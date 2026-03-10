La elección especial para reemplazar a Marjorie Taylor Greene pone a prueba el poder del respaldo de Trump

Por Jeff Zeleny, CNN

El poder de influencia del presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano enfrenta una nueva prueba este martes con una elección especial abierta y competitiva en el noroeste de Georgia para reemplazar a Marjorie Taylor Greene, la aliada de Trump convertida en crítica que dejó su escaño en el Congreso en enero.

Clay Fuller, exfiscal y veterano de la Fuerza Aérea, obtuvo el respaldo de Trump entre unos 20 candidatos. Sin embargo, el sello de aprobación presidencial, que Trump le otorgó el mes pasado durante una visita al distrito, ha servido de poco para agilizar la reñida contienda.

“Soy el candidato que va a respaldarlo en el Capitolio”, dijo Fuller este martes a periodistas fuera de un centro de votación en Rome, Georgia. “Aunque otros candidatos en esta contienda puedan decir que son 100 % pro-Trump, creo que es importante que los votantes les pregunten qué porcentaje son ahora que el presidente Trump me ha dado su respaldo”.

Sin embargo, otros rivales republicanos en la boleta también han prometido apoyar plenamente al presidente y su agenda.

Colton Moore, exsenador estatal y figura conservadora combativa, ha difundido anuncios en los que sugiere que él es el verdadero candidato “America First” y el más leal a Trump en la contienda. Elogió al presidente, pero restó importancia al valor de su respaldo al afirmar: “El dinero del ‘pantano’ nos ha jugado en contra”.

“Hay mucha gente que habla mucho sobre conservadurismo, pero cuando llega el momento de hacer cosas conservadoras, no aparecen”, dijo Moore el lunes en una entrevista en un programa de radio conservador en WLAQ, una emisora del distrito con sede en Rome, Georgia. “Necesitamos encontrar a un luchador, un legislador dispuesto a dar esa batalla con verdadero vigor”.

Tom Gray, un pastor que también compite para reemplazar a Greene, expresó su apoyo a Trump, pero añadió: “Somos pensadores y tomadores de decisiones independientes”.

Jim Tully, exasesor de Greene y veterano activista republicano que también aparece en la boleta, destacó igualmente su admiración por Trump. Sin embargo, dijo que los votantes leales al presidente pueden sacar sus propias conclusiones sobre la contienda. “Nunca hemos hablado de este como el distrito del presidente Trump. Este distrito pertenece a la gente”.

El extenso Distrito Congresional 14 abarca 10 condados que se extienden desde los suburbios de Atlanta hasta las estribaciones de los Apalaches cerca de la frontera estatal con Tennessee.

Es un bastión profundamente favorable a Trump, pero con suficientes demócratas e independientes como para generar preocupación entre los republicanos en una elección especial que enviará a los dos candidatos más votados, sin importar su partido, a una segunda vuelta en abril si nadie supera el 50 % de los votos.

“Si Georgia 14 se vuelve azul, sería una tragedia para la agenda del presidente”, dijo Fuller a CNN. “Como partido necesitamos empezar a tener una conversación honesta sobre eso”.

Shawn Harris, un general de brigada retirado de la Infantería de Marina que perdió frente a Greene en 2024, es el candidato demócrata que más preocupa a los republicanos. Recibió casi 135.000 votos la última vez que apareció en la boleta, una fracción de los cuales probablemente bastaría para llevarlo a una segunda vuelta, aunque se espera que la participación este martes sea menor que en las elecciones de 2024.

Harris dijo que republicanos intentaron convencerlo de cambiar de partido, pero en cambio está tratando de atraer a moderados o republicanos desencantados a su campaña, incluso, dijo, si lo hacen en secreto.

“Votar no es como ir a la iglesia”, dijo Harris en una entrevista. “No te tienes que confesar. Solo tienes que entrar y hacer lo que sea mejor para ti, tu familia y tus nietos”.

Los funcionarios republicanos creen que Harris probablemente será uno de los dos candidatos que avanzarán a una segunda vuelta el 7 de abril. Independientemente del resultado de esa elección, los candidatos deberán volver a competir por el escaño este otoño, comenzando con las primarias del 19 de mayo, en una vertiginosa serie de elecciones.

La disputa entre Trump y Greene, una antigua aliada, ha generado incomodidad y enojo entre algunos votantes del distrito. Greene se ha mantenido al margen de la contienda, pero ha continuado con sus persistentes críticas a Trump, más recientemente por su decisión de atacar Irán.

Queda por ver si alguna de esas críticas hará que los votantes republicanos se enfaden con Trump o se tomen menos en serio su respaldo.

Georgia ha sido durante mucho tiempo un indicador clave del desempeño de Trump. Ganó el estado en 2016, lo perdió en 2020, lo que lo colocó en el centro de afirmaciones infundadas sobre fraude electoral generalizado, y volvió a ganarlo en 2024.

Moore estuvo en el centro de los esfuerzos de Trump por revertir el resultado electoral de 2020. Sus acciones terminaron con su expulsión del caucus republicano del Senado estatal. Posteriormente fue arrestado en el Capitolio estatal en Atlanta después de intentar entrar en la cámara de la Cámara de Representantes, donde líderes republicanos le habían prohibido el acceso.

Si resulta elegido, Moore dijo que se uniría al House Freedom Caucus y ayudaría a “defenderse de la mala legislación”.

Pero precisamente eso es lo que preocupa a los líderes republicanos en el Congreso, en particular al presidente de la Cámara, quien ayudó a persuadir a Trump de respaldar a Fuller en lugar de a Moore u otros candidatos. Los líderes republicanos buscan un voto confiable, dijo a CNN un alto asesor del partido, “no otro agitador”.

Pese a los desafíos que enfrenta Trump al iniciar su segundo año de regreso en el poder, la capacidad de mantener su coalición ganadora estará en el centro de la lucha por el Congreso cuando los votantes evalúen la primera mitad de su segundo mandato.

Una de las contiendas por el Senado de EE.UU. más observadas del país, una carrera abierta por la gobernación y disputas competitivas por escaños legislativos estatales ya se perfilan en Georgia como un referendo sobre la agenda de Trump y sobre cómo ha evolucionado el estado durante el último año.

En la breve campaña de dos meses, Fuller prometió a los votantes que “respaldará al presidente Trump” en el Capitolio y que no se convertirá en un dolor de cabeza para él, una referencia nada sutil a Greene.

“Tenemos que apoyar al presidente Trump”, dijo Fuller. “Es el mejor presidente en política exterior de nuestro tiempo. Lucharé por él, y por eso me respaldó en esta contienda”.

