Tras comentarios de Trump, Sheinbaum pide a EE.UU. frenar el flujo de armas ilegales hacia México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes a los comentarios del presidente Donald Trump y dijo que Estados Unidos puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado deteniendo el tráfico de armas ilegales hacia México, una postura que el Gobierno mexicano sostiene desde hace tiempo y que busca que Washington asuma parte de la responsabilidad por el flujo de armas, que señala como una de las causas principales de la violencia que azota al país.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos. Que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México, los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada”, dijo la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

Trump, quien el sábado dijo que México era “el epicentro de los cárteles de la droga” en América Latina durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami, reiteró que los cárteles controlan gran parte del país y que Estados Unidos debe “hacer lo necesario para detenerlos” y proteger a su población. Al mismo tiempo, elogió a Sheinbaum, describiéndola como “una persona muy buena” y asegurando que mantiene una buena relación con ella.

Sheinbaum había respondido el sábado a los dichos de Trump señalando que abordaría el tema con “cabeza fría”, una fórmula que suele emplear la mandataria frente a los comentarios del presidente. Ese día, adelantó que este lunes daría una respuesta formal a sus declaraciones, pronunciadas durante la cumbre que agrupa a líderes de la derecha en el continente, en la que anunció la creación de “una nueva coalición militar” destinada a enfrentar a las organizaciones del narcotráfico en la región.

En su respuesta de este lunes, la presidenta también reiteró que su Gobierno ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de Trump de que el Ejército estadounidense participe en operaciones contra el crimen organizado en México, y enfatizó que la seguridad del país corresponde únicamente a las autoridades mexicanas.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, dijo Sheinbaum.

La presidenta destacó además que gran parte del armamento usado por los grupos criminales en México proviene de Estados Unidos.

“Por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de su país. Si se detiene la entrada de armas ilegales, estos grupos no tendrán armamento de alto poder para realizar sus actividades delincuenciales”, dijo.

En septiembre de 2025, México y Estados Unidos tuvieron su primera reunión del Grupo de Seguridad México–Estados Unidos y pusieron en marcha la Misión Cortafuegos, parte de un acuerdo para detener el tráfico ilegal de armas en la frontera que comparten.

Con ese acuerdo, el Gobierno de México venía buscando que Estados Unidos asumiera parte de la responsabilidad por la ola de violencia en que azota al país debido a las armas que provienen del otro lado de la frontera.

Sheinbaum señaló que la lucha contra las drogas no se limita al control del tránsito de México hacia Estados Unidos, un tema en el que insistió en que ambos países manntiene una colaboración al respecto.

“No solamente es que deje de pasar droga de México a Estados Unidos, allí estamos colaborando muchísimo. Se ha reducido a la mitad el fentanilo que cruza de México a los Estados Unidos y otras drogas también”, dijo.

Y agregó que una parte fundamental de esta estrategia es que se reduzca el consumo. “Seguiremos trabajando para que las drogas no lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni de México, ni de ningún lugar del mundo. Es fundamental reducir el uso, y en México aplicamos acciones desde las escuelas y con campañas contra el consumo de drogas”, agregó.

