Leonardo Zabala (Cancún FC de México).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar de Bolivia), Héctor Cuéllar (Always Ready de Bolivia), Robson Matheus (Bolívar de Bolivia), Moisés Villarroel (Blooming de Bolivia), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos), Carlos Melgar (Bolívar de Boli).

Delanteros: Víctor Abrego (The Strongest de Bolivia), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Jesús Maraude (Always Ready de Bolivia), Fernando Nava (Always Ready de Bolivia), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca de Marruecos), Enzo Monteiro (FK Auda de Letonia) y Juan Godoy (Always Ready de Bolivia).

En la misma llave del repechaje de Bolivia se encuentra el seleccionado de Iraq, que, gracias a su mejor clasificación en el ranking de la FIFA, espera en la final al ganador entre Bolivia y Suriname.

Sin embargo, el entrenador iraquí Graham Arnold le pidió apoyo a la FIFA por las dificultades que afronta su selección de cara al repechaje, debido al conflicto en Medio Oriente.

Iraq busca clasificarse al Mundial después de cuatro décadas de ausencia, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desatado el caos en la región, y como el propio entrenador aseguró en una entrevista a CNN World Sport, necesita el apoyo de la FIFA, ya que no considera justo para ellos la falta de preparación.

“Creo que la FIFA necesita tomar una decisión rápida sobre esto porque es un poco injusto en este momento, con todo lo que tendríamos que pasar. Si Suriname aún puede jugar contra Bolivia y nosotros no podemos llegar, podríamos jugar contra el ganador justo antes del Mundial y así prepararnos adecuadamente”, aseguró Arnold en entrevista con Don Riddell.

Según el entrenador, el 60 % de su equipo vive en Iraq y junto al cuerpo técnico no tienen las condiciones para salir del país. Además, la falta de tramitación de visas para ir a México de su equipo médico, que reside en Qatar, es otro de los obstáculos que afrontan para llegar al repechaje.

La FIFA no ha tomado una determinación en cuanto al pedido de Iraq, pero el entrenador dijo que se encuentra en conversaciones con el organismo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.