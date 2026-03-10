Crece el aislamiento de Cuba: cuatro países pusieron fin al emblemático programa de médicos cubanos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Mientras al interior de Cuba aumentan los problemas derivados de la falta de petróleo, los cortes de luz y el descontento entre algunos grupos de ciudadanos, desde el exterior también crecen las presiones: en solo mes y medio, al menos cuatro países de América Latina y el Caribe han visto el fin de su colaboración con brigadas médicas cubanas, uno de los programas emblemáticos de la isla y fuente de divisas para su gobierno.

La situación comenzó a finales de enero en Honduras, cuando la recién iniciada gestión de Nasry Asfura —un político de derecha del Partido Nacional a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó durante la elección de noviembre— anunció la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en el programa, como la inclusión de personas que no eran trabajadoras de la salud. Poco después, la cooperación en la materia terminó y la brigada médica que estaba en Honduras regresó a Cuba.

Guatemala tomó un camino similar. El 10 de febrero, el gobierno de Bernardo Arévalo dijo que gradualmente pondría fin a su colaboración con los médicos cubanos, con el argumento de que buscaría fortalecer las capacidades del personal nacional.

A principios de marzo, Jamaica anunció la suspensión del programa con Cuba. El país caribeño señaló entonces que no alcanzó un acuerdo con Cuba sobre los términos de la cooperación, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla respondió en un comunicado que la decisión fue “unilateral” y producto de presiones de Estados Unidos.

Esta semana, Guyana se sumó a la lista de países donde ha terminado la presencia de médicos cubanos, aunque en este caso el gobierno de Irfaan Ali dice que fue Cuba quien retiró a su personal luego de que Georgetown buscara imponer requisitos adicionales al despliegue, aunque seguían en negociaciones. Dominica y otras naciones caribeñas igualmente han dicho que modificarán las condiciones de su colaboración con las brigadas médicas.

CNN contactó este martes a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud Pública de Cuba para pedir comentarios sobre la situación y está en espera de respuesta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, insistió en sus críticas al programa, que considera “trabajo forzado”.

“Condenamos el trabajo forzado y la trata de personas implicados en el programa de exportación de mano de obra del régimen cubano, especialmente sus misiones médicas al extranjero. El programa patrocinado por el Estado cubano priva a los cubanos comunes de atención médica y a los profesionales sanitarios de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Instamos a otros países a tratar a los médicos cubanos de forma justa como individuos y no como mercancías que el régimen comercializa”, dijo un portavoz del Departamento en un comunicado enviado a CNN.

Las brigadas de médicos cubanos comenzaron en la década de 1960, tras el triunfo de la revolución de 1959. Cuba dice que con ellas se ha atendido a cientos de miles de personas en más de 150 países y los gobiernos de algunos de ellos dicen que este personal permite dar atención en zonas lejanas donde algunos doctores locales no quieren ir.

El programa, sin embargo, no ha estado exento de críticas de otros gobiernos y de algunas organizaciones civiles. Repetidamente, La Habana ha rechazado estos señalamientos.

“Las misiones médicas han sido criticadas por múltiples situaciones. Por una parte, los señalamientos sobre la trata y explotación laboral de las personas que colaboran en el marco de este esquema donde se paga directamente al régimen de Cuba. Incluso, hay señalamientos de que en esas misiones médicas también se llevan adelante otro tipo de actividades relacionadas con formación de cuadros o con infiltración de personas de inteligencia”, dijo este martes a CNN Yadira Gálvez, profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En noviembre de 2018, el entonces presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, entró en conflicto con Cuba por este tema. Bolsonaro —aliado de Trump y quien considera a Cuba una dictadura— anunció que su gobierno ofrecería asilo a los médicos cubanos que no quisieran regresar a la isla, con el argumento de que las autoridades cubanas restringen sus libertades.

Ahora, los anuncios sobre el fin de la presencia de brigadas médicas cubanas en varios países de la región se producen en medio de la creciente presión que Estados Unidos ejerce sobre Cuba desde principios de año, luego del operativo militar en el que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viejo aliado de la isla.

Tras el derrocamiento y arresto de Maduro —acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza—, Trump ha intensificado sus críticas a Cuba y ha insistido en que pronto habrá cambios en el país.

Así, la captura de Maduro y la llegada de un gobierno encargado en Venezuela significaron para Cuba perder a su principal proveedor de petróleo. México tomó ese lugar momentáneamente, pero suspendió sus envíos de crudo a la isla después de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que le den energéticos de forma directa o indirecta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país mantendrá sus envíos de ayuda humanitaria a Cuba y está haciendo gestiones diplomáticas para poder mandar petróleo de nuevo.

Cuando menos hasta principios de año, tanto Venezuela como México tenían convenios con Cuba para la presencia de médicos cubanos en sus territorios. CNN contactó a ambos gobiernos para preguntar si estos programas siguen vigentes y está en espera de respuesta.

Gálvez consideró que es claro el propósito de Estados Unidos de generar cada vez más presión sobre el gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Agregó que Estados Unidos había dado algunas muestras de ello desde 2025, con la decisión de retirar visas a algunos funcionarios de Brasil y exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que apoyaron el programa de médicos cubanos.

“Lo vamos a ver en estos días. Los escenarios cambian de manera rápida. En este caso, la estrategia es clara: máxima presión para el fin del régimen de Díaz-Canel”, dijo la analista.

“Ese es el objetivo. Y hay que considerar el contexto regional, incluyendo la reunión de la semana pasada para la creación de Escudo de las Américas”, añadió Gálvez, en alusión a la cumbre que Trump encabezó la mañana del sábado en Florida con una docena de líderes de América Latina, en la que —entre otras cosas— el mandatario estadounidense aseguró que “Cuba está en sus últimos momentos de vida”.

Con información de las agencias AP y EFE.