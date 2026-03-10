Es posible que los tiempos de espera en los aeropuertos de no mejoren pronto. Esto debes saber si vas a viajar

Por Alexandra Skores, CNN

Los viajeros que estuvieron atrapados durante horas en las filas de seguridad del aeropuerto esta semana son las últimas víctimas de un cierre parcial del gobierno que se ha prolongado durante casi un mes.

Los fondos del Departamento de Seguridad Nacional se agotaron a mediados de febrero en medio de un impasse entre republicanos y demócratas sobre la reforma migratoria. Ahora, los inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) están a punto de perder su sueldo justo cuando la temporada de viajes de las vacaciones de primavera se intensifica.

Esto es lo que está pasando y cuándo podrían desaparecer las largas colas.

Los pasajeros que intentan volar -y las personas que los controlan- se ven atrapados en una pelea políticamente cargada.

El DHS es la última agencia federal que no recibe fondos del Congreso para el resto del año fiscal, que termina el 30 de septiembre. En cambio, se aprobaron una serie de extensiones a corto plazo, pero la última de ellas, que solo proporcionó dinero para dos semanas de operaciones, expiró hace casi un mes.

En total, unos 61.000 empleados de la TSA deben seguir trabajando durante el cierre. Muchos viven al día, declaró Ha Nguyen McNeill, alto funcionario que desempeña las funciones de administrador de la TSA, en su testimonio escrito ante una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes antes de que caducara la financiación.

Los empleados de la TSA recibieron solo un cheque de pago parcial el 28 de febrero y perderán su primer cheque de pago completo el 14 de marzo. Como resultado aparente, un número cada vez mayor de inspectores están tomando tiempo libre no programado.

El punto de fricción en el Congreso es la reforma migratoria. El DHS no solo incluye a la TSA, sino también a más de 20 agencias de alto perfil, como la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBPpor sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,por sus siglas en inglés).

Los demócratas del Senado pidieron cambios a las reglas que rigen las operaciones de control de inmigración después de más de una docena de incidentes en Minneapolis en enero, incluidos dos en los que ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros . Los republicanos se han resistido a los cambios.

Si bien la mayoría de los más de 430 aeropuertos comerciales de EE.UU. cuentan con personal de la TSA, algunos lugares han experimentado un impacto descomunal.

Las filas de seguridad en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston se extendieron durante más de tres horas el domingo y el lunes, según informó la agencia. El aeropuerto sigue recomendando a los pasajeros llegar de cuatro a cinco horas antes de sus vuelos.

El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans informó que las esperas de la TSA pueden extenderse hasta dos horas. Se recomendó a los pasajeros llegar al menos tres horas antes de su vuelo.

Otros aeropuertos que registraron largos tiempos de espera fueron el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas y el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston.

Las líneas TSA PreCheck permanecen abiertas en la mayoría de los aeropuertos.

El programa permite a los viajeros que pasan un proceso de verificación y pagan una tarifa pasar por un control de seguridad más rápido. El DHS anunció el mes pasado que cerraría debido al cierre para que los agentes pudieran concentrarse en las filas de control estándar, pero el departamento rápidamente cambió de postura .

La TSA “evaluará caso por caso y ajustará las operaciones” de acuerdo con los cambios de personal, dijo un portavoz de la agencia a CNN en ese momento.

Global Entry, que permite a viajeros confiables que pagan una tarifa pasar rápidamente por la aduana, permanece cerrado.

Muchos funcionarios de aviación han pedido al Congreso que financie al DHS o encuentre una manera de pagar a los trabajadores de la TSA mientras tanto.

En enero, un grupo bipartidista de 16 miembros de la Cámara de Representantes presentó una legislación que garantizaría que los empleados federales, miembros del servicio militar, reservistas y contratistas reciban su salario completo y a tiempo en caso de un cierre del gobierno, según la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno .

Se han debatido proyectos de ley similares en el Senado, pero hasta ahora ninguno se ha convertido en ley.

“Parece que los legisladores tienen dificultades para hacer su trabajo, que consiste en aprobar un proyecto de ley de financiación que nos permitiría cobrar”, dijo Johnny Jones, secretario-tesorero de AFGE TSA Council 100, el sindicato que representa a los empleados de la TSA. “El Congreso debería garantizar la protección de todos los agentes de seguridad del transporte”.

Algunos empleados del DHS han seguido recibiendo sus salarios incluso durante este lapso de financiación. Los agentes del orden juramentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) y el Servicio Secreto, así como el personal militar de la Guardia Costera, siguen recibiendo sus salarios. Sus salarios se financian con la “gran y hermosa ley”, promulgada por el presidente Donald Trump el verano pasado, según un alto funcionario de la administración.

Los cierres de Gobierno a menudo han causado retrasos para los viajeros aéreos y, a veces, su indignación ha impulsado al Congreso a tomar medidas.

Durante el cierre de 2018-2019, el 10 % de los empleados de la TSA programados para trabajar un domingo se tomaron el día libre, y muchos empleados alegaron limitaciones económicas que les impedían presentarse. Los consiguientes retrasos en la seguridad, sumados a la ausencia de 10 controladores aéreos en dos ubicaciones clave, causaron una congestión de viajes y presionaron a los legisladores, quienes pronto aprobaron una medida de financiación a corto plazo.

A fines del año pasado, el cierre gubernamental más largo registrado llegó a su fin después de que un número cada vez mayor de controladores de tráfico aéreo y inspectores de la TSA no se presentaron a trabajar.

Este cierre parcial del gobierno solo afecta a los empleados de Seguridad Nacional, por lo que los trabajadores de otras agencias (incluidos los controladores de tráfico aéreo de la FAA) todavía reciben sus salarios.

Los trabajadores de la TSA ganan un salario promedio de US$ 35.000, según Airlines for America .

“Este (cierre) es una catástrofe para la fuerza laboral”, dijo Jones, líder sindical de la TSA, a CNN.

Vio a compañeros de trabajo recurrir a donar plasma para llegar a fin de mes o incluso enfrentarse al desalojo durante el último cierre del gobierno.

Durante este lapso, muchos trabajadores de la TSA ya están aceptando otros trabajos, dijo el sindicato.

“Estos héroes de primera línea recibieron solo cheques de pago parciales a principios de este mes y ahora enfrentan su primer cheque de pago completo perdido, lo que genera dificultades financieras, ausencias y una escasez de personal paralizante”, dijo Lauren Bis, portavoz del DHS, en un comunicado.

Si bien no está claro cuándo terminará el cierre del DHS, el sindicato que representa a los empleados de la TSA no se muestra optimista respecto a que sea pronto. El Congreso necesitaría aprobar una ley para financiar el departamento y no parece haber un acuerdo a la vista.

Los empleados federales tienen garantizado el pago de sus salarios atrasados ​​una vez finalizado el cierre, según una ley de 2019. Cuando el gobierno reabrió tras la interrupción de la financiación del otoño pasado, los trabajadores recibieron su dinero en cuestión de días.

Los oficiales de la TSA que trabajaron durante el último cierre recibieron un bono de US$ 10.000 por parte del DHS por presentarse, pero no está claro si eso sucedería nuevamente.

Mientras el DHS espera financiación, también espera un nuevo líder. El presidente Donald Trump despidió a la secretaria de seguridad Kristi Noem la semana pasada y designó al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para reemplazarla a partir del 31 de marzo.

Aaron Cooper y Tami Luhby de CNN contribuyeron a este informe.

