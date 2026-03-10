El Niño podría llegar pronto: traerá clima extremo y temperaturas más altas

Por Andrew Freedman, CNN

Cada vez hay más indicios de que El Niño podría formarse y fortalecerse, convirtiéndose en un fenómeno potencialmente significativo durante los próximos meses, desequilibrando los patrones climáticos mundiales. El Niño podría afectar la temporada de huracanes del Atlántico (si el momento es oportuno) y calentar aún más el planeta, haciendo mucho más probable otro año récord de calor de lo que sería de otro modo, este año o el próximo.

El Niño y La Niña son ciclos climáticos periódicos en el océano Pacífico tropical que ocurren cada pocos años y pueden tener profundos efectos en los patrones climáticos globales. Pueden provocar inundaciones en partes de África y sequías en otras zonas, azotar la costa oeste de EE.UU. con tormentas invernales y, en el caso de El Niño, provocar más extremos de calor a nivel mundial.

El Niño se caracteriza por aguas inusualmente cálidas a lo largo del océano Pacífico tropical ecuatorial y una serie de cambios en los patrones de vientos y precipitaciones en la atmósfera. Estos cambios son lo suficientemente significativos como para afectar el clima mundial. Actualmente, agua inusualmente cálida se está extendiendo bajo la superficie del océano desde el Pacífico tropical occidental hasta el oriental, lo que podría ser un precursor de dicho fenómeno.

Si bien aún existe una considerable incertidumbre en el pronóstico, la mayoría de las proyecciones de los grupos de monitoreo de El Niño en EE.UU. y Australia, entre otros, muestran que el actual fenómeno de La Niña, que es débil, disminuirá en los próximos meses. La Niña, el fenómeno de aguas más frías de El Niño, también puede provocar perturbaciones meteorológicas globales. Por ahora, los expertos prevén la aparición de las llamadas condiciones “Neutrales ENOS”, lo que significa que no se presentarán ni La Niña ni El Niño, durante gran parte de la segunda mitad de la primavera y parte del verano boreal.

Luego, dependiendo de una miríada de factores que van desde la dirección y fuerza de los vientos alisios hasta el chapoteo de aguas oceánicas más cálidas que el promedio desde el oeste hasta el este del Océano Pacífico tropical, puede surgir un fenómeno de El Niño en algún momento entre fines del verano y el otoño.

Las perspectivas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Oficina de Meteorología de Australia y otros grupos muestran el mismo escenario general, con distintos grados de confianza y ligeras diferencias en los plazos.

Actualmente, aunque el océano empieza a parecerse más a un fenómeno de El Niño y se proyecta que se agrave aún más, la circulación atmosférica aún refleja la influencia de un fenómeno débil de La Niña. Esto significa que los efectos de un fenómeno de El Niño, si se desarrolla, aún tardarán varios meses.

Para predecir con mayor certeza un fenómeno de El Niño, los vientos alisios que soplan de este a oeste a través del ecuador tendrían que aflojar, permitiendo que más agua cálida del Pacífico occidental se desplace hacia el este y emerja a la superficie. Hasta el momento, este cambio en los vientos alisios no se ha producido de forma consistente, pero los modelos informáticos proyectan que esto cambiará en los próximos meses.

De hecho, algunos modelos computacionales, incluyendo el prestigioso conjunto europeo, son bastante agresivos en el desarrollo de El Niño y su progresión hasta un intenso “Súper El Niño” a finales del otoño. Si esto ocurriera, la temporada de huracanes del Atlántico podría ser más tranquila de lo habitual, ya que El Niño suele ir acompañado de una cizalladura del viento más intensa sobre el océano Atlántico tropical.

La cizalladura del viento, que se produce cuando los vientos soplan a diferentes velocidades y/o direcciones según la altura, actúa como un impedimento para las tormentas tropicales y los huracanes incipientes.

Los años de El Niño también tienden a elevar las temperaturas superficiales medias globales, actuando así en sintonía con el calentamiento global antropogénico para establecer récords de calor. Un Niño intenso, a veces llamado “Súper El Niño”, con toda seguridad catapultaría las temperaturas globales a niveles récord, acelerando aún más el calentamiento y potencialmente provocando un mayor blanqueamiento de corales y otros efectos dañinos.

Los meteorólogos advierten que las predicciones de El Niño tienden a ser menos precisas en esta época del año, en lo que se conoce como la barrera de predicción de primavera. Un meteorólogo comparó esta barrera con pronosticar en medio de la niebla, esperando a que se despeje para tener mayor certeza sobre lo que sucederá a continuación.

La barrera se refiere a un período en el que las proyecciones de modelos informáticos para el pronóstico climático estacional tienden a ser menos fiables que en otras épocas del año. La mayor incertidumbre significa que, si bien las señales observacionales comienzan a indicar el desarrollo de un fenómeno de El Niño, y los modelos informáticos muestran que es más probable que se produzca durante los próximos meses, la confianza en este escenario no es muy alta.

Normalmente, los pronósticos de El Niño tienden a volverse más confiables en junio a medida que se acerca el verano.

The-CNN-Wire

