Amenaza de tornados lleva a meteorólogos a emitir la mayor alerta de tormentas severas en EE.UU. en meses

La creciente amenaza de tornados especialmente fuertes ha provocado que se emita la alerta de riesgo de tormentas eléctricas severas más alta en meses en algunas zonas del Medio Oeste de Estados Unidos.

Todo ello forma parte de una posible ola de tormentas potentes más extendida en el centro de Estados Unidos este martes, a medida que se desarrolla y se intensifica un nuevo sistema de tormentas en la región.

Se emitió una alerta de nivel 4 sobre 5 por tormentas eléctricas severas para más de 2 millones de personas en el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, incluyendo Peoria y Bloomington, Illinois.

Aunque la ola de la semana pasada trajo consigo múltiples tornados mortales, esta es la primera vez que se emite una alerta por tormentas severas de este nivel desde el 28 de julio de 2025.

Esta zona de riesgo de nivel 4 de 5 es donde “múltiples tornados fuertes a intensos (EF2 a EF3)” podrían azotar a última hora de la tarde y por la noche, según el Centro de Predicción de Tormentas. Tornados de esta intensidad pueden destruir pisos enteros de casas bien construidas y causar daños importantes a edificios grandes.

También podrían caer granizos del tamaño de una lima o más grandes de las tormentas supercelulares que se desarrollan en este corredor, lo suficientemente grandes como para abollar coches y dañar tejados.

Estas tormentas eléctricas severas se desplazarán hacia el este durante la noche y se extenderán a más zonas de los Grandes Lagos, pero perderán parte de su intensidad por la mañana.

Daños por viento, granizo destructivo y tornados son amenazas desde Texas hasta Michigan, incluyendo áreas fuera de la zona de mayor riesgo.

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth, Oklahoma City, St. Louis, Chicago e Indianápolis son algunas de las ciudades que podrían ver estas poderosas tormentas.

El área desde Texas, incluyendo Dallas-Forth Worth, hasta el sur de Oklahoma también tiene un nivel 3 de 5 de riesgo alto de tormentas severas, con tormentas que se formarán a última hora de la tarde o al anochecer en el oeste de Texas y avanzarán hacia el este desde allí.

Ráfagas de viento dañinas de más de 70 mph (112 km/h) y granizo más grande que pelotas de béisbol son las principales amenazas con cualquiera de estas tormentas. También son posibles tornados y algunos podrían ser fuertes —EF2 o más intensos. Las casas móviles son destruidas y los techos pueden desprenderse de casas bien construidas en tornados de esta intensidad.

Todavía podrían estar formándose poderosas tormentas temprano en la mañana del miércoles desde el Valle Inferior de Mississippi hasta el Valle de Ohio, pero una amenaza renovada llegará en la tarde.

Existe un riesgo generalizado de nivel 2 de 5 de tormentas severas el miércoles para más de 55 millones de personas desde Texas y Louisiana hasta Pensilvania.

Vientos dañinos son la principal amenaza con cualquier tormenta el miércoles. Algunos tornados son posibles, especialmente en el Valle Inferior de Mississippi y partes de Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental.

No se esperan tormentas severas generalizadas el jueves.

