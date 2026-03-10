Esta es la verdadera historia de Marty Supreme y lo que vivió

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La película “Marty Supreme”, nominada a nueve premios Oscar este año, está tan poblada de momentos extremos y personajes curiosos que cuesta imaginar que esté inspirada en la vida real.

En “Marty Supreme” se cuenta la historia de Marty Mauser (Timothée Chalamet), un carismático jugador de ping-pong en el Nueva York de 1952, mientras planea y se las ingenia para competir en campeonatos mundiales en Londres y Tokio, todo mientras se enreda en asuntos románticos y alianzas peligrosas.

Pero la película también se detiene en el aspecto de Marty Mauser como estafador y en una ambición que no tiene reparos en usar a todas las personas que conoce para conseguir sus fines. No duda en robar el dinero de su tío o en manipular a una actriz y a un poderoso empresario para conseguir contratos y joyas. También, con la ayuda de un amigo, tima a jugadores de ping-pong en lugares públicos, haciendo creer que es pésimo en el deporte.

La vida del personaje protagonista de “Marty Supreme” luce tan exagerada que parece salida de la imaginación de los guionistas Josh Safdie (quien es también el director) y Ronald Bronstein. Pero fue inspirada en un personaje real: Marty Reisman.

Como indica el sitio web de la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés), el tenis de mesa o ping-pong había desarrollado en Nueva York en la década de 1940 y 1950 una subcultura “llena de inadaptados y apostadores”, que se reunían en lugares nocturnos de la ciudad para jugar y apostar entre ellos.

Ese es el ambiente en el que desarrolló su carrera el joven Marty Reisman (1930-2012), apodado “The Needle” (La aguja) por su físico delgado. Representó a Estados Unidos en torneos alrededor del mundo y ganó más de 20 títulos importantes, incluyendo el Abierto de Inglaterra de 1949 y dos Abiertos de Estados Unidos.

Pero donde se intersecta más su vida con la del personaje de “Marty Supreme” es en su obsesión con el tenis de mesa y el mundo sórdido de los locales nocturnos en los que jugaba en su juventud, los que retrató en sus memorias publicadas en 1974, “The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler”.

En el obituario de Reisman publicado en The New York Times en 2012, cuando falleció a los 82 años, se cuenta que a los 13 años ya era camepón juvenil de Nueva York y que a esa misma edad empezó a jugar por dinero en el Broadway Table Tennis Club de un local nocturno llamado Lawrence’s. “Mi plan invariablemente era golpear y golpear y hacer que el oponente corriera y se agotara”, escribió Reisman en su autobiografía.

Según la revista Rolling Stone, la productora de cine Sara Rossein encontró el libro de Reisman en una librería de libros usados y se lo regaló a su esposo, el cineasta Josh Safdie. Pasados los años, Safdie encontró en las memorias de Reisman el germen del guion de la película “Marty Supreme”. La película está nominada al Oscar a mejor guion original, pues no es una biografía de Reisman ni una adaptación de sus memorias.

Pero las similitudes son notables. Al igual que el personaje de “Marty Supreme”, Reisman fue parte del show de los Harlem Globetrotters de 1949 a 1951. Y fue suspendido por la Asociación de Tenis de Mesa de Estados Unidos (USTTA, por sus siglas en inglés) por hacer apuestas en los torneos en los que participaba, a raíz de lo cual se le expulsó del equipo nacional estadounidense. Pero eso no le impidió seguir compitiendo profesionalmente, ganando el US Open de tenis de mesa en 1958 y 1960.

