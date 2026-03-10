Los republicanos enfrentan un creciente dilema con la ley que exigiría prueba de ciudadanía para votar

Análisis de Aaron Blake, CNN

Los republicanos en el Congreso han pasado años alimentando las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre inmigrantes indocumentados y votación ilegal.

Y aunque a menudo no han repetido sus afirmaciones más controvertidas, han sugerido que se trata de un problema lo suficientemente grave como para requerir legislación federal, pese a que ya es ilegal que los no ciudadanos voten y existe escasa evidencia de que esté ocurriendo.

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones intermedias de 2026, cada vez parece más probable que los republicanos terminen lamentando haber alimentado este tema.

El partido parece atrapado entre la espada y la pared cuando se trata de la legislación que el Partido Republicano ha denominado la “SAVE America Act” para abordar este supuesto problema.

La roca son las crecientes demandas, cada vez más apocalípticas, de una base electoral y de un presidente que parecen insistir en aprobar esta legislación; la pared es el hecho de que los republicanos del Senado no parecen tener una forma clara de aprobarla como lo hizo la Cámara de Representantes.

Y Trump está acorralando aún más a su partido con cada día que pasa.

El problema para los republicanos es que ya están muy rezagados frente a los demócratas en entusiasmo de cara a las elecciones de 2026. Y no cumplir con esta demanda podría agravar su riesgo político, especialmente considerando cuánto Trump y sus aliados están elevando la importancia de este tema.

Quizá la manifestación más clara de la pasión conservadora detrás de esta legislación se puede encontrar en las respuestas a las publicaciones en X del líder de la mayoría del Senado, John Thune. Parece que, sin importar sobre qué tema publique el republicano de Dakota del Sur, recibe un coro de demandas para aprobar el “SAVE America Act”.

El fervor también se ha extendido cada vez más a algunos legisladores republicanos que exigen un enfoque de “lo que sea necesario”. Están presionando incluso para eliminar el filibuster y su umbral de 60 votos para aprobar legislación en el Senado, algo que algunos temen que, a la larga, podría beneficiar más a los demócratas, si recuperan el control de la cámara, que a los propios republicanos.

Y el propio Trump ha intensificado la presión.

En los últimos días, incluso ha insinuado que podría retener su respaldo al senador John Cornyn en su segunda vuelta en las primarias contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un respaldo que el liderazgo republicano desea ver, hasta que el Senado apruebe el proyecto de ley electoral.

“Voy a tomar una decisión muy pronto, pero quiero y siento con mucha fuerza que tenemos que tener la ‘SAVE America Act’ completa y total, ¿de acuerdo? Quiero la SAVE America Act. Es más importante que todo lo demás en lo que estamos trabajando, aparte de la guerra”, dijo Trump a Dana Bash de CNN el viernes.

El presidente también ha dicho que no firmará ninguna otra legislación si no se aprueba la medida sobre votación, salvo un proyecto para poner fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional. (Cabe señalar que la legislación que no es firmada aún se convierte en ley después de 10 días; para detener un proyecto, tendría que vetarlo).

Y en una entrevista telefónica con NBC News la semana pasada, Trump dijo: “Cerraría el Gobierno por esto”.

Las opciones de los republicanos para aprobar la legislación dejan mucho que desear.

Quizá la idea mencionada con mayor frecuencia es implementar el llamado “filibuster parlante”, una propuesta impulsada con fuerza por el senador republicano Mike Lee de Utah. Esto significaría básicamente que una minoría que quiera bloquear un proyecto de ley como la “SAVE America Act” tendría que hablar continuamente en el pleno del Senado, en lugar de simplemente realizar una votación que archive la legislación.

Pero esto funciona mejor en teoría que en la práctica. En realidad, podría significar que los esfuerzos del Senado se empantanen durante semanas o meses, sin garantía de éxito.

El proceso también permitiría a los demócratas proponer enmiendas que podrían descarrilar por completo el proyecto.

Thune ha dicho que “no puede encontrar una sola pieza de legislación en la historia que se haya aprobado de esa manera”.

Otra opción planteada por el senador John Kennedy de Louisiana sería intentar aprobar el proyecto mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, que requiere solo una mayoría simple.

El problema es que las disposiciones de ese tipo de legislación deben estar relacionadas principalmente con el gasto o los ingresos, y el árbitro parlamentario del Senado podría determinar que las leyes electorales no cumplen con ese criterio.

La última opción sería eliminar por completo el filibuster la llamada “opción nuclear”.

Pero, al igual que cuando los demócratas plantearon esta idea a comienzos de la década, los republicanos del Senado no parecen tener los votos. Y algunos republicanos más centristas o institucionalistas seguramente temerían lo que eso implicaría, especialmente si los demócratas recuperan el control del Senado en el futuro.

Sin embargo, los defensores más agresivos de la “SAVE America Act” prestan poca atención a estos obstáculos; cada vez presionan más para que el Partido Republicano haga todo lo posible por aprobar la legislación.

Trump, mientras tanto, está pidiendo que el proyecto incluya otras ideas no relacionadas, como restricciones a los atletas transgénero y a la atención médica de afirmación de género para menores, así como la prohibición del voto por correo.

El lunes apostó a que algunas de esas políticas son tan populares que los demócratas se verán obligados a votar a favor de la legislación, aunque eso parece muy poco probable.

“Así que agregamos esos dos puntos”, dijo Trump. “Vamos por todo y vamos a tener que luchar con todo”.

Thune parece estar cada vez más frustrado con toda la situación.

“Este proceso es más complicado y arriesgado de lo que la gente supone en este momento”, dijo el lunes.

“Los votos no están ahí, primero, para eliminar el filibuster, y tampoco están ahí para un filibuster parlante”, añadió el martes. “Es simplemente la realidad, y soy la persona que a veces tiene que dar las malas noticias de que las cuentas no dan. Pero esos son los hechos. No hay forma de evitarlo”.

El republicano de Dakota del Sur instó a Trump a no vincular su respaldo en Texas con el destino de la legislación, diciendo que “probablemente no es una relación que beneficie a nadie”.

(En otras palabras, un Senado controlado por el Partido Republicano, algo que él considera más probable si Cornyn es el candidato en Texas, también beneficia a Trump).

Y finalmente, en comentarios particularmente directos para el normalmente moderado Thune, el lunes atribuyó la presión por la “SAVE America Act” a un “ecosistema de influenciadores pagados”.

Lee respondió a ese comentario la noche del lunes.

Incluso si hay algo de verdad en la teoría de Thune de que la campaña no ha sido completamente orgánica, las demandas son cada vez más reales.

Trump y sus aliados están presentando el proyecto de ley electoral como la diferencia entre que los republicanos ganen o pierdan las elecciones de mitad de mandato de 2026 (tanto porque él afirma que es popular como porque dice que impediría supuestas trampas demócratas).

Pero el posible problema político para el Partido Republicano surge si Thune tiene razón en que no se puede hacer nada para aprobarlo.

Encuestas recientes de CNN, The Washington Post, Fox News y NBC News muestran que los demócratas tienen significativamente más probabilidades de estar motivados para votar en las elecciones de 2026, en cada sondeo por márgenes de dos dígitos. La encuesta de CNN de enero mostró que el 66 % de los demócratas y de los independientes que se inclinan por ese partido dijeron estar “extremadamente” motivados para votar, frente a solo el 50 % de los republicanos y de los independientes que se inclinan por ese partido.

Trump está haciendo muchas cosas que parecen poner a prueba la tolerancia de algunos republicanos. Y ahora corre el riesgo de desmotivar aún más a los votantes del Partido Republicano al elevar la importancia de una legislación que quizá nunca llegue a convertirse en ley.

Si el presidente no retrocede y los líderes republicanos no logran encontrar una solución, podrían enfrentarse a un gran problema uno en gran medida autoinfligido.

